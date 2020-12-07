Динамо - Ференцварош. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов

Один момент истины в этом сезоне "Динамо" уже успешно пережило. Осенью была квалификация в групповой этап Лиги чемпионов, от результатов которой зависела стратегия развития клуба и команды. И вот сейчас наступает момент истины под номером два: закончится евросезон уже в декабре, или же весной "Динамо" всё же продолжит выступления в плей-офф Лиги Европы?

По сути, этот матч ключевым Мирча Луческу определил сразу после ничьей 2:2 в Будапеште (в первом поединке между "Динамо" и "Ференцварошом"). Речь шла о том, что "Динамо" не способно в своем нынешнем состоянии бороться за что-то с "Ювентосум" и "Барсой", а вот чемпиона Венгрии должно опережать. Дополнительной изюминки добавил сценарий первой серии противостояния, когда киевляне владели преимуществом около шестидесяти минут встречи, но затем позволили "Фради" вернуться в игру. Мирча Луческу признал, что такая ситуация случилась из-за его ошибок, поэтому ему эти ошибки и придется исправлять.

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Лига чемпионов. Групповой этап. Группа G

Шестой тур. 08.12.2020. Киев. НСК "Олимпийский"

Арбитр в поле – Андрес Экберг (Швеция)

"Динамо" (Киев, Украина) 22:00 "Ференцварош" (Будапешт, Венгрия)

Текстовая онлайн трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>

Аудио-трансляция – YouTube-канал UA-Футбол >>>

Прямая онлайн видеотрансляция – ТК "Футбол 1", Oll.tv, MEGOGO, Воля ТВ

Трансляцию матча на телеканалах Футбол 1/2/3 можно смотреть в онлайн-кинотеатре sweet.tv

Не сыграют: Микель Дуєлунн, Александр Тымчик, Владимир Костевич, Назарий Русин, Артем Беседин (все – "Динамо")



Под вопросом – Виталий Буяльский ("Динамо"), Эльдар Чивич ("Ференцварош")

Сергей Ребров говорил, что ему обидно от того, что "Ференцварош" и "Динамо" соревнуются в одной группе и дальше пройдет только один. Конечно, это так, но можно на ситуацию взглянуть под другим углом. Не факт, что, будучи в разных группах, чемпион Венгрии и вице-чемпион Украины смогли бы синхронно выйти в весну. Существовала и угроза синхронного провала. А так одну команду мы точно увидим на стадии плей-офф Лиги Европы.

Первый поединок между "Фради" и "Динамо" не дал ответа на вопрос, которая из команд больше достойна выхода в Лигу Европы. Действительно, "Динамо" контролировало ход игры почти шестьдесят минут, но на финишном отрезке мощнее выглядели уже венгры. Вспомним, что они не только нивелировали отставание, но и претендовали на победу, когда при счете 2:2 едва не забили дальним ударом.

Все остальные матчи "Динамо" и "Ференцварош" синхронно проиграли. По сути, они вместе с "Мидтьюлланном", "Ренном" и "Зенитом" подходят к шестому туру в статусе худших команд текущей Лиги чемпионов. Но полным неудачником окажется только один.

ИЗЮМИНКА

Хотя вполне реально может сложиться такая ситуация, что и "Динамо", и "Ференцварош" групповой этап Лиги чемпионов закончат без единой победы. Это если в Киеве будет зафиксирована ничья. Тогда произойдет повторение до сих пор уникальной ситуации на групповом этапе Лиги чемпионов, когда в весну выйдет команда с лишь двумя набранными очками. Ранее такой трюк удавался лишь "Боруссии" (Дортмунд), которой для квалификации в Лигу Европы в сезоне 2017/18 хватило всего двух баллов.

У дортмундцев, впрочем, тогда была лучшая разница забитых-пропущенных – "минус шесть". У "Динамо" же пока – "минус десять", а у "Ференцвароша" – "минус одиннадцать". Но разница сыграет роль только в случае ничьей 2:2 (повторение будапештского результата). Тогда выше финиширует украинская команда. Как и в случае ничьих 0:0 или 1:1. А вот если будет 3:3 или больше, то на коне окажется уже команда Сергея Реброва.

Хотя оба тренера пообещали, что будут играть только на победу. И это прелестно.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

В течение первого круга у "Динамо" было много проблем с составом. Ближе к окончанию осенне-зимней части сезона ситуацию удалось выровнять. В лазарете находятся Костевич, Дуэлунн, Тымчик и Русин, но ни один из них не является ведущим игроком команды. Таковым есть Виталий Буяльский, ранее сломавший ребро на тренировке. Пресс-служба "Динамо" объявляла, что до конца календарного года Виталий точно не сыграет, однако Мирча Луческу накануне заявил, что все еще сохраняет надежду увидеть одного из лидеров команды на поле в этом важном поединке.

Возникает вопрос относительно Супряги – увидим ли его среди стартовых одиннадцати? Вербич уже не раз доказывал, что даже без отшлифованных навыков игры на позиции центрфорварда является более эффективным, нежели Владислав. Де Пена хорошо провел последний матч чемпионата на позиции левого вингера, но в бой рвется и Жерсон Родригес. Денис Гармаш рано закончил матч против "Мариуполя", а Забарный и Сидорчук вообще отдыхали из-за дисквалификации. Все готовы играть, и создают конкуренцию партнерам, на которых на выходных выпала, по словам Мирчи Луческу, аномальная нагрузка. Но конкуренция – это приятные хлопоты для тренера.

Бущан - Кендзёра, Забарный, Миколенко, Караваев - Сидорчук, Шапаренко, Шепелев - Цыганков, Родригес - Вербич

Сергей Ребров на предматчевой пресс-конференции не говорил о кадровых потерях. Официальный сайт УЕФА отмечает, что под вопросом только защитник Эльдар Чивич. Александр Зубков, не попавший даже в заявку на матч с "Барсой" (поражение "Фради" 0:3), прилетел в Киев и готов играть. Поэтому будет оптимальный состав.

Вопрос в том, есть ли в этом оптимальном составе место для Игоря Харатина. Без украинца центр поля "Фради" является более мобильным, но Харатин добавляет агрессии и плотности. Он успешно, в частности, вышел на поле в поединке с "Барсой". А перед "Динамо" к тому же имеет должок, ведь "привез" пенальти в свои ворота в первом поединке. Прогнозируем, что Игорь выйдет в основе. Как и Зубков.

Дибус - Ботко - Блажич, Фримпонг, Двали - Хайстер - Харатин, Сомалиа - Зубков, Узуни - Нгуєн

Прогноз – ничья 1:1

В настоящее время класс "Динамо" и "Ференцвароша" примерно одинаков. Оба коллектива уставшие психологически от этой лигочемпионовской кампании, оба хотят хлопнуть дверью. В таких ситуациях часто идет игра на выжидание, до ошибки соперника. Не факт, что какая-то из сторон будет иметь существенное преимущество. Ничья стала бы логичным итогом такого противостояния. Ничья, которая все же устроит "Динамо" – хитрый лис Луческу обычно не отдает такие поединки.