Лига Чемпионов, групповой этап

Квартет E, 6-й тур

Лондон, стадион "Стэмфорд Бридж"

"Челси" 22:00 "Краснодар"

"Челси" подходит к финальному матчу группового этапа в прекрасном настроении. На прошлой неделе "пенсионеры" на выезде разгромили "Севилью" (0:4), гарантировав себе первую строчку в квартете. На выходных была добыта волевая победа над "Лидсом" (3:1) Марсело Бьелсы, продлившая беспроигрышную серию "синих" до 13 матчей во всех турнирах. Коллектив Фрэнка Лэмпарда сейчас на явном подъёме, а глубина их состава позволяет наставнику выставлять боеспособную и свежую 11-тку даже при нынешних сумасшедших нагрузках.

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С первых минут завтра стоит ждать Билли Гилмора. Талантливый плеймейкер наконец восстановился после травмы колена и Лэмпард анонсировал его выход со старта. Помогать шотландцу с созиданием из глубины сможет Жоржиньо или Ковачич. Также свои шансы наверняка получат Аспиликуэта, Эмерсон и Хадсон-Одои, как и Кристенсен с Рюдигером. Чем чёрт не шутит, возможно мы даже в один из последних разов узрим Кепу Аррисабалагу в воротах "Челси". Всем хотелось бы увидеть на острие Жиру, назабивавшего 5 голов за прошлую неделю, однако французскому ветерану стоит дать отдохнуть, как и Тимо Вернеру, играющего без передышки которую неделю. Их обязанности впереди на игру с российским клубом вполне может взять на себя Тэмми Абрахам.

Что касается "Краснодара", то они свою задачу выполнили ещё в прошлом туре. "Быки" обыграли французский "Ренн" и обеспечили себе путёвку в Лигу Европы. Теперь команде Мурада Мусаева остаётся лишь не ударить лицом в грязь на "Стэмфорд Бридж", избежав откровенного разгрома. В матче первого круга россиянам долго удавалось сдерживать "пенсионеров", сохраняя счёт 1:0 до 75-й минуты и не давая сопернику создавать много моментов у своих ворот. Однако в итоге "Челси" прорвало в заключительную 15-минутку и команды покинули стадион "Краснодар" с 0:4 на табло.

"Краснодар" является одной из немногочисленных клубов РПЛ, которую можно похвалить за игровой стиль. Команда Мусаева любит владеть мячом и постоянно оказывать давление на соперника. Однако от всего этого приходится отказываться, когда в соперниках оказывается команда уровня "Челси". Лондонцы сейчас на явном ходу, а долгожданное возвращение фанатов на "Стэмфорд Бридж" прибавит им дополнительной мотивации на ничего не значащий с турнирной точки зрения матч.

Ориентировочные составы:

"Челси": Кепа – Эмерсон, Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта – Гилмор, Жоржиньо – Пулишич, Хавертц, Хадсон-Одои – Абрахам "Краснодар": Сафонов – Рамирес, Кайо, Мартынович, Смольников – Вильена, Газинский – Классон, Кабелла, Вандерсон – Берг

Прогноз: Победа "Челси" 4:0. "Синие" находятся в великолепной форме, а "Краснодар" не выглядит тем коллективом, который может остановить команду Фрэнка Лэмпарда. Молодые игроки группы атаки "синих" будут стремиться как можно ярче проявить себя, так что российскому клубу вряд ли стоит надеяться на помилование.