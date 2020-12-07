РБ Лейпциг - Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч Лиги чемпионов

Лига чемпионов, группа H, шестой тур

8 декабря. Лейпциг, “Ред Булл Арена”

“РБ Лейпциг” 22:00 “Манчестер Юнайтед”

Телетрансляция – Megogo, Воля ТВ, Футбол 2 (в записи)

Трансляцию матча на телеканалах Футбол 1, Футбол 2 и Футбол 3 можно посмотреть в онлайн-кинотеатре sweet.tv

“РБ Лейпциг” в Лиге чемпионов 2019/2020 вышел в полуфинал, но в нынешнем розыгрыше может выбить из турнира уже на групповой стадии. Немецкая команда должна в последнем туре переиграть “Манчестер Юнайтед”, чтобы выйти в плей-офф ЛЧ. Есть варианты при которых РБ устроит и ничья, но крайне маловероятно, что ПСЖ уступит в домашнем матче турецкому “Башакшехиру”.

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Матч в Манчестере закончился для “Лейпцига” оглушительным поражением. РБ может и не провел настолько провальный матч, но уступил МЮ по делу. “Мы постарались сделать выводы из поражения 0:5. Мы создали мало моментов у их ворот, и были недостаточно агрессивны в последней трети. Мы просто боялись атаковать. Во вторник мы должны сыграть по-другому – нам нужно найти решения в атаке, чтобы преодолеть их защиту”, – говорит 33-летний “Лейпцига”.

В субботу “РБ Лейпциг” провел очень хороший матч против “Баварии” (3:3). По словам Нагельсманна, результат этого матча был очень важным для “поднятия уверенности” перед поединком с “Манчестер Юнайтед”. РБ дважды выходил вперед по ходу матча с “Баварией” и очень умело пользовался уязвимостями в игре мюнхенской команды. Но очевидно, что “Манчестер Юнайтед” будет играть с “Лейпцигом” в другом стиле. Команда Сульшера выберет оборонительную модель игры, рассчитывая на контратаки. В МЮ достаточно футболистов с очень хорошим пасом, а также быстрых нападающих. Кроме того, РБ в последних матчах пропустил достаточно голов после дальних ударов, а в МЮ есть такие игроки как Фернандеш и Погба, способные хорошо ударить издали.

Еще одна особенность “Манчестер Юнайтед” – это умение делать камбэки. “Саутгемптону” МЮ проигрывал два мяча, “Вест Хэму” – один, но каждый раз добивался победы. “Юнайтед” полон уверенности перед матчем с “Лейпцигом”. Сульшер говорит, что его команда очень хорошо подготовлена, и знает насколько “непредсказуемый может быть “Лейпциг”. Также норвежский тренер призывает не забывать и о результате первого матча: “В тот день у нас многое получалось”. “Лейпциг” хорошо играет в домашних матчах, но мы чувствуем себя уверенно”, – добавляет капитан МЮ Харри Магуайр.

Юлиан Нагельсманн, помня о матче против в МЮ во вторник, снял во время второго тайма против “Баварии” несколько ключевых футболистов раньше, чем ему этого хотелось бы. В частности Эмиля Форсберга, который великолепно проявил себя в роли “девятки”. К игре с “Юнайтед” РБ подходит не без потерь. Дисквалифицирован ведущий защитник Дайот Упамекано, травмированы Лаймер, Клостерманн, Хенрихс, недоступен Хван. Потери “Манчестер Юнайтед” – дисквалифицированный Фред и травмированные Марсьяль и Кавани.

Ориентировочные составы

“РБ Лейпциг”: Гулачи – Мукиэле, Орбан, Конате, Анхелиньо – Айдара, Кампль, Забитцер – Нкунку, Ольмо – Форсберг

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Теллес – Мактомини, Матич, Погба – Фернандеш – Гринвуд, Рэшфорд

Прогноз на матч РБ Лейпциг – Манчестер Юнайтед

“Лейпциг” считается небольшим фаворитом матча, но шансы команд приблизительно равны. В пользу “Юнайтед” говорит стартовая позиция перед матчем: РБ нужно атаковать, гости будут действовать на контратаках. Интересно, что МЮ выиграл восемь из девяти своих выездных матчей в сезоне 2020/2021, но и “Лейпциг” победил во всех домашних матчах (7). И все же “Юнайтед” способен засушить матч, чтобы успешно выйти в плей-офф. Прогноз – ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.