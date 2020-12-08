Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионов

Групповой этап Лиги чемпионов подходит к финишной прямой. Несмотря на то, что большая часть участников плей-офф ЛЧ уже известна, борьба в нескольких группах продолжает вестись. Чем могут завершиться эти противостояния анализирует эксперт Parimatch Александр Шовковский.

Прогноз на матч "Реал" - "Боруссия" М: команды забьют больше 2.5 голов. Коэффициент 1.5

Перед последним туром все четыре клуба из группы B претендуют на выход в плей-офф. "Боруссия" в более выгодном положении, им достаточно не проиграть в Мадриде. А вот "Реалу" только победа гарантирует выход в 1/8 финала. В случае ничейного результата мадридцев устроит только поражение "Шахтера" от "Интера". Кстати, "Реал" всегда выходил из группы ЛЧ.

В предыдущем матче группы мадридцы уступила в гостях "Шахтеру" (0:2) и прервали серию из трех поединков без поражений в ЛЧ. Команда Зинедина Зидана набрала 7 очков и пока идет третьей. На своем поле в этом турнире "Реал" не выиграл в 6 из 8 последних встреч (2 ничьи, 4 поражения).

"Боруссия" в прошлом туре проиграла дома "Интеру" (2:3), прервав свою серию из четырех матчей без поражений в ЛЧ (2 победы, 2 ничьи). Команда набрала 8 очков и осталась лидером группы. В 4 последних выездных встречах в ЛЧ "Боруссия" не проиграла 3 раза (2 победы, 1 ничья).

"Реал" - "Боруссия" М. Прогноз

Увидим несколько голов. Сработает чемпионский менталитет "Реала", которому необходимо только побеждать. Что-то подсказывает, что Серхио Рамос выйдет в старте и продемонстрирует свои лидерские качества.

Прогноз на матч "РБ Лейпциг" - "Манчестер Юнайтед": команды забьют меньше 3.5 голов. Коэффициент 1.5

В этой группе перед последним туром три клуба МЮ, ПСЖ и "РБ Лейпциг" набрали по 9 очков. Кто-то станет третьим лишним. Команду Сульшера устроит и ничья, а вот немцам необходимо выигрывать. Ничья выведет "РБ Лейпциг" в плей-офф ЛЧ только в случае поражения ПСЖ в параллельном матче с "Башакшехиром".

Немецкий клуб в прошлом туре ЛЧ с большими проблемами обыграл "Башакшехир" (4:3). Этот успех позволил сравняться по очкам с конкурентами в группе. У "РБ Лейпциг" 9 очков (3 победы, 2 поражения) и третье место. "РБ Лейпциг" не проиграл в 10 из 13 последних поединков в ЛЧ (8 побед, 2 ничьи). На своем поле команда не проигрывает в ЛЧ уже 5 встреч подряд (4 победы, 1 ничья). А в нынешнем сезоне команда Нагельсманна выиграла оба домашних поединка.

"Красные дьяволы" уступили в последнем матче ЛЧ ПСЖ (1:3). МЮ второй раз подряд проиграл парижанам дома в ЛЧ, команда потеряла единоличное лидерство в группе, позволив конкурентам набрать по 9 очков и догнать себя. У МЮ 13 забитых мячей - это лучший показатель в группе и один из лучших среди всех команд турнира. Более забили только "Барселона", "Боруссия" Менхенгладбах и "Бавария" (по 16). МЮ не играет вничью на протяжении 13 матчей в ЛЧ (6 побед, 7 поражений). На выезде клуб не уступил в 7 из 11 предыдущих встреч в ЛЧ (6 побед, 1 ничья).

"РБ Лейпциг" - "МЮ". Прогноз

Команда Сульшера демонстрирует исключительную живучесть в выездных матчах, поэтому МЮ не должен проиграть. Хозяева выигрывают первый тайм, но могут не удержать преимущество. Все завершится вничью и "РБ Лейпциг" пролетит мимо плей-офф.

Прогноз на матч "Зальцбург" - "Атлетико": фора (0) гостей. Коэффициент - 1.7

Группа оказалась достаточно напряженной и непростой. Лигу Европы себе подопечные Симеоне уже обеспечили, однако хочется занять второе место. А вот австрийцы, наоборот, себе ничего еще не гарантировали, а потому будут иметь двойную мотивацию.

