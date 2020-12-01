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Марсель - Олимпиакос. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов
Встреча "европейских слабаков"
1 декабря. Марсель. "Велодром"
"Марсель" 22:00 "Олимпиакос"
Арбитр: Хесус Хиль Мансано (Испания)
Трансляция: Oll.tv
"Марсель" в этой ЛЧ еще не забил ни единого гола, а "Оли" свой единственный мяч в четырех турах провел именно на 91-й минуте первого матча с французами. Воистину, это битва слабейших коллективов турнира.
Чтобы зацепиться за Лигу Европы "Марселю" необходимо обязательно побеждать греков на своем поле. Виллаш-Боаш, однако, в преддверии матча был осторожен и лишь робко надеялся, что субботняя победа над "Нантом" (3:1) станет для его команды поворотным пунктом. Надо сказать, против "Канареек" провансальцы показали свой лучший футбол в этом сезоне, буквально раздавив соперника прессингом и вертикальными передачами.
Лишь матч против "Олимпиакоса" покажет, была это разовая вспышка, или же "Марсель" постепенно находит свою игру. Поэтому от прогнозов на этот счет мы пока воздержимся.
Касательно греков, то они вне конкуренции в родном чемпионате, но оно и понятно. Вы, наверное, видели АЕК в недавнем матче с "Зарей", а еще раньше "Арис" в противостоянии с "Колосом"? Так вот, это типа конкуренты. А вот в Европе, что логично, у "Оли" большие проблемы: в двух матчах с "Сити" и на выезде с "Порту" команда не сподобилась даже на один мяч.
Главной потерей для греков, да и вообще всего поединка станет Матье Вальбуэна - 36-летний ветеран вылетел из-за травмы. Жаль, "Велодром и миниатюрный хавбек связаны навсегда. Именно здесь Матье провел свои лучшие годы. Ну а потом, уже после отъезда в Россию и перехода в "Лион", Вальбуэна пережил на "Велодроме" настоящий ужас - самые ярые фанаты "Марселя" "повесили" огромную куклу с его лицом прямо на трибуне. Даже без зрителей ветеран ну очень хотел вернуться, чего не скрывал в интервью.
В первом матче в Греции "Олимпиакос" выглядел лучше и острее атаковал, особенно после перерыва. Во Франции, вероятно, гости сыграют вторым номером, предоставив атаковать Товену, Пайету и Бенедетто. Против "Нанта" эта троица была хороша в контригре, поэтому раскрываться греки точно не станут. У "Марселя" очень многое будет зависеть от физической формы, а также действий полузащиты. Сансон, Ронжье и Кизанс должны любой ценой связать атакующее звено с остальными, иначе будет как в предыдущих играх ЛЧ. С тем же прискорбным для французов результатом.
Цифры и факты
- "Олимпиакос" еще не потерпел ни единого поражения в чемпионате Греции, выиграв 7 матчей и 1 закончив вничью
- "Олимпиакос" выиграл только 2 из 6 последних выездных матчей (+2=2-2). Победить получилось лишь ОФИ и "Арис"
- "Марсель" проиграл лишь 1 из 10 матчей в текущем чемпионате. На данный момент у провансальцев в Лиге 1 серия из 4 подряд побед
- Разница голов у "Марселя" в ЛЧ 0:9, у "Олимпиакоса" - 1:6
- До этого сезона команды встречались в ЛЧ-2011/12, и тогда обменялись минимальными выездными победами
Ориентировочные составы
У греков, как уже говорилось, вне игры ветеран Матье Вальбуэна. Также, вероятно, пропустит матч арендованный у "Вулверхэмптона" Рубен Винагре - у него ушиб. А вот ударный центрфорвард Юсеф Эль-Араби восстановился и на поле выйдет.
У французов вне игры из-за мышечной травмы неосновной вингер Неманья Радоньич, ну и не совсем понятная ситуация с Морганом Сансоном, который пропустил предыдущую игру с "Нантом" из-за высокой температуры.
"Марсель": Манданда - Сакаи, Гонсалес, Чалета-Цар, Амави - Ронжье, Камара, Кизанс - Товен, Бенедетто, Пайет
"Олимпиакос": Са - Рафинья, Ба, Семеду, Холебас - Пепе, Мвила, Бухалакис - Фортунис, Эль-Араби, Масурас
Прогноз на матч "Марсель" - "Олимпиакос"
Ну должно же "Марсель" наконец прорвать! Тем более, соперник в кои-то веки равный по силе. Наш выбор - индивидуальный тотал французов больше 1 - коэффициенты на это варьируются в диапазоне 1,6-1,7.
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