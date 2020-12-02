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На первый-второй рассчитайсь. Севилья – Челси. Анонс и прогноз матча 5-го тура Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "нервионцами" и "пенсионерами" в рамках главного клубного европейского турнира

На первый-второй рассчитайсь. Севилья – Челси. Анонс и прогноз матча 5-го тура Лиги чемпионов
Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига чемпионов. 5-й тур, группа E.

2 декабря. 22:00. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

Главный судья: Артур Соареш Диаш (Португалия)

Телетрансляция: OLL.TV

Трансляцию матча на телеканалах Футбол 1|2|3 можно посмотреть в онлайн-кинотеатре sweet.tv

Обе команды уже обеспечили себе выход в плей-офф – теперь им предстоит выяснить, кто пойдет дальше с первого места, а кто со второго. Есть ощущение, что в последние годы разница в преимуществе между позициями окончательно стерлась – в 1/8 победителю квартета легко может прилететь не слабый удачливый оппонент, а самый настоящий гранд. Также вечером второго дня декабря, но двумя часами ранее, "Ренн" и "Краснодар" могут определить, кому достанется билет в Лигу Европы.

На первый-второй рассчитайсь. Севилья – Челси. Анонс и прогноз матча 5-го тура Лиги чемпионов - изображение 1

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Нельзя сказать, что "Челси" получил самый высокий балл за проверку прочности в дерби с "Тоттенхэмом" – скорее, "синие" ее не провалили и взяли оценку "неплохо". Подопечные Лэмпарда преобразились по ходу кампании-2020/21, качественные вливания в состав позволяют Фрэнку прибегать к грамотной ротации. Можно сказать, что сейчас у "пенсионеров" возникла синергия – новички аккуратно и точечно влились в ростер, дополнив и улучшив игру тех исполнителей высокого уровня, которые уже были под рукой менеджера.

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К тому же, "Челси" проиграл в текущем сезоне всего дважды: "Ливерпулю" (0:2) без Менди на воротах и Силвы в обороне, а также "Тоттенхэму" по пенальти и в не самом важном Кубке лиги (1:1, 5:4 в лотерее). На пути "синих" до сих пор не возникло опасного препятствия, поэтому лондонский коллектив имеет хорошую возможность продолжить приобретать уверенность.

Как вы уже догадались, в Лиге чемпионов "Севилья" уступает "Челси" только по дополнительным показателям – "Краснодар" и "Ренн" ожидаемо не создали проблем фаворитам. Команда Лопетеги также идет относительно ровно и в чемпионате Испании – 5 побед, 1 ничья и 3 поражения в 9 турах, разница мячей составляет 8:4. Например, "Барселона" сейчас отстает от "нервионцев" на 2 балла. Хулен привел "Севилью" к победе в Лиге Европы в прошлом сезоне, "Бавария" в Суперкубке УЕФА с испанцами столкнулась чуть ли не самыми серьезными проблемами за весь 2020-й. Это крепкая команда с качественными исполнителями и гибким наставником, которая не проигрывает уже 5 поединков подряд во всех турнирах.

Сам Лэмпард признался, что активно прибегнет к ротации и анонсировал появление Гилмора (!) и Хадсона-Одои. Фрэнк даст отдохнуть ключевым футболистам и подарит игровое время тем, кто в этом нуждается. Наверняка Лопетеги сделает то же самое, ведь уже в субботу "Севилье" нужно встретиться с соседями по таблице, а именно мадридским "Реалом". Стоит отметить, что Идрисси, Сусо и Эскудеро травмированы, у Боно и Фернандеса COVID-19, а участие Люка Де Йонга и Лукаса Окампоса в поединке с "Челси" – под вопросом. Первое место первым местом, но жесткий график и риск никто не отменял.

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Кстати, на поединке "Севилья" – "Челси" система VAR будет работать удаленно впервые в истории Лиги чемпионов. Видеоассистенты собираются следить за игрой из штаб-квартиры УЕФА в Ньоне – прежде они всегда работали в специальной комнате на территории стадиона. Еще один повод понаблюдать за перипетиями данного противостояния.

Прогноз. 1:1. Есть ощущение, что команды вновь не определят сильнейшего, и доверят эту ответственную миссию дополнительным показателям.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Лига чемпионов анонс Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон) Севилья Хулен Лопетеги прогноз UA-Футбол Лига Чемпионов УЕФА Прогнозы Прогноз sweettv
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