Месси против Роналду. Барселона – Ювентус. Анонс и прогноз матча

С удивительной регулярностью "Барселона" и "Ювентус" встречаются между собой в последние годы. В прошлом веке семь очных матчей состоялось между грандами, а с 2003-го года уже девять поединков сыграли команды, и семь из них с 2015-го (!). Пока небольшое преимущество у каталонцев – 7 побед, против 5 поражений при 4 ничьих. В пяти последних матчах не проигрывали "гранатово-синие". Поможет ли Лионель Месси добыть очередную победу своей команде с учетом того, что за "Юве" в этот раз должен сыграть его вечный конкурент Криштиану Роналду?

Лига Чемпионов. Шестой тур

Стадион: Камп Ноу (Барселона)

Главный судья: Тобиас Штилер (Германия)

Барселона 22:00 Ювентус

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Команда Кумана ужасно выступает в своем чемпионате – на прошлых выходных случилась очередная неудача (уже четвертая). Скромный "Кадис" обыграл "Барселону" 2:1, недавно "Атлетико" смогло одержать победу 1:0. На девятом месте в Примере находятся каталонцы. Впрочем, эти осечки не мешают "гранатово-синим" блестяще выступать на европейской арене. С "Ференцварошем" неделю назад разделался испанский гранд 3:0, ранее киевское "Динамо" пострадало от "Барселоны" - 1:6 в двух матчах.

"Ювентус" более стабилен. Серия из восьми матчей без поражений у "Старой Синьоры", собственно, последний раз команда Пирло проигрывала "Барселоне" 0:2 в конце октября. "Юве" на прошлых выходных в Серии А обыграл "Торино" 2:0. Непростая победа, но все же, виктория позволит гостям в хорошем настроении начать игру на "Камп Ноу".

В Лиге Чемпионов в последнем матче туринцы разобрались с "Динамо" 4:0. Хотя, как оказалось, это не показатель, киевляне провалили эту еврокомпанию, не оказав признанным грандам достойного сопротивления.

Одна из главных интриг противостояния "Барсы" и "Юве" - это ожидаемая дуэль Месси и Роналду. Два лучших игрока современности не смогли встретиться в октябре этого года, тогда португалец болел коронавирусом. Последний раз Лео и Криштиану сходились между собой в Эль-Классико в мае 2018-го, тогда "Реал" и "Барселона" разошлись миром 2:2, а Месси и Роналду забили по голу. В любом случае такая дуэль – это огромное футбольное событие.

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Также отметим, что относительно недавно – в 2017-м году – "Барселона" и "Ювентус" сыграли между собой сразу пять матчей. Сначала в Группе D Лиги Чемпионов каталонцы обыграли туринцев 3:0, вторая встреча завершилась вничью 0:0. Еще была встреча в товарищеском турнире "Международный кубок чемпионов" - опять победа "гранатово-синих" 2:1. А вот в четвертьфинале ЛЧ 2016/17 "Старая Синьора" выбила "Барсу" из турнира – 3:0 и 0:0.

Нельзя не вспомнить и финал Лиги Чемпионов 2015. В Берлине на "Олимпиаштадионе" Месси и компания, еще под руководством Луиса Энрике обыграли подопечных Аллегри 3:1. Как видим, довольно принципиальны отношения между соперниками, кроме первого места в группе, еще очень многое будет стоять на кону в их очном противостоянии.

СТАТИСТИКА

Всего сыграно 16 матчей;

7 побед Барселоны, 4 ничьи, 5 побед Ювентуса

Общий счет – 23:17

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ

Больше кадровых проблем накануне встречи у хозяев. Точно не сыграют Пике, Дембеле, Фати, Умтити, а также Серхи Роберто не успеет восстановиться из-за повреждения. Есть травмированные и у Андреа Пирло. Всего два игрока - Демираль и Кьеллини не помогут "Ювентусу". Небольшое, но преимущество гостей перед матчем в Барселоне.

"Ювентус": Щесны, Драгушин, Де Лигт, Бонуччи, Бентанкур, МакКенни, Алекс Сандро, Кьеза, Рэмзи, Мората, Роналду.

"Барселона": Тер Штеген, Дест, Лангле, Мингеса, Альба, Бускетс, де Йонг, Коутиньо, Гризманн, Месси, Брайтвайт.

ПРОГНОЗ

Практически невозможно отдать предпочтение одной из команд. Будем честными – шансы примерно равны. Формально "Барса" на своем поле выглядит фаворитом, но мотивация выше у "Юве". В такой игре многое будет зависеть от настроя лидеров и того, как проявят себя Месси и Роналду. Можно ожидать, что оба они забьют, хотя определить сильнейшего вряд ли получится. Прогноз: ничья 2:2.