К игре "Зальцбурга" в обороне немало вопросов. Команда очень часто пропускает (серия насчитывает аж 7 поединков), и, хотя много забивает, не всегда это ей приносит необходимый результат. Нет сомнений, что хозяевам поля по силам получить решающую победу в заключительном туре и вырвать путевку в плей-офф. Однако игра команды в обороне оставляет желать лучшего.

По состоянию на 6-й тур, мадридская команда имеет в активе лишь 6 очков. "Матрасники" полностью провалили борьбу за первое место, которое перед началом групповой стадии должны были навязать "Баварии", пропустив 4 мяча в первом поединке. И теперь вместо того, чтобы обеспечить себе место в плей-офф, вынуждены ехать в Австрию с целью сохранения второй строчки в матче с командой, которая будет очень агрессивно настроена на атаку.

"Зальцбург" - "Атлетико". Прогноз

Этот групповой этап оказался удивительно непростым для команды Диего Симеоне. Однако именно против "Зальцбурга" мадридцы одержали пока единственную победу в ЛЧ. И, скорее всего, будут способны снова не проиграть во встрече с австрийской командой.

Прогноз на матч "Аякс" - "Аталанта": команды забьют меньше 3.5 голов. Коэффициент - 1.7

У "Аталанты" 8 очков, у "Аякса" - 7. Так что все очень просто - если "Аталанта" не проигрывает, то идет дальше. Победа "Аякса" - голландцы в плей-офф.

"Аякс" в последнем матче чемпионата потерпел лишь второе поражение в национальном первенстве, где амстердамцы идут первыми. Но в Лиге чемпионов все сложнее, ведь здесь есть "Ливерпуль". Команда Эрика тен Хага дважды проиграла англичанам - оба матча со счетом 0:1. С "Мидтьюлланном" справились (2:1, 3:1), с "Аталантой" в гостях сыграли вничью. Последний матч в группе ожидаемо станет решающим.

Даже сильнейшим составом "Аталанта" в ноябре победила лишь "Ливерпуль" на "Энфилде". Бергамаски сыграли вничью с "Интером" (1:1), "Специей" (0:0), "Мидтьюлланном" (1:1), уступили "Вероне" (0: 2). В общем это уже совсем не та яркая и мощная "Аталанта" на старте сезона.

"Аякс" - "Аталанта". Прогноз

Очень важный матч для обеих команд, поэтому, возможно, они не будут играть так смело, как в Бергамо. "Аталанта" вообще в последнее время стала менее яркой - наверное, чувствуется усталость. Гостям надо удержать хотя бы ничью, потому голов в этом матче может быть немного.

Прогноз на матч "Барселона" - "Ювентус": обе забьют. Коэффициент 1.6

"Барселона" и "Ювентус" уже обеспечили себе выход из группы. Единственная интрига - кто займет первое место. "Юве" может стать первым, но для этого надо победить с разницей минимум в три гола.

В Лиге чемпионов у "Барселоны" все замечательно. Команда Рональда Кумана выиграла все пять матчей, забила 16 голов, а пропустила лишь дважды. Но в чемпионате Испании ситуация почти катастрофическая. "Барселона" девятая, лишь 14 очков после десяти туров. Расстояние от лидера - "Атлетико" - составляет уже 12 очков. Из десяти матчей каталонцы выиграли только четыре. Впрочем, дома в этом сезоне у "Барселоны" лишь одно поражение - от "Реала".

Поражение от "Барселоны" остается единственным для "Ювентуса" в этом сезоне. В чемпионате туринцы идут без проигрышей, но отстают от "Милана", который лидирует с отрывом в шесть очков. Дело в том, что у "Юве" очень много ничьих - пять за десять туров. Надо также отметить, что не забили туринцы лишь в одном матче в гостях с июня.

"Барселона" - "Ювентус". Прогноз

Первое место в группе кажется недостижимым для "Ювентуса" - вряд ли "Барселона" позволит себе проиграть 0:3. "Юве" постарается победить, но хотя бы один гол "Барсы" станет огромной проблемой, а пропускает команда Пирло регулярно.