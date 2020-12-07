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Динамо - Ференцварош. Финал года

Лига Чемпионов
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Динамо - Ференцварош. Финал года
Новина українською

Матч сезона для "Динамо". От него зависит, продолжат ли киевляне свое выступление в еврокубках в этом сезоне. В последних двух турах Лиги Чемпионов "Динамо" без шансов всухую уступило "Барселоне" и "Ювентусу". Но это было ожидаемо, бороться с грандами мирового футбола команда Луческу пока не готова. Все понимали, что именно игра последнего тура с "Ференцварошем" – это настоящий финал для Динамо.

Коэффициенты Favbet: 1.85 – 3.9 – 4.35

Во втором туре киевляне были близки к победе над венгерским клубом, вели 2:0, но упустили перевес на последней минуте матча. Отчасти виной тому удаление Сергея Сидорчука, отчасти потеря концентрация на несколько секунд в ключевой момент. Впрочем, 2:2 в гостях всё равно дает перевес киевлянам по личным встречам. В последнем туре "Динамо" достаточно просто не проиграть – "бело-синих" устроит даже ничья 0:0, 1:1 или 2:2. Счета 3:3 или 4:4 позволят пройти дальше "Ференцварошу", но это уже из разряда фантастики

Сергею Реброву в "Ференцвароше" удалось создать добротную команду, венгры забивали в 4 из 5 предыдущих матчей ЛЧ и даже реально были близки к тому, чтобы отобрать очки у "Ювентуса". Так что это в любом случае выступление, за которое не стыдно

И всё же класс "Динамо" объективно выше, команда Луческу может позволить себе сыграть на контратаках и есть уверенность, что Динамо таки выйдет в плей-офф Лиги Европы. Букмекеры оценивают вероятность прохода "Динамо" в более, чем 80%. Вопрос лишь в том – благодаря победе над "Ференцварошем" или хватит и ничьи? И тут два варианта. Если верите в спокойную победу "Динамо" на классе, то можно просто поставить на нее. Ведь если когда и ставить на чистую победу киевлян в еврокубках, то именно сейчас. Впрочем, можно и подстраховаться и взять "победу Динамо в 1 гол или ничья". Тем более коэффициент примерно такой же. Favbet больше склоняется ко второму варианту, но выбор за вами

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В статье: Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт) Прогнозы
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