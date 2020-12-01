Боруссия Дортмунд - Лацио. Прогноз на матч Лиги чемпионов

Лига чемпионов, группа F, пятый тур

2 декабря. Дортмунд, “Вестфаленштадион”

“Боруссия” Дортмунд 22:00 “Лацио” Рим

Телетрансляция – Megogo, Воля TV, OLL.TV

В первом туре Лиги чемпионов “Лацио” переиграл “Боруссию” Дортмунд со счетом 3:1. Затем BVB выиграл все остальные матчи группы, а “орлы” один раз победили и дважды сыграли вничью. Обе команды близки к выходу в плей-офф: у “Боруссии” девять очков, у “Лацио” восемь, затем идут “Брюгге” с четырьмя пунктами и “Зенит” с одним.

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Для “Боруссии” и “Лацио” предстоящий матч Лиги чемпионов – это возможность реабилитироваться за неудачные результаты в национальных первенствах. “Боруссия” сенсационно проиграла в домашнему матче аутсайдеру “Кельну”, для которого это была первая победа в новом сезоне. “Боруссия” играла основным составом, но действовала в атаке крайне пассивно, и смогла забить один гол только после того, как “Кельн” прижался к своим воротам, сделав счет 2:0. Эрлинг Холанд не забил стопроцентный момент на последних секундах, и показал, что он тоже человек. До этого матча норвежец забивал в семи матчах подряд.

Глобально поражение “Кельна” ухудшает только шансы Дортмунда на чемпионский титул, но не на попадание в группу Лиги чемпионов на следующий сезон. Что не скажешь о “Лацио”. В воскресенье команда Симеоне Индзаги проиграл на “Олимпико” “Удинезе” 1:3. Для “орлов” это поражение стало уже третьем в сезоне, и “Лацио” занимает после девяти туров девятое место. Борьба за первую четверку будет крайне напряжена, поэтому “Лацио” намерен как можно лучше выступить в нынешней кампании ЛЧ. Об этом говорит и Симоне Индзаги: “Мы очень тяжело работали в последние четыре-пять лет, чтобы вернуться в Лигу чемпионов, и теперь мы хотим сыграть в ней на пределе наших возможностей”.

Люсьен Фавр объявил, что с “Лацио” не сыграет основной правый защитник Тома Менье, также еще не полностью восстановился после повреждения левый фулбек Геррейру и центрбек/центрхав Эмре Джан. Вне игры остаются защитник Загаду и форвард Рейньер.

“Лацио” играл выездные матчи Лиги чемпионов с “Брюгге” и “Зенитом” полудублем, но в игре с “Боруссией” Дортмунд все лидеры “орлов” готовы сыграть. Отсутствуют только игроки резерва Эскаланте и Муриджи.

Ориентировочные составы

“Боруссия”: Бюрки – Паслак, Аканджи, Хуммельс, Геррейру – Дилэйни, Беллингем – Санчо, Рейна, Азар – Холанд

“Лацио”: Стракоша – Луис Фелипе, Ачерби, Раду – Ладзари, Милинкович-Савич, Лейва, Луис Альберто, Фарес – Корреа, Иммобиле

Прогноз на матч Боруссия Дортмунд – Лацио Рим

Победа над “Лацио” принесет “Боруссии” первое место в группе, и это очень хороший стимул для команды Люсьена Фавра. В Риме Дортмунд провалил старт игры, а потом уже не смог переломить ход матча, слишком слабо “Боруссия” начала и матч против “Кельна”. BVB не раз уже в нынешнем сезоне показывал себя нестабильной командой, однако она стабильна в том, что не выдает два провальных матча подряд. “Боруссия” должна была сделать выводы из матча с “Кельном” и против “Лацио” коллектив Фавра вероятно покажет футбол другого качества. Прогноз – победа “Боруссии” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.