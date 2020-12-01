Манчестер Юнайтед - ПСЖ. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов

Лига чемпионов. Групповой раунд, 5-й тур

2 декабря. Манчестер. "Олд Траффорд"

"МЮ" 22:00 "ПСЖ"

Арбитр: Даниэле Орсато (Италия)

Трансляция: Футбол 3

Трансляцию матча на телеканалах Футбол 1, Футбол 2 и Футбол 3 можно посмотреть в онлайн-кинотеатре sweet.tv

Центральный поединок игрового дня в Лиге чемпионов, который и даст ответ на вопрос: так продолжит ли "ПСЖ" свою борьбу за трофей?

На данный момент турнирное положение команд следующее: у "МЮ" 9 очков, у "ПСЖ" и "Лейпцига" по 6, но у парижан лучше дополнительные показатели. Последним идет "Башакшехир" с 3 баллами.

Стало быть, чтобы выйти в плей-офф "Манкунианцам" достаточно завтра удержать ничью, тогда как французам любая потеря очков категорически противопоказана. "Лейпциг" намного сильнее турок, и если "Быки" победят в Стамбуле, то в последнем туре им достаточно будет скатать мировую с немотивированным "МЮ" - и "ПСЖ" отправится в Лигу Европы. Не самая приятная перспектива для клуба, в который вложили 1,5 млрд за 10 лет.

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А это значит, что "ПСЖ" завтра нужно идти вперед. И это предвещает команде Томаса Тухеля немало сложностей, ведь сил для фирменного атакующего футбола у нее, похоже, нет. В последних двух турах чемпионата Париж проиграл "Монако" (2:3) и поделил очки с "Бордо" (2:2), в обоих случаях провалив второй тайм. Та же картина наблюдалась неделю назад в ЛЧ против "РБ Лейпциг" (1:0), только немцам не удалось превратить игровое преимущество в гол.

Отчасти дело в переполненном лазарете, где сейчас 5-6 исполнителей, отчасти "ПСЖ" подкосило отсутствие предсезонки, но факт остается фактом - команда не бежит. В отличие от того же "МЮ".

Уле-Гуннар Сульшер, герой барселонского финала ЛЧ, привил команде настоящий еврокубковый менталитет. Если в АПЛ у "МЮ" 1 победа дома в 7 последних матчах, то в Европе "Дьяволы" победили на "Олд Траффорд" 7 раз из 7. Маркус Рашфорд, на счету которого в АПЛ 2 гола в 9 матчах, в ЛЧ отметился 5 раз в 4 играх. Вы же помните, как скоростной англичанин принес "МЮ" победу на "Парк де Пренс" в первом туре, правда?

Хотя еще больше на поле хочется увидеть не его, а Эдинсона Кавани. Легенда "ПСЖ", на счету которого рекордные 200 голов за клуб, на прошлых выходных разорвал скромный "Саутгемптон". Интересно, что он приготовил для своих бывших партнеров.

В общем, потенциал у игры огромен, осталось понять, насколько его реализуют команды. Рискнем спрогнозировать, что с этим тоже все будет в порядке.

Цифры и факты

У "МЮ" только 1 поражение в 5 последних матчах на "Олд Траффорд" во всех турнирах

Два стартовых домашних матча в текущей ЛЧ "МЮ" выиграл - 5:0 против "Лейпцига" и 4:1 против "Башакшехира"

"ПСЖ" не смог выиграть два последних матчах в Лиге 1. В этом сезоне это уже вторая двойная осечка для парижан в чемпионате

В последних 5 матчах "ПСЖ" во всех турнирах был как минимум один гол в первом тайме

"ПСЖ" первым забивал в 7 последних выездных матчах во всех турнирах

В последних 4 домашних матчах "МЮ" в ЛЧ были пенальти

До этого сезона "ПСЖ" и "МЮ" встречались только в ЛЧ-2018/19, и тогда сенсационно дальше прошла команда Сульшера (0:2, 3:1)

Ориентировочные составы

У "МЮ" точно не сыграют Шоу и Туанзебе, плюс под вопросом Марсьяль, де Хеа, Теллес, Погба и Мактоминей. Зато вернулся в строй Донни ван де Бек.

У "ПСЖ" помимо давно выбывших Берната, Дракслера и Керера есть вопросы по Маркиньосу, повредившему приводящую мышцу на выходных. Также еще не готовы бегать полный матч Мауро Икарди и Идрисса Гуйе.

"МЮ": Хендерсон - Уан-Биссака, Линделеф, Магуайр, Теллес - Фред, Матич, ван де Бек - Бруну Фернандеш - Рашфорд, Кавани

"ПСЖ": Навас - Флоренци, Дьялло, Кимпембе, Баккер - Верратти, Маркиньос, Эррера - Ди Мария, Мбаппе, Неймар

Прогноз на матч "МЮ" - "ПСЖ"

Парижу надо атаковать, а последние недели, когда он атакует, то пропускает много даже от "Монако и "Бордо". "МЮ" же в ЛЧ дома громит все, что движется. Отсюда и наша ставка - индивидуальный тотал англичан больше 1,5. Букмекеры предлагают ее с коэффициентами в диапазоне 1,9-2,0.