Преследуя максимальные цели. Ливерпуль – Аякс. Анонс и прогноз матча 5-го тура Лиги чемпионов

Лига чемпионов. 5-й тур, группа D.

1 декабря. 22:00. Ливерпуль. "Энфилд"

Главный судья: Тобиас Штилер (Германия)

Телетрансляция: Футбол 2, OLL.TV

Трансляцию матча на телеканалах Футбол 1|2|3 можно посмотреть в онлайн-кинотеатре sweet.tv

Многие в свое время ждали, что именно "Ливерпуль" и "Аякс" определят сильнейшего по итогам розыгрыша-2018/19, однако тогда сказку голландцев перед финалом прервал "Тоттенхэм". Тем не менее, очередной марафон самого престижного еврокубка продолжается – к двум товарищеским встречам в начале нулевых и недавней официальной в Нидерландах команды добавят еще одну деловую. "Красные" примут в домашних стенах гранд из Страны тюльпанов в рамках предпоследнего поединка группового этапа – и хозяевам, и гостям есть за что бороться.

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Путь в турнире чемпион Англии начал с трех успехов: над "Аяксом" в гостях (0:1), с "Мидтьюлландом" дома (2:0) и "Аталантой" на выезде (0:5). Гасперини ловко извлек урок из провала на "Гевисс Стэдиум" и эффектно отомстил неделю назад (0:2). Интересно, что за все 90+ минут того поединка команда Клоппа не нанесла ни одного удара в створ ворот итальянского оппонента. Безусловно, "Ливерпуль" далек от идеальных выступлений в текущем сезоне – коллективу мешают как травмы с COVID-19, так и банальное эмоциональное выгорание после трех предыдущих сумасшедших кампаний.

Даже несмотря на то, что мерсисайдцы выглядят, к примеру, лучше "Манчестер Сити", они способны как слегка оступиться (3 ничьи в АПЛ после 10 туров), так и полностью провалиться (7:2 с "Астон Виллой"). Хорошо характеризует сегодняшних "красных" разница забитых и пропущенных мячей – "Ливерпуль" отличился больше всех (22 гола), однако доставал снаряд из сетки целых 17 раз. Больше это делали только "Фулхэм" (19) и "Вест Бромвич Альбион" (18).

"Аякс" привычно хорошо выглядит на локальной арене, подопечные Тен Хага добыли 9 побед и лишь один раз уступили сопернику в чемпионате. Разница забитых и пропущенных мячей особенно впечатляет – 42:5. В Лиге чемпионов нидерландскому гранду приходится труднее (2 виктории с датчанами, поражение "Ливерпулю" и ничья с "Аталантой"), однако команда сохраняет неплохие шансы на выход в плей-офф соревнования. Очевидно, что их главным конкурентом за попадание в следующую стадию являются итальянцы, с которыми "Аякс" встретится в шестом туре группового раунда 9 декабря. В более выгодном положении находятся бергамаски, которым предстоит сыграть с аутсайдером квартета "Мидтьюлландом", поэтому голландцам особенно важно цепляться за очки в Англии.

Из лазарета "Ливерпуля" почти можно собрать команду: Трент Александер-Арнольд, Тьяго Алькантара, Вирджил Ван Дейк, Джо Гомес, Джеймс Милнер, Алекс Окслейд-Чемберлен и Джердан Шакири травмированы. Также под вопросом участие Наби Кейта, в то время как Тен Хаг не рассчитывает лишь на ганского хавбека Мохаммеда Кудуса. Ах да, на всем этом ужасном фоне повреждений Клоппу не сможет помочь Натаниэль Филлипс – центрбек не заявлен на Лигу чемпионов.

Прогноз. 1:1. "Ливерпуль" может оформить выход в плей-офф уже в этом поединке, к тому же "красные" не проигрывают голландским клубам на "Энфилде" в еврокубках (5 побед и 2 ничьи). В свою очередь мотивированный "Аякс" способен воспользоваться кадровыми проблемами хозяев и улучшить свои шансы перед встречей с "Аталантой". К слову, нидерландцы не проигрывают в 17 последних поединках ЛЧ на выезде (8 побед, 9 ничьих). Мировая выглядит логичным исходом противостояния.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.