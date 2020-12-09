Зальцбург - Атлетико. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов

Лига чемпионов. Групповой этап. Группа А. Шестой тур. Австрия. Зальцбург. "Вальс-Зиценхайм". 09.12.2020. 22:00. Арбитр в поле – Энтони Тейлор (Англия); трансляция в Украине – MEGOGO, Oll.tv, Воля ТВ

Важный матч для "Зальцбурга". Важный, но не ключевой. Главный поединок австрийцы выиграли в прошлом туре, когда одолели "Локомотив" на его поле. Благодаря той победе команда Джесси Марша практически гарантировала себе евровесну. А возможный выход в плей-офф Лиги чемпионов – как потенциальный бонус.

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Теоретически, конечно, "Зальцбург" еще может финишировать на четвертом месте, но трудно представить, чтобы "Локомотив" победил "Баварию" – а только при таком сценарии (вместе с потерей очков австрийцами) возможен провал "Зальцбурга". А что касается бонуса, то австрийцы зависят сами от себя – и ни от кого другого. Побеждай "Атлетико" – и ты среди шестнадцати лучших команд Европы.

Но легко сказать. "Атлетико" отлично выступает в Ла Лиге, а небольшой сбой в Лиге чемпионов не выбивает команду Диего Симеоне из колеи. Да, осечки в матчах с "Локомотивом", крупное поражение от "Баварии" в гостях – обстоятельства неприятные, но не неисправимые. Достаточно не проиграть "Зальцбургу" – и задача будет выполнена.

"Матрасникам" легче психологически от того, что уже не идет речи ни о каком первом месте. "Бавария" безальтернативно прописалась на вершине турнирной таблицы, поэтому для "Атлетико" нет разницы, со сколькими очками выходить в плей-офф – девятью (в случае победы над "Зальцбургом") или семью (в случае ничьей). Традиционные слова о