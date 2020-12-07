Ждем разгром. ПСЖ - Башакшехир. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов

Лига чемпионов. Групповой раунд, 6-й тур

8 декабря. Париж. "Парк де Пренс"

"ПСЖ" 22:00 "Башакшехир"

Арбитр: Овидиу Хацеган (Румыния)

Трансляция: Oll.tv

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В последнем туре группового раунда Лиги чемпионов "Башакшехиру" уже ничего не нужно, а вот "ПСЖ" необходимо набирать три очка, чтобы выйти в плей-офф.

Мало кто сомневается, что у французов это получится. В предыдущих двух турах они преодолели препятствия совсем иного порядка: сперва вымучили 1:0 против настырного и невероятно дисциплинированного "Лейпцига", а затем перевернули ход противостояния с "МЮ" на "Олд Траффорд" - 3:1.

Конечно, "Башакшехир" слабее и немцев, и англичан. В своей дебютной ЛЧ он набрал лишь три очка, и приличный футбол показывал только дома. На "Парк де Пренс" против мотивированных парижан туркам ловить нечего.

"ПСЖ" в целом постепенно приходит в порядок после эпидемии травм, подкосившей команду в октябре-ноябре. Сегодня Томас Тухель объявил, что вернулся в строй Юлиан Дракслер. Это означает, что в лазарете остались только Бернат, Икарди и Сарабия.

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В минувшем туре чемпионата против "Монпелье" Париж выиграл даже вторым составом. Неймар, Верратти и много других не появлялись на поле, а Мбаппе вышел на последние 5 минут и все равно забил 100-й гол за клуб. Солировал же на "Стад де ля Моссон" Анхель Ди Мария, на счету которого голевая и предголевая передачи, ну и еще уйма полезных действий.

Вряд ли аргентинец появится на поле завтра - скорее всего, компанию Неймару и Мбаппе составит Мойзе Кин. У турок дисквалифицирован Мартин Шкртел, и останавливать мощного итальянца может быть некому. Также в старт точно вернется Верратти. Для пущего спокойствия Парижу лучше не отдавать сопернику мяча, и здесь Марко - лучший помощник.

Характер игры предсказать нетрудно: "ПСЖ" будет медленно, но верно прижимать соперника к воротам, пока не забьет 2-3 или сколько там они захотят голов. Чтобы избежать такого сценария "Башакшехиру" нужна высочайшая дисциплина в обороне и результативные контратаки, но способен ли он на подвиг? 9-е место в таблице турецкого чемпионата как бы намекает нам на ответ.

Цифры и факты

"Башакшехир" не выигрывает уже 6 матчей подряд во всех турнирах (+0=2-4)

"ПСЖ" проиграл 3 из 15 последних матчей во всех турнирах при 11 победах и 1 ничьей

В первом матче между командами свои дебютные голы за Париж забил Мойзе Кин

"ПСЖ" непременно забивал до перерыва в последних 7 матчах во всех турнирах

Овидиу Хацеган уже обслуживал матч "Башакшехира" в этом сезоне, и в тот раз турки проиграли 1:4 от "МЮ"

В последних 8 матчах "Башакшехира" во всех турнирах забивали обе команды

До этого сезона команды между собой не встречались ни разу

Ориентировочные составы

У "ПСЖ" в старте точно не будет травмированных Икарди, Сарабии и Берната, да и Дракслер тоже еще не готов на 100%. У турок не сыграют основные центрбеки: Шкртел дисквалифицирован, а у Епуряну мышечные проблемы.

"ПСЖ": Навас - Флоренци, Маркиньос, Кимпембе, Дьялло - Данилу, Паредес, Верратти - Мбаппе, Кин, Неймар

"Башакшехир": Гюнук - Рафаэл, Понк, Текдемир, Калдырым - Кавечи, Озкан - Вишча, Жулиано, Чадли - Ба

Прогноз на матч "ПСЖ" - "Башакшехир"

Когда одной команде нужна победа, а другой не нужно ничего, и она вдобавок намного слабее сама по себе, то здесь есть смысл рискнуть и выбрать победу с форой (-2,5). Букмекеры предлагают такой вариант с коэффициентами около 1,8-1,9.