Ювентус - Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов

Перед первым туром задачи и уровень "Ювентуса" и "Динамо" выглядели будто с разных планет. Перед пятым чемпион Италии уже обеспечил себе второе место в группе и борется за первое, а вице-чемпион Украины с одним очком и боится потерять третье. Что можно в такой ситуации ожидать от очной встречи на поле фаворита? На самом деле больше, чем кажется. Ведь игровые проблемы "Юве" велики, его уверенность в себе поколеблена, коммуникация игроков с тренером и спокойствие нарушены. А вот в "Динамо" с последними двумя уж точно всё в порядке. Шансы у него сегодня будут. Главное - ухватиться за них.

2 декабря. 22:00. Лига Чемпионов. Группа G

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Динамо"

Главный арбитр: Стефани Фраппар (Франция)

Телетрансляция - Футбол 2

С перерыва на матчи сборных "Ювентус" вернулся победой над "Кальяри" в своём лучшем из старых стилей. Намертво запер соперника на его половине поля и катал, душил, пока не забил дважды. Примерно то же состоялось и в первом туре Лиги Чемпионов в Киеве. Правда, эти матчи оказались чуть ли не ложной тревогой. Ведь во всех остальных туринцы предстали очень уязвимыми и апатичными. "Ференцварош" в Турине и "Беневенто" дома легко проходили центр поля в контратаках, спокойно оборонялись, выводили соперника из себя. Первый из них проиграл лишь в самой концовке, второй добыл заслуженную ничью.

Больше всех ожидаемо критикуют тренера-дебютанта. Сообщают о том, что Андреа Пирло не говорит с игроками о тактике. Из-за этого некоторые просто не понимают, что делать, главным образом - после потери мяча. Невыезд Криштиану Роналду в Беневенто и слова тренера о настрое КриРо на Лигу Чемпионов вызвали вопросы о том, кто же определяет состав на матчи. Сам Пирло требует от игроков научиться читать игру, говорит о потере страсти и хладнокровия, о хаотичности. О слишком медленном темпе. Важные слова, ведь чтение игры, порядок, страсть и характер обычно у "Ювентуса" в крови. Не у нынешнего.

В "Динамо", несмотря на неудачи в Лиге Чемпионов, настроение совершенно иное. Весьма аппетитная синица в виде первого места в УПЛ пока что в руках, Мирча Луческу ставит командную игру, наигрывает различные варианты. После оживления Николая Шапаренко настал черёд Владимира Шепелева, Беньямина Вербича и даже Александра Андриевского и Дениса Гармаша. Возвращение в лигу после матчей сборных получилось гладким, причём в матчах против "Ингульца" и "Ворсклы" киевляне прежде всего впечатлили надёжностью обороны и полным доминированием в центре поля. Шансов у соперников, по сути, не было.

В Лиге Чемпионов всё иначе. Можно понять слова Игоря Суркиса о несоответствии уровню "Ювентуса" и "Барселоны" и напоминания Виталия Буяльского об осени и зиме-2019 с "Лугано". И всё же у худшей по показателям в лиге "Барсы" с 1991-го года, у "Ювентуса", впервые за 16 лет отдавшего очки осенью двум новичкам Серии А, можно и нужно урвать больше, чем разгром, уверенное и несправедливое поражения. Тем более, что в Киев не приезжали ни Лионель Месси, ни Криштиану Роналду. Сегодня, когда многие оправились от коронавируса и травм, а молодёжь приобрела опыт, можно постараться упереться.

Как именно следует упираться? В матчах против "Барселоны" киевляне контратаковали правильно. Приближались друг к другу в центре поля, разыгрывали, а затем расходились по флангам. Так забил и создал несколько интересных атак "Ференцварош". Так действовали против разреженного плохо организованного центра поля "Ювентуса" все. В обороне же следует прикрывать быстрых вингеров (помним Кьезу по Киеву). А в центре? Там разве что Мората и Роналду способны сами создать момент, пробив издали либо пройдя в штрафную. Их следует прикрывать герметично. Также следить за их движением на фланги.

