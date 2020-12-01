Ференцварош - Барселона. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов

Лига чемпионов. Групповой этап. Группа G. Пятый тур. Венгрия. Будапешт. "Пушкаш Арена". 02.12.2020. Арбитр в поле - Алексей Кульбаков (Беларусь) трансляция в Украине - "Футбол 1" (онлайн-режим), Oll.tv, MEGOGO, Воля ТВ

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"Барселона" уже обеспечила себе место в плей-офф Лиги чемпионов, но для нее отчетный матч имеет отнюдь не меньший вес, чем для "Ференцвароша". Каталонцы могут обеспечить себе первое место турнирной таблицы – если победят, а "Ювентус" не победит "Динамо", или если сыграют вничью, а "Юве" проиграет украинской команде. "Ференцварош" же не может определить свою судьбу в пятом туре. Независимо от результата этого и параллельного поединков ("Ювентус" - "Динамо"), все будет решено в последний игровой день.

"Ференцварош" разве что может добиться небольшого стратегического преимущества перед выездом в Киев. Если "Фради" с "Барсой" наберут больше очков, чем "Динамо" с "Юве", в столице Украины команду Реброва устроит любая ничья. Если все останется так, как есть сейчас (по одному очку у "Динамо" и "Ференцвароша"), то венграм придется играть на победу или ничью со счетом 3:3 или больше.

Так или иначе, Сергей Ребров попытается абстрагироваться от этих раскладов и сыграть как минимум не хуже, чем на "Камп Ноу". Не хуже не по счету (поражение 1:5), а по наполнению матча. Несмотря на большое количество пропущенных, "Ференцварош" большую часть матча провел достойно, а на стартовом отрезке даже заставлял Рональда Кумана нервничать.

Однако это своеобразный тренд текущего выступления чемпиона Венгрии в Лиге чемпионов – более успешные выступления на выезде, чем дома. Да, в Будапеште была ничья 2:2 с "Динамо", но реально венгры включились в игру лишь около 60-й минуты. Зато держали ничейный счет с "Юве" в Турине почти до последнего, а на "Камп Ноу", как уже отмечалось, заставили нервничать тренера "Барсы".

Рональд Куман в столицу Венгрии, как и неделю назад в столицу Украины, не привез основу. Месси, тер Штеген, Коутиньо не попали в заявку, Пике, Фати, Араужо, Серхи Роберто, Умтити травмированы. У "Ференцвароша" все в строю: под вопросом находится только Чивич.

Ориентировочные составы:

"Ференцварош": Дибус - Ловренчич, Блажич, Фримпонг, Хайстер - Сигер, Харатин, Сомалиа - Зубков, Узуни, Нгуэн "Барселона": Нето - Дест, Мингеса, Лангле, Альба - Де Йонг, Пьянич - Дембеле, Педри, Тринкан - Брайтвайт

Прогноз: победа "Барселоны" 3:1.

Сергей Ребров – умный тренер, он должен учесть ошибки "Динамо", допущенные в матче с неосновным составом "Барсы" неделю назад. И вообще "Ференцварош" выглядит командой, которая умеет реализовывать даже минимальные шансы. Поэтому без гола с поля венгры не уйдут. Но и не пропустить будет крайне сложно. Будет успех, если удастся уйти от разгрома. На это и делаем ставку.