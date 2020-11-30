Без Малиновского, но с украинским интересом. Аталанта - Мидтьюлланн. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов

Лига чемпионов. Групповой этап. Группа D. Италия. Бергамо. "Стадио Атлети Адзурри д'Италия". 01.12.2020; 22:00. Арбитр в поле – Анастасиос Сидиропулос (Греция), трансляция в Украине – MEGOGO, Oll.tv

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Украинские болельщики озабочены делами "Динамо" и "Шахтера" в Лиге чемпионов, но есть за кого болеть и кроме представителей УПЛ. "Аталанта" Руслана Малиновского – один из таких вариантов. Тем более, когда она играет против представителя Дании – конкурента Украины в Таблице коэффициентов (хоть и отдаленного).

"Мидтьюланн", правда, - конкурент весьма удобный. Все подвиги датчан завершились в квалификационном раунде. После этого – четыре поражения в четырех поединках группового этапа с общим счетом 2:9. Это безальтернативное последнее место и отсутствие даже теоретических шансов на еврокубковую весну.

В двух матчах из предыдущих четырех "Мидтьюлланн" забивал, но в списке "жертв" "Аталанты" нет. "Королева провинциалов" в первом круге спокойно победила в спокойной и размеренной Дании (4:0). Такие же планы и на домашний поединок. Ведь три очка в любом случае дадут итальянцам поул-позишн перед последним туром в борьбе за плей-офф Лиги чемпионов.

Сейчас "Аталанта" отстает на два балла от "Ливерпуля" и имеет одинаковое количество очков с "Аяксом". Конкуренты играют между собой, поэтому победа над" Мидтьюлланном" гарантированно выведет "Аталанту" на первую или вторую строчку турнирной таблицы. И это будет определять стратегию на последний матч группового этапа против "Аякса".

"Аталанта" в последнее время весьма плохо играет в Серии А (только одна победа в последних шести матчах), а непосредственно перед отчетным поединком имеет кадровые проблемы (точно не сыграют Малиновский, Миранчук, Голлини, Пашалич, Кальдара и Депаоли). Однако все эти факторы второстепенны: класс соперников настолько разный, что итальянцы обязаны побеждать вопреки всему.

В составе "Мидтьюлланн", к сожалению, не увидим этнического украинца Эрика Святченко – он дисквалифицирован.

Ориентировочные составы:

"Аталанта": Спортьелло - Толой, Ромеро, Джимшити - Хатебур, де Роон, Фройлер, Госенс ​​- Гомес, Иличич, Сапата "Мидтьюлланн": Хансен - Коолс, Хег, Шольц, Паулиньо - Ониека, Мадсен, Дрейер, Систо, Мабиль - Каба

Прогноз: победа "Аталанты" 3:0.

Расклады настолько очевидны, что нет смысла искать какие-то особые варианты ставки. Победа "Аталанты" и тотал больше 2,5", "сухая победа "Аталанты", победа "Аталанты" с форой (-2) – чего только душа пожелает. Заметим лишь, что этот матч должен стать не только турнирным трамплином для бергамаски, но и психологическим утешением после серии неудачных результатов в чемпионате. Должно быть много голов.