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Главный арбитр

Судить матч в Турине доверено Стефани Фраппар. 36-летняя француженка дебютировала в розыгрышах мужских Еврокубков в августе 2019-го года. А именно - в Суперкубке Европы, в котором "Ливерпуль" победил "Челси". Тогда она показала три жёлтые карточки. В нынешнем сезоне она отсудила три матча Лиги Европы, в том числе и матч "Лестер" - "Заря". В целом в ЛЕ показав 17 жёлтых карточек и одну красную. Сегодня Стефани должна стать первой женщиной-главным арбитром матча Лиги Чемпионов.

Кадры

Из-за эпидемии травм центральных защитников в последнее время Пирло отказался от схемы 3-4-1-2 в пользу 4-4-2. Лучше от этого не стало. А сегодня Леонардо Бонуччи и Мерих Демираль готовы. Они должны присоединиться к отлично играющему Де Лихту. Андреа уже заявил об отдыхе обоих правых защитников - Куадрадо и правого/центрального Данило. Выходит, справа окажется кто-то из вингеров. Федерико Кьеза в Беневенто ассистировал Морате, а вот Кулушевски после отличного начала сезона почти игнорируется. Слева также ожидается почти новое лицо - Алекс Сандро пропустил начало сезона из-за травмы.

В центре поля в лиге играли Рабио и Артур. Поэтому сегодня, скорее всего, появится другой тандем - динамичный и боевитый МакКенни и страдающий при новом тренере Бентанкур. Перед ними расположится страдающий при всех тренерах часто травмированный Рэмзи. Ещё один страдалец - Пауло Дибала - начал просыпаться в Беневенто, но всё ещё слаб. А Мората и Криштиану забили 17 из 23-ёх голов команды во всех турнирах. Они продолжат искать голы, причём португальцу не хватает одного до 750-ти во взрослой карьере.

Предсказать состав и тактическую схему "Динамо" проще. По темпам возвращения и классу Виктор Цыганков опережает Жерсона Родригеса. Вербич после гола и ассиста в субботу должен остаться на острие атаки вместо растерянного Супряги. Переход на 4-3-3 с Андриевским в роли техничного последнего опорника, опускающегося на одну линию с защитниками (привет Сергею Рыбалке), и с Шепелевым и Шапаренко в роли хавбеков 50/50 выглядит интересно, мобильно. Тем более - без Буяльского и после плохого выхода Гармаша против "Ворсклы". Хотя ныне более медленный и менее техничный Сидорчук вернулся.

В центре обороны, несмотря на неудачи против "Барселоны", должен остаться Денис Попов. Если нет - Миколенко вновь сдвинется туда, а слева выйдет Караваев либо Шабанов. Хотя такой вариант менее вероятен.

"Ювентус": Щесны, Кулушевски, Де Лихт, Бонуччи, Демираль, Алекс Сандро, МакКенни, Бентанкур, Рэмзи, Мората, Криштиану Роналду

"Динамо": Бущан, Кендзёра, Попов, Забарный, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Шепелев, Цыганков, Вербич, Де Пена

Прогноз: Ювентус - Динамо 3:1

Обе команды в Лиге Чемпионов играют в гостях гораздо лучше, чем дома. "Юве" в Турине додавил "Ференцварош" лишь в самой концовке, а "Барселоне" влетел в одни ворота. "Динамо" не проиграло в Будапеште, не должно было проиграть в Барселоне. Хозяева "Алльянц Стадиум" вынуждены атаковать, в позиционной атаке не наиграны, при потерях мяча оставляют разрывы. С другой стороны, они желают победить. Для Пирло каждая уверенная победа на вес золота. Роналду не зря пропустил матч лиги. А в стане "Динамо", честно говоря, не заметен какой-то особенный настрой на матч. Потому поражение.