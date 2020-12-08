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Зато Зинченко сыграет. Ман Сити - Марсель. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов
Лишняя нагрузка для обоих
9 декабря. Манчестер. "Этихад"
"Ман Сити" 22:00 "Марсель"
Арбитр: Халил Мелер (Турция)
Трансляция: Oll.tv
Поединок, которого и "Ман Сити", и "Марсель" предпочли бы не играть вовсе. Де-факто все в их группе было решено еще после трех туров.
"Горожане" первые в таблице, и этого уже ничто не изменит. У французов же остаются теоретические шансы попасть в Лигу Европы. Для этого необходимо набирать очки в Манчестере и надеяться, что "Олимпиакос" дома проиграет "Порту". Вы в это верите? У команды Пепа Гвардиолы 1 пропущенный гол в 5 матчах ЛЧ, и вдобавок 12 побед в 15 последних матчах дома. "Марсель" же, если кто забыл, на прошлой неделе благодаря двум спорным пенальти прервал серию из 13 кряду поражений в ЛЧ.
У "Горожан" намного более качественный, дорогой и вариативный состав, и в первом матче команд на "Велодроме" мы прекрасно видели, что "Марсель" понятия не имеет, как ему противостоять. Поединок тогда закончился со счетом 0:3 для французов, но по игре могло быть и 0:10, если бы команда Пепа хоть немного старалась. Складывалось ощущение, что англичане бегали в полноги. Даже Зинченко в старте выпустили, что случается, прямо скажем, нечасто.
При этом в чемпионате Франции "Марсель" идет среди лидеров и у него серия из пяти подряд побед. В этом парадокс провансальцев: Товен, Пайет и Бенедетто все еще эффективны против соперников невысокого класса, а вот с грандами неспособны даже создать 1-2 хороших момента. Почему так, похоже, не знает даже сам Виллаш-Боаш.
Вообще опытные бетторы не рекомендуют ставить на матчи, от которых командам ничего не нужно, но если уж выбирать, то, конечно, "Сити". Встреча пройдет на невысоких скоростях и вряд ли порадует нейтрального зрителя. У "Горожан" на следующих выходных дерби с "МЮ", а у "Марселя" - важный матч против "Монако". Понимая, что в ЛЧ все решено, тренеры поберегут силы своих лидеров на игры, которые для них гораздо важнее.
Цифры и факты
- У "Марселя" лишь 1 поражение в 11 турах чемпионата Франции, зато 4 фиаско в 5 матчах в ЛЧ
- "Ман Сити" на своем поле не проигрывает с 27 сентября - тогда "Горожан" бил "Лестер" (5:2). С тех пор у команды Пепа на "Этихаде" 5 побед и ничья с "Ливерпулем" (1:1)
- "Марсель" выиграл половину (3 из 6) выездных матчей в этом сезоне, но все успехи пришлись на домашний чемпионат
- В 3 из 5 матчей "Марселя" в этой ЛЧ забивалось ровно 3 гола
- "Ман Сити" выиграл 80% своих матчей в текущей Лиге чемпионов
- "Ман Сити" не пропустил ни единого гола в последних 4 матчах во всех турнирах
- До этого сезона команды не встречались между собой в 21 веке
Ориентировочные составы
У англичан и французов потери незначительные: у "Сити" залечивает травму Серхио Агуэро - ожидается, что он вернется уже в дерби с "МЮ". У "Марселя" не сыграют вингер Неманья Радоньич и левый бек Жордан Амави.
Ну и еще важная деталь: поскольку матч этот для "Горожан" не имеет особой ценности, в старте выйдет Александр Зинченко. В этом сезоне он играл исключительно в такого рода поединках.
"Ман Сити": Стеффен - Уокер, Гарсия, Аке, Зинченко - Фернандиньо, Гюндоган - Бернарду Силва, Фоден, Стерлинг - Ферран Торрес
"Марсель": Манданда - Сакаи, Гонсалес, Балерди, Нагатомо - Ронжье, Камара, Сансон - Товен, Жермен, Луис Энрике
Прогноз на матч "Ман Сити" - "Марсель"
На предматчевой пресс-конференции тренер французов Виллаш-Боаш признался, что будет делать изменения в составе. Конечно, это ударит по и без того невысокому атакующему потенциалу команды.
Рискнем поставить на то, что "Марсель" завтра не забьет - индивидуальный тотал гостей меньше 0,5 букмекеры предлагают с коэффициентами в диапазоне 1,9-2,0.
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