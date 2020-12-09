Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бавария - Локомотив. Битва детских садов, прогноз и анонс матча Лиги чемпионов.
На поле мюнхенского стадиона "Альянц Арена" местная "Бавария" примет "Локомотив" в поединке 6-го тура Лиги чемпионов (группа А). Начало игры в 22:00
Действующий обладатель Кубка чемпионов досрочно обеспечил себе не только выход в плей-офф текущего розыгрыша ЛЧ, но и первое место в квартете. Поэтому в среду с большой вероятностью состав "Баварии" будет далек от основного.
Лишь сенсационная победа в Мюнхене позволит "Локомотиву" претендовать на выход в плей-офф Лиги Европы. Но для этого еще нужно, чтобы "Ред Булл Зальцбург" не сумел обыграть в родных стенах "Атлетико".
Лига чемпионов, 6-й тур, группа А
Стадион: "Альянц Арена" (Мюнхен)
Арбитр: Сандро Шерер (Швейцария)
Бавария 22:00 Локомотив
Текстовая
Трансляцию матча можно посмотреть в кабельном эфире Oll.tv
После ничьей в мадридском матче с "Атлетико" (1:1), которая прервала впечатляющую серию побед "Баварии" в Лиге чемпионов, команда Флика выдала феерический поединок с "РБ Лейпциг" в национальном чемпионате. Ничья со счетом 3:3 оставила диспозицию между коллективами, которые борются за чемпионство, на прежнем уровне.
Делаем вывод по составу мюнхенского клуба, сравнивая стартовые одинадцатки против "РБ Лейпциг" и "Атлетико". Полагаем, что Флик даст отдохнуть лидерам и старожилам. Из-за травм не помощники своим партнерам Лукас Эрнандес, Хави Мартинес, Йосуа Киммих, Корентен Толиссо и Джером Боатенг.
Ориентировочный состав Баварии (4-2-3-1): Нюбель - Павар, Зюле, Куасси, Ричардс - Штиллер, Алаба - Сане, Мусияла, Дуглас Коста - Чупо-Мотинг.
Подопечные Марко Николича одержали всего лишь вторую победу в десяти матчах, обыграв на выходных "Рубин" (3:1) в национальном чемпионате. Действующий вице-чемпион России занимает шестое место после 17 туров.
У "Локомотива" выбыло сразу два основных нападающих перед "Баварией" - Федор Смолов и Зе Луиш в 2020-м году уже не сыграют. Также в лазарете Дмитрий Баринов и Мурило Серкейра.
Ориентировочный состав Локомотива (4-4-1-1): Гильерме - Живоглядов, Чорлука, Крыховяк, Райкович - Игнатьев, Лысцов, Магкеев, Рыбус - Лисакович - Эдер.
Цифры и факты по игре
- В прошлом туре прервалась 15-матчевая победная серия "Баварии" в рамках Лиги чемпионов.
- Дома в рамках ЛЧ "Бавария" выиграл шесть предыдущих встреч.
- В 17 из 18 и десяти кряду последних матчах в Лиге чемпионов "Локомотив" без побед.
- Против немецких клубов на выезде "железнодорожники" играли в XXI-м веке трижды, два раза проиграли, однажды удалось обыграть "Байер" (2:1).
Прогноз
Откровенно говоря, даже против глубоких запасных "Баварии" у "Локомотива" шансов практически нет. Выпадание сразу двух нападающих нарушило всю структуру игры коллектива, а травма Мурило добила ее. Это наверняка заставит тренерский штаб переводить в центр обороны Крыховяка, что отдает середину поля на откуп совсем уж юным исполнителям. На фоне тренирующихся с лучшими футболистами планеты запасных игроков "Баварии" они вряд ли будут смотреться достойно.
Ставка: Тотал "Баварии" больше (2,5) за 1.73
Популярное сейчас
- Динамо – Ференцварош 1:0. Видео гола и обзор матча
- Барселона - Ювентус 0:3. Когда у Роналду есть команда, а у Месси - нет
- ЛЧ. Динамо - Ференцварош 1:0. Прошли? Проползли...
- Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионов
- Самая красивая пара украинского футбола. ФОТО
- Очаровательная жена звезды мадридского Реала Дани Карвахаля. ФОТО