Лига Чемпионов, групповой этап

Квартет C, 5-й тур

"Порту" 22:00 "Манчестер Сити"

Трансляция: oll.tv

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"Манчестер Сити" решил задачу с выходом из группы, выиграв четыре стартовых матча этой Лиги Чемпионов. Теперь им остаётся лишь не оплошать в игре с "Порту", оставив за собой первое место в группе. В последние годы "горожане" приучили нас к частым неудачам в весенней стадии турнира. Однако ярким провалам на поздних стадиях предшествуют уверенные перфомансы в группе: команда Пепа Гвардиолы финишировала на первом месте в квартете в трёх прошлых розыгрышах соревнования, неизменно гарантируя себе поул-позицию перед жеребьёвкой плей-офф.

"Порту" же в свою очередь находится всего в одном набранном пункте от того, чтобы обеспечить себе лигочемпионовскую весну. И хорошо было бы набрать необходимое очко уже сегодня, чтобы не откладывать вопрос выхода из группы на последний тур, где "драконов" будет ждать всё ещё сохраняющий шансы на плей-офф "Олимпиакос". Подопечные Сержиу Консейсау выиграли три последних поединка в квартете при единственном поражении от "Сити" еще в первом туре. Но и в той игре португальцы дали серьёзный бой "горожанам", которые добыли не самые заслуженные 3:1 в результате.

В очном поединке в первом круге на "Этихаде" Консейсау избрал смелый план с переходом на тройку защитников, что позволило "Порту" персонально прессинговать соперника по всему полю. Такой подход позволил практически нейтрализовать атакующий потенциал "Манчестер Сити" и отложил вопросы о победителе на последние полчаса игры. Гвардиоле тогда не удалось найти действенного ответа своему коллеге и всё решило лишь индивидуальное мастерство атакующей группы "горожан".

Немаловажную роль в той встрече сыграл Серхио Агуэро, забивший первый гол "Сити" в игре. Однако из-за очередной травмы аргентинца на поле ждать не стоит. В отсутствии Куна "горожане" откровенно не блещут в атаке: до разгрома "Бернли" 5:0 на выходных они забили лишь 10 голов в 8 матчах АПЛ – катастрофические цифры для команд Гвардиолы, из-за которых манчестерцы и болтаются в середине таблицы чемпионата.

Матч на "Эштадиу ду Драгау" покажет действительно ли "горожан" прорвало в недавней дуэли с "Бернли" и голы теперь посыплются как и раньше, либо же это был лишь небольшой проблеск на фоне затяжного игрового кризиса. Ведь нынешней "Сити" создаёт моменты даже с большими трудностями, чем в первом сезоне Пепа на "Этихаде", когда у него заметно не хватало нужных под его требования исполнителей. Гвардиола наверняка уже заготовил ответ на план своего португальского коллеги по встрече в первом круге, однако важно, чтобы замыслы Пепа не перегрузили его собственных игроков. Ведь это уже не раз подставляло "горожан" в решающих матчах Лиги Чемпионов.

Ориентировочные составы:

Порту: Марчесин – Манафа, Сарр, Мбемба, Зайду Сануси – Корона, Сержиу Оливейра, Урибе, Отавио – Марега, Диас Манчестер Сити: Эдерсон – Канселу, Стоунз, Диаш, Зинченко – Родри, Гюндоган, де Брюйне – Фоден, Жезус, Стерлинг

Не сыграют: Груич, Пепе, Мбай, Лум – Агуэро