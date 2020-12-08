Лацио - Брюгге. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов

8 декабря. 19:55. Лига Чемпионов. Группа F. Шестой тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Брюгге"

Главный арбитр: Джюнейт Чакыр (Турция)

Определение "финал" уже становится избитым. Но всё же применительно к матчу в Риме лучшего не найти. "Лацио" прошёл большой путь с Симоне Индзаги, выиграл три трофея, вышел в Лигу Чемпионов впервые за 13 лет. Ныне тренер хочет вывести его из группы впервые за 20, когда он сам побеждал "Динамо" и "Байер". Путь "Брюгге" начался позже. Но и он за полтора года построил сильную команду, не уступил "Реалу" в Мадриде, был близок к ничьей против "Пари Сен-Жермен". Первый в истории клуба выход в плей-офф Лиги Чемпионов кажется ему логичным исходом строительства. Действительно финал.

Кампания "Лацио" получилась крайне тяжёлой. Из-за коронавируса и травм в некоторых матчах оставались лишь 13-14 игроков. Гостевые ничьи против "Брюгге" и "Зенита" были вырваны на последних парах бензина с эпитетом Индзаги "героические". В Брюгге (1:1) приходилось отбиваться весь второй тайм. А Серия А практически была принесена в жертву. Там состоялось худшее начало сезона за 27 лет по пропущенным (17), разница мячей даже отрицательная. В субботу в гостях против "Специи" (2:1) также пришлось выгрызать на последних парах, отдав мяч. Вратарь Рейна признал, что соперник играл лучше.

Впрочем, главное задание выполнено, алгоритм "победа дома, ничья в гостях" сбережён. В Риме "Боруссия" и "Зенит" были переиграны очень уверенно, в пятом туре в Дортмунде "Лацио" даже давил и чуть не победил. Потому сегодня он может позволить себе сломать алгоритм ничьей.

"Брюгге" также оставил лигу в стороне. Он лишь второй, при том, что считается безоговорочным фаворитом. Последние три матча там завершились с результатами 1:0, 1:0, 0:0. Ранее были и поражения, заставлявшие разъярённого главного тренера Филиппа Клемента призвать игроков посмотреть на себя в зеркало. Но и здесь распределение сил сработало. "Боруссии" оба матча были проиграны без вариантов, зато "Зенит" дважды был переигран чётко. Победу в Петербурге двукратный чемпион Бельгии и обладатель ничьей на "Сантьяго Бернабеу" назвал своим лучшим достижением в карьере, а домашнюю - ещё большим.

Домашний матч против "Лацио" также внушает оптимизм. А в целом Клемент видит путь, начатый полтора года назад, видит неизменный прогресс. Потому сегодня чемпион Бельгии желает не просто побить клубный очковый рекорд в группах ЛЧ, для чего достаточно ничьей, а выйти из группы впервые в истории. И свершить историю.

Какую игру мы увидим? Клемент правильно указал на силу соперника в контратаках. "Два-три паса - и они уже у твоих ворот. Их реализация очень эффективна. Они хотят мяч не всегда, выстраивают солидный блок. Нам нужно реализовывать и не пропускать контратаки". "Эффективность, реализация минимальных шансов и чёткая оборона", - добавил вратарь Симон Миньоле. Видит расклад и Рейна. Он заявляет, что соперник любит мяч и дриблинг, заставлять тебя бегать. Поэтому нужно играть со страстью, компактностью и скромностью. Индзаги же требует освободиться от мыслей о ничьей и просто играть.

По владению мячом в ЛЧ бельгийцы опережают итальянцев на десять мест и 4.5 процента, по передачам - на 15 мест. В последнем компоненте они десятые и опережают "Аякс", "Манчестер Юнайтед", "Пари Сен-Жермен", "Атлетико", "Лейпциг", "Интер". Зато по ударам "Лацио" выше на шесть мест. "Брюгге" любит доминировать, ныне ему ещё и нужна лишь победа. А "Лацио" достаточно ничьей для второго места (первое - скорее мираж, несмотря на всего лишь одно очко отставания от "Боруссии"), потому он может обороняться как любит и выдавать свои коронные контратаки. Очень любопытная дуэль.

Кадры

И сейчас "Лацио" испытывает кадровые проблемы. Главным образом - в атаке. Мурики не готов, Кайседо и Корреа под вопросом. Против "Специи" в пару с Чиро Иммобиле пришлось даже бросать полузащитника Андреаса Перейру. Зато сам Чиро работает за двоих. Он забивал во всех последних восьми матчах, в которых принимал участие. В том числе четыре гола в ЛЧ. Сергей Милинкович-Савич ассистом и голом в субботу наконец-то возвестил о наборе формы. Защитники Лаццари, Раду и Луис Фелипе вернулись. С ними отсутствие Патрика менее значимо.

Из-за пищевого отравления капитан "Брюгге" Рууд Вормер в субботу попал в больницу. Хотя в Рим он полетел. Под вопросом и защитники Дели и Диатта. Зато Эдуард Соболь оправился от коронавируса и уже играл в лиге. Он готов к борьбе со стремительным Лаццари. Готов к игре и при трёх центральных защитниках, и при двух. Особое внимание на "десятку" Ханса Ванакена, лучшего футболиста чемпионата Бельгии последних двух лет. Движение, пас, удар, характер - у него есть всё. Юный Де Кетелар считается его наследником, уже поиграл на многих позициях (даже Соболя). Юркие форварды также опасны.

"Лацио": Рейна, Луис Фелипе, Ачерби, Раду, Лаццари, Лейва, Милинкович-Савич, Луис Альберто, Марушич, Корреа, Иммобиле

"Брюгге": Миньоле, Коссуну, Мехеле, Мата, Де Кетелар, Ритс, Вормер, Соболь, Ванакен, Бонавентуре, Ланг

Прогноз: Лацио - Брюгге 2:2

Рейна также говорит о финале, считая, что большие клубы должны уметь выигрывать такие матчи. Индзаги заявляет, что его команда умеет играть финалы. "Лацио" сильнее по качеству игроков, его проект длится дольше, он отлично умеет играть по сопернику и результату. Но "Брюгге", несомненно, поборется, время от времени будет серьёзно давить. Клемент заявляет, что нет лучшего места для свершения истории, чем Рим. Бельгия, не избалованная успехами клубного футбола, особенно в гостях, будет поддерживать чемпиона. Потому ставим на результативную ничью.