Зенит - Боруссия Дортмунд: Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов. Групповой этап 6-й тур

8 декабря 19:55. Санкт-Петербург, "Газпром Арена"

Трансляцию матча можно посмотреть на телеканале Футбол 3, начало в 19:40

Трансляцию матча на телеканалах Футбол 1/2/3 можно посмотреть в онлайн-кинотеатре sweet.tv

Вторничный слот матчей Лиги Чемпионов откроют поединки группы F. Наше внимания приковано к противостоянию провального "Зенита" и претендента на первое место в квартете "Боруссии" Дортмунд. Сможет ли российский клуб напоследок громко хлопнуть дверью, или немцы отдадут все силы для победы в группе и более лучшего жребия в 1/8 турнира?

История противостояния

Команды между собой встречались три раза. Дважды побеждали немцы, еще один раз - россияне. Кроме матча второго тура текущего розыгрыша ЛЧ, где Боруссия вымучила победу со счетом 2:0, забив на 78-ой и 90+1-ой минутах, коллективы боролись между собой в 1/8 той же Лиги Чемпионов, но сезона 2013/2014. В тогдашнем первом матче в России немцы выиграли 2:4. А вот на "Сигнал Идуна Парк" победил "Зенит" со счетом 1:2. С 22-х игроков основы неприятного для немцев матча почти семилетней давности до сих пор за рурскую команду выступают Шмельцер, Хуммельс и Пищек. А вот Витсель тогда был в сине-белой футболке, но во вторник оденет уже желто-черную.

Кадры

Главная звезда на два коллектива Эрлинг Голанд пропустит игру из-за травмы бедра. Заметим, что на счету норвежца 17 голов в 14-ти матчах этого сезона. Также "шмелям" не помогут Аканджи, Менье и Рейньер. Под вопросом остаются Геррейро и Дилэйни.

Самый популярный игрок "бомжей" (если не считать Дзюбу) Деян Ловрен тоже пропустит игру. Участие Ерохина еще под вопросом.

Ориентировочные составы:

"Зенит": Кержаков - Сутормин, Ловрен, Ракицкий, Жирков - Малком, Оздоев, Дуглас Сантос, Дриусси - Азмун, Дзюба.

"Боруссия" Д: Бюрки - Джан, Хуммельс, Загаду - Пищек, ﻿Беллингем, Витсель, Пасслак - Санчо, Ройс, Азар.

Цифры, факты и шансы

За последние четыре выездные матчи "Боруссия" забила 11 голов.

10 из последних 11 игр дома "Зенит" пропускал хотя бы один мяч.

Клуб из Санкт-Петербурга во второй раз подряд занимает четвертое место в квартете ЛЧ.

11 из 15 последних выездных матчей немецкая команда выиграла.

Лишь в одном поединке этой ЛЧ "Зенит" пропустил меньше двух - против "Лацио".

Холланд был задействован в 20 (17+3) с 39 голов своей команды в этом сезоне.

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"Боруссия" уже решила задачу квалификации в 1/8 Лиги Чемпионов, поэтому настрой на матч зависит от желания занять именно первое место в квартете. Этот поединок не обещает быть "в одни ворота", поэтому разгрома ждать здесь не стоит. Тем более во встрече не сможет принять участие главная ударная сила немцев - норвежец Холланд. "Зенит" достаточно комфортно себя чувствует дома, особенно во внутренних соревнованиях. Стоит еще заметить, что "сине-бело-голубые" на домашней арене сыграли вничью с "Лацио" и пропустили решающий гол от "Брюгге" только на 90+3 минуте матча. Однако вряд ли немцы допустят осечки в России.

Прогноз на матч: Зенит - Боруссия Дортмунд 1:2.