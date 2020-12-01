Шахтер - Реал. Анонс и прогноз матча

Интересная ситуация сложилась в Группе В перед двумя последними турами - все команды сохраняют шансы на выход в плей-офф и никто не гарантировал себе необходимого места в таблице. Очень сложный расклад в квартете. В двух последних турах "Реал" одержал две победы и теперь - в случае третьей победы - может оформить дострочный выход в 1/8 финала. "Шахтер" же проиграл в двух последних матчах и сейчас для "горняков" очень важно не допустить третьего поражения, которое может стать полным провалом в этой еврокампании.

Лига Чемпионов. Пятый тур

Стадион: НСК Олимпийский (Киев)

Главный судья: Овидиу Хацеган (Румыния)

Шахтер (Донецк, Украина) 19:55 Реал (Мадрид, Испания)

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Непросто даются подопечным Каштру последние матчи, словно победа над "Динамо" в начале ноября забрала все силы. Затем была ничья с "Александрией" 1:1, разгром от "Боруссии" Менхенгладбах 0:4 и тяжелая победа 1:0, вырванная на последних минутах у "Днепра-1". Не в роли фаворита "горняки" подходят к противостоянию с "Реалом", хотя имеют несколько козырей, да и мадридский клуб сейчас не в лучшем состоянии.

Подопечные Зидана на выходных в чемпионате Испании проиграли скромному "Алавесу" 1:2, ранее было поражение от "Валенсии" 1:4 и ничья с "Вильярреалом" 1:1. Правда, в отличие от Примеры в Лиге Чемпионов "Реал" выступает более успешно, словно делает ставку на этот турнир. По другому объяснить две победы над "Интером" (2:0 и 3:2) невозможно.

На три очка опережают "сливочные" дончан, и если проиграют (вариант не такой уж невероятный), то опустятся на третье место. Но это из области фантастики – последний раз "Реал" не играл в плей-офф Лиги Чемпионов в сезоне 1996/97. Но тогда "сливочные" были шестыми в чемпионате и вообще не выступали в престижном турнире. За всю историю ЛЧ "Реал" еще ни разу не занимал место в группе ниже второго.

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"Шахтер" играл с "Реалом" в одной группе Лиги Чемпионов 2016/17. Первый матч в Мадриде завершился провалом для "горняков" 4:0 – хет-трик Роналду и один гол Бензема, плюс удаление Степаненко на 50-й минуте. Затем во Львове получилось отстоять более приемлемый счет 3:4, хотя по ходу встречи "оранжево-черные" проигрывали опять же 0:4 – дубли Криштиану Роналду и Алекса Тейшейры, голы Модрича, Карвахаля и Дентиньо.

Все мы помним, что 21 октября этого года "Шахтер" сенсационно обыграл "Реал" на его поле 3:2. Тогда явно "королевский клуб" недооценил "горняков". В этот раз команда Зидана сделает все возможное для реванша, будет собраной и серьезеной, и в этом главная опасность для "горняков".

СТАТИСТИКА

Всего сыграно три матча;

Одна победа "Шахтера", две победы "Реала"

Общий счет – 6:10

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ

Из-за травм Луиш Каштру не может рассчитывать на Сергея Кривцова, Давида Хочолаву, Виктора Корниенко, Богдана Вьюнника, Исмаили, Евгения Коноплянку и Максима Малышева. У гостей точно не сыграют Серхио Рамос, Эден Азар, Дани Карвахаль, Федерико Вальверде, Альваро Одриосола и Лука Йович. Потери примерно соотносимы, но все мы понимаем, что у Зинедина Зидана подбор исполнителей (тех, кто остался в наличии) намного превосходит дончан. "Шахтеру" остается рассчитывать на порядок, который всегда может побить класс, самоотдачу и организованность.

Шахтер: Пятов, Додо, Матвиенко, Бондарь, Сиприано, Степаненко, Алан Патрик, Тете, Марлос, Соломон, Тайсон.

Реал: Куртуа, Лукас, Начо, Варан, Менди, Модрич, Кроос, Каземиро, Васкес, Бензема, Винисиус.

ПРОГНОЗ

С первых минут очень опасно начнет атаковать "Реал", в надежде забить быстрый гол. Невозможно представить игру "Шахтера" сугубо от обороны, поэтому, наверное, можно ожидать много забитых голов в матче. Кто кого перестреляет? Есть вероятность, что вничью сыграют команды (хотя бы потому, что ранее еще не было компромиссов в дуэлях этих соперников и мир теоретически их может устроить). А еще "горняки" должны воспользоваться большими проблемами в обороне "Реала". Прогноз: ничья 2:2.