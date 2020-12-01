Марсель - Олимпиакос. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов

Лига чемпионов. Групповой раунд, 5-й тур

1 декабря. Марсель. "Велодром"

"Марсель" 22:00 "Олимпиакос"

Арбитр: Хесус Хиль Мансано (Испания)

Трансляция: Oll.tv

Трансляцию матча на телеканалах Футбол 1, Футбол 2 и Футбол 3 можно посмотреть в онлайн-кинотеатре sweet.tv

"Марсель" в этой ЛЧ еще не забил ни единого гола, а "Оли" свой единственный мяч в четырех турах провел именно на 91-й минуте первого матча с французами. Воистину, это битва слабейших коллективов турнира.

Чтобы зацепиться за Лигу Европы "Марселю" необходимо обязательно побеждать греков на своем поле. Виллаш-Боаш, однако, в преддверии матча был осторожен и лишь робко надеялся, что субботняя победа над "Нантом" (3:1) станет для его команды поворотным пунктом. Надо сказать, против "Канареек" провансальцы показали свой лучший футбол в этом сезоне, буквально раздавив соперника прессингом и вертикальными передачами.

Лишь матч против "Олимпиакоса" покажет, была это разовая вспышка, или же "Марсель" постепенно находит свою игру. Поэтому от прогнозов на этот счет мы пока воздержимся.

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Касательно греков, то они вне конкуренции в родном чемпионате, но оно и понятно. Вы, наверное, видели АЕК в недавнем матче с "Зарей", а еще раньше "Арис" в противостоянии с "Колосом"? Так вот, это типа конкуренты. А вот в Европе, что логично, у "Оли" большие проблемы: в двух матчах с "Сити" и на выезде с "Порту" команда не сподобилась даже на один мяч.

Главной потерей для греков, да и вообще всего поединка станет Матье Вальбуэна - 36-летний ветеран вылетел из-за травмы. Жаль, "Велодром и миниатюрный хавбек связаны навсегда. Именно здесь Матье провел свои лучшие годы. Ну а потом, уже после отъезда в Россию и перехода в "Лион", Вальбуэна пережил на "Велодроме" настоящий ужас - самые ярые фанаты "Марселя" "повесили" огромную куклу с его лицом прямо на трибуне. Даже без зрителей ветеран ну очень хотел вернуться, чего не скрывал в интервью.

В первом матче в Греции "Олимпиакос" выглядел лучше и острее атаковал, особенно после перерыва. Во Франции, вероятно, гости сыграют вторым номером, предоставив атаковать Товену, Пайету и Бенедетто. Против "Нанта" эта троица была хороша в контригре, поэтому раскрываться греки точно не станут. У "Марселя" очень многое будет зависеть от физической формы, а также действий полузащиты. Сансон, Ронжье и Кизанс должны любой ценой связать атакующее звено с остальными, иначе будет как в предыдущих играх ЛЧ. С тем же прискорбным для французов результатом.

Цифры и факты

"Олимпиакос" еще не потерпел ни единого поражения в чемпионате Греции, выиграв 7 матчей и 1 закончив вничью

"Олимпиакос" выиграл только 2 из 6 последних выездных матчей (+2=2-2). Победить получилось лишь ОФИ и "Арис"

"Марсель" проиграл лишь 1 из 10 матчей в текущем чемпионате. На данный момент у провансальцев в Лиге 1 серия из 4 подряд побед

Разница голов у "Марселя" в ЛЧ 0:9, у "Олимпиакоса" - 1:6

До этого сезона команды встречались в ЛЧ-2011/12, и тогда обменялись минимальными выездными победами

Ориентировочные составы

У греков, как уже говорилось, вне игры ветеран Матье Вальбуэна. Также, вероятно, пропустит матч арендованный у "Вулверхэмптона" Рубен Винагре - у него ушиб. А вот ударный центрфорвард Юсеф Эль-Араби восстановился и на поле выйдет.

У французов вне игры из-за мышечной травмы неосновной вингер Неманья Радоньич, ну и не совсем понятная ситуация с Морганом Сансоном, который пропустил предыдущую игру с "Нантом" из-за высокой температуры.

"Марсель": Манданда - Сакаи, Гонсалес, Чалета-Цар, Амави - Ронжье, Камара, Кизанс - Товен, Бенедетто, Пайет

"Олимпиакос": Са - Рафинья, Ба, Семеду, Холебас - Пепе, Мвила, Бухалакис - Фортунис, Эль-Араби, Масурас

Прогноз на матч "Марсель" - "Олимпиакос"

Ну должно же "Марсель" наконец прорвать! Тем более, соперник в кои-то веки равный по силе. Наш выбор - индивидуальный тотал французов больше 1 - коэффициенты на это варьируются в диапазоне 1,6-1,7.