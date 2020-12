На первый-второй рассчитайсь. Севилья – Челси. Анонс и прогноз матча 5-го тура Лиги чемпионов

Лига чемпионов. 5-й тур, группа E.

2 декабря. 22:00. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

Главный судья: Артур Соареш Диаш (Португалия)

Обе команды уже обеспечили себе выход в плей-офф – теперь им предстоит выяснить, кто пойдет дальше с первого места, а кто со второго. Есть ощущение, что в последние годы разница в преимуществе между позициями окончательно стерлась – в 1/8 победителю квартета легко может прилететь не слабый удачливый оппонент, а самый настоящий гранд. Также вечером второго дня декабря, но двумя часами ранее, "Ренн" и "Краснодар" могут определить, кому достанется билет в Лигу Европы.

Нельзя сказать, что "Челси" получил самый высокий балл за проверку прочности в дерби с "Тоттенхэмом" – скорее, "синие" ее не провалили и взяли оценку "неплохо". Подопечные Лэмпарда преобразились по ходу кампании-2020/21, качественные вливания в состав позволяют Фрэнку прибегать к грамотной ротации. Можно сказать, что сейчас у "пенсионеров" возникла синергия – новички аккуратно и точечно влились в ростер, дополнив и улучшив игру тех исполнителей высокого уровня, которые уже были под рукой менеджера.

К тому же, "Челси" проиграл в текущем сезоне всего дважды: "Ливерпулю" (0:2) без Менди на воротах и Силвы в обороне, а также "Тоттенхэму" по пенальти и в не самом важном Кубке лиги (1:1, 5:4 в лотерее). На пути "синих" до сих пор не возникло опасного препятствия, поэтому лондонский коллектив имеет хорошую возможность продолжить приобретать уверенность.

Как вы уже догадались, в Лиге чемпионов "Севилья" уступает "Челси" только по дополнительным показателям – "Краснодар" и "Ренн" ожидаемо не создали проблем фаворитам. Команда Лопетеги также идет относительно ровно и в чемпионате Испании – 5 побед, 1 ничья и 3 поражения в 9 турах, разница мячей составляет 8:4. Например, "Барселона" сейчас отстает от "нервионцев" на 2 балла. Хулен привел "Севилью" к победе в Лиге Европы в прошлом сезоне, "Бавария" в Суперкубке УЕФА с испанцами столкнулась чуть ли не самыми серьезными проблемами за весь 2020-й. Это крепкая команда с качественными исполнителями и гибким наставником, которая не проигрывает уже 5 поединков подряд во всех турнирах.

