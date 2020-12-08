Реал - Боруссия Менхенгладбах. Прогноз на матч Лиги чемпионов

Лига чемпионов, группа B, шестой тур

9 декабря. Мадрид, “Эстадио Альфредо ди Стефано”

“Реал" Мадрид 22:00 “Боруссия” Менхенгладбах

Телетрансляция – Megogo, OLL.TV, Воля ТВ, Футбол 3

Трансляцию матча на телеканалах Футбол 1, Футбол 2 и Футбол 3 можно посмотреть в онлайн-кинотеатре sweet.tv

“Реал” Мадрид может впервые в своей истории не выйти в плей-офф Лиги чемпионов, если проиграет “Боруссии”, или в случае своей ничьи и успешного результата “Шахтера” в матче против “Интера”. У Зинедина Зидана на предматчевой пресс-конференции часто спрашивали о Лиге Европе и возможной отставке, но французский тренер “Реала” все эти вопросы отметал.

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С долей высокомерия Зидан отзывался о своем сопернике в последнем матче группового раунда Лиги чемпионов. “Боруссия – хорошая команда, они хорошо защищаются, хорошо атакуют. Неплохи на контратаках. Это физически сильная команда. Мы подготовимся к сопернику, но на самом деле мы думаем о том, что хотим показать на футбольном поле”. “Мы не думаем ни о чем другом, как о победе, – продолжает Зидан. – Мы будем играть с хорошим соперником, но настраиваемся только на три очка”.

В первом матче между командами на “Боруссии-Парк” Мадриду с большим трудом удалось избежать поражения. “Реал” в той игре больше атаковал и создавал моменты, но пропустил два гола едва ли не после двух ударов у “Боруссии”. В конце матча команда Зидана откровенно перешла на кросса и дожала Гладбах – 2:2.

“Реал” показывает крайне нестабильные результаты. Уверенные победы над “Интером” в Лиге чемпионов сменяются провальными поражениями от “Алавеса” и “Шахтера”. Тем не менее команда полностью поддерживает своего главного тренера. Перед игрой с “Боруссией” Каземиро сказал, что команда остается на стороне Зидана, ценя то, что он сделал для “Реала”. Вопрос с возможной отставкой пока вертится только в болельщицких кругах и в СМИ, но если “бланкос” не смогут преодолеть групповой раунд Лиги чемпионов, вопросы к Зидану могут возникнуть и у руководства мадридского клуба.

В “Боруссии” тренерский вопрос не поднимается. В клубе ценят работу Марко Розе, который находится в шаге от того, что вывести Гладбах в плей-офф Лиги чемпионов впервые в его истории. 44-летний тренер “Боруссии” выражает уверенность в том, что его команда сможет показать “превосходную” игру в Мадриде и говорит о предстоящей игре как возможности сделать важный шаг в своем развитии. В чемпионате Гладбах упирается в потолок – в нынешнем сезоне “жеребцы” часто теряют очки в Бундеслиге и вряд ли смогут подняться выше четвертого места. Лига чемпионов представляет собой исключительную возможность.

“Боруссия” перед последним туром лидирует в своей группе, но при ряде раскладов может оказаться вне плей-офф. Гладбах сыграет в Мадриде не в оптимальном составе. До сих пор не готов к матчам основной правый защитник Бенсебаини, травмирован атакующий хавбек Хофманн. Кроме того, перед игрой с “Реалом” получил повреждение центрбек Янчке. Его может заменить Нико Эльведи, но швейцарец сам только недавно восстановился после травмы.

Болельщики “Реала” получили очень хорошую новость – к игре с “Боруссией” восстановился основной центрбек, капитан и лидер команды Серхио Рамос. “Реал” с ним и без него – это абсолютно две разные команды. Восстановился и Дани Карвахаль, но вероятно на позиции правого бека останется Лукас Васкес. Вне игры остаются Вальверде, Азар, Йович, Мариано, к ним добавился получивший травму Эдегор.

Ориентировочные составы

“Реал”: Куртуа – Васкес, Варан, Рамос, Менди – Модрич, Кроос, Каземиро – Винисиус, Бензема, Асенсио

“Боруссия”: Зоммер – Лайнер, Эльведи, Гинтер, Вендт – Крамер, Нойхаус – Лазаро, Штиндль, Тюрам – Плеа

Прогноз на матч Реал Мадрид – Боруссия Менхенгладбах

В “Реале” отзываются о матче с “Боруссией” как о самом важном в сезоне. После позорного проигрыша “Шахтеру” в прошлом туре “бланкос” победили в Ла Лиге непростую “Севилью” (1:0), в том время как “Боруссия” не смогла справиться с “Фрайбургом” (2:2). Если оценивать в целом качество игры, “Реал” – более сильная команда. Также важнейшим фактором является возвращение Рамоса. Мадрид в отличие от “Боруссии” имеет большой еврокубковый опыт, и сможет настроиться на самый решающий матч в группе. Прогноз – победа “Реала” 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.