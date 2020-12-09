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Бавария - Локомотив. Битва детских садов, прогноз и анонс матча Лиги чемпионов.

Лига Чемпионов
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На поле мюнхенского стадиона "Альянц Арена" местная "Бавария" примет "Локомотив" в поединке 6-го тура Лиги чемпионов (группа А). Начало игры в 22:00

Бавария - Локомотив. Битва детских садов, прогноз и анонс матча Лиги чемпионов.
Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

Действующий обладатель Кубка чемпионов досрочно обеспечил себе не только выход в плей-офф текущего розыгрыша ЛЧ, но и первое место в квартете. Поэтому в среду с большой вероятностью состав "Баварии" будет далек от основного.

Лишь сенсационная победа в Мюнхене позволит "Локомотиву" претендовать на выход в плей-офф Лиги Европы. Но для этого еще нужно, чтобы "Ред Булл Зальцбург" не сумел обыграть в родных стенах "Атлетико".

Лига чемпионов, 6-й тур, группа А

Стадион: "Альянц Арена" (Мюнхен)

Арбитр: Сандро Шерер (Швейцария)

Бавария 22:00 Локомотив

Текстовая трансляция доступна на сайте UA-Football>>

Трансляцию матча можно посмотреть в кабельном эфире Oll.tv

После ничьей в мадридском матче с "Атлетико" (1:1), которая прервала впечатляющую серию побед "Баварии" в Лиге чемпионов, команда Флика выдала феерический поединок с "РБ Лейпциг" в национальном чемпионате. Ничья со счетом 3:3 оставила диспозицию между коллективами, которые борются за чемпионство, на прежнем уровне.

Делаем вывод по составу мюнхенского клуба, сравнивая стартовые одинадцатки против "РБ Лейпциг" и "Атлетико". Полагаем, что Флик даст отдохнуть лидерам и старожилам. Из-за травм не помощники своим партнерам Лукас Эрнандес, Хави Мартинес, Йосуа Киммих, Корентен Толиссо и Джером Боатенг.

Ориентировочный состав Баварии (4-2-3-1): Нюбель - Павар, Зюле, Куасси, Ричардс - Штиллер, Алаба - Сане, Мусияла, Дуглас Коста - Чупо-Мотинг.

Подопечные Марко Николича одержали всего лишь вторую победу в десяти матчах, обыграв на выходных "Рубин" (3:1) в национальном чемпионате. Действующий вице-чемпион России занимает шестое место после 17 туров.

У "Локомотива" выбыло сразу два основных нападающих перед "Баварией" - Федор Смолов и Зе Луиш в 2020-м году уже не сыграют. Также в лазарете Дмитрий Баринов и Мурило Серкейра.

Ориентировочный состав Локомотива (4-4-1-1): Гильерме - Живоглядов, Чорлука, Крыховяк, Райкович - Игнатьев, Лысцов, Магкеев, Рыбус - Лисакович - Эдер.

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Цифры и факты по игре

  • В прошлом туре прервалась 15-матчевая победная серия "Баварии" в рамках Лиги чемпионов.
  • Дома в рамках ЛЧ "Бавария" выиграл шесть предыдущих встреч.
  • В 17 из 18 и десяти кряду последних матчах в Лиге чемпионов "Локомотив" без побед.
  • Против немецких клубов на выезде "железнодорожники" играли в XXI-м веке трижды, два раза проиграли, однажды удалось обыграть "Байер" (2:1).

Прогноз

Откровенно говоря, даже против глубоких запасных "Баварии" у "Локомотива" шансов практически нет. Выпадание сразу двух нападающих нарушило всю структуру игры коллектива, а травма Мурило добила ее. Это наверняка заставит тренерский штаб переводить в центр обороны Крыховяка, что отдает середину поля на откуп совсем уж юным исполнителям. На фоне тренирующихся с лучшими футболистами планеты запасных игроков "Баварии" они вряд ли будут смотреться достойно.

Ставка: Тотал "Баварии" больше (2,5) за 1.73

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В статье: Бавария (Мюнхен) Локомотив (Москва) Лига чемпионов
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