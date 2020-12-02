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Башакшехир - Лейпциг: Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
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Поединок нестабильных сейчас команд

Башакшехир - Лейпциг: Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов
Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Чемпионов. Группа Н, пятый тур.

2 декабря, 19:55. Стамбул, "Башакшехир Фатих Терим"

Прямая трансляция: Футбол 1, 19:40.

Трансляцию матча на телеканалах Футбол 1 и Футбол 2 можно посмотреть в онлайн-кинотеатре sweet.tv

Пятый тур группы Н Лиги Чемпионов будет открывать матч между турецким "Башакшехиром" и немецким "Лейпцигом". Эта игра по классу уступает матчу "Манчестер Юнайтед" - "ПСЖ" этого же квартета, но имеет тоже особое значение, в том числе и турнирное.

История противостояния

Данные команды достаточно молодые. На двоих им всего 41 год. Если стамбульский клуб был создан в 1990 году, то немецкий только в 2009 году. Для последних это уже третье участие в групповом этапе Лиги Чемпионов. Почему "уже"? Потому что для "Башахшехира" это только дебютный сезон в самом престижном евротурнире Старого Света.

Такой незначительный опыт в еврокубках для обоих коллективов позволил им лишь однажды встретиться раньше. Это был матч второго тура этого же розыгрыша Лиги Чемпионов. Тогда "Лейпциг" победил со счетом 2:0 с помощью дубля Анхелино. 20 октября у испанского левого защитника вселился форвард, ведь он дважды забил гол с позиции центрального нападающего, хладнокровно реализовав моменты.

Кадры

Хозяевам в матче не помогут Мехмет Топал, Жуниор Кайсара и Алексич. В составе немецкой команды не выйдут на поле Лаймер, Клостерманн и Хенрикс. Не появились в старте в предыдущем матче гостей против "Арминии" Забитцер, Поульсен и Форсберг. В то время как у турков в игре местной Суперлиги вышли только на замену лидеры Калдирим и Озджан. К слову, поединок против "Денизлиспора" подопечные Бурука до 62-й минуты выигрывали 3:0, но умудрились пропустить трижды и упустить победу.

Цифры, факты и шансы

  • Последние четыре матча "Лейпцига" на выезде принесли им всего одну ничью и один забитый гол.
  • "Башакшехир" из четырех последних домашних поединков выиграл два, в том числе один против "МЮ".
  • Из 19-ти последних домашних матчей стамбульцы не забили всего в трех.
  • За 10 последних встреч у хозяев матча всего четыре победы, в то время как у гостей - шесть.
  • В семи последних поединках "Башакшехир" отметился голом, в то время как немцы за этот период не забили в трех встречах и сохранили ворота сухими лишь в одном.

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Хотя и обе команды нестабильны сейчас, однако гостям больше нужна победа в этом матче. Первую выездную игру в этой ЛЧ они с треском провалили, проиграв "МЮ" 5:0. Второй гостевой поединок тоже закончился поражением подопечных Нагельсманна, но уже с меньшим счетом - 1:0 против "ПСЖ". Чтобы надеяться действующему полуфиналисты Лиги Чемпионов на выход из такой тяжелой группы, им обязательно нужна победа, а до этого все идет. Наставник немцев настроен на игру и, особенно, на три очка. В то же время, стамбульцы просто так не отдадут их, ведь имеют шансы на евровесну, однако класс должен взять верх.

Прогноз на матч: "Башакшехир" забьет + победа "Лейпцига".

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Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Лига чемпионов РБ Лейпциг Башакшехир sweettv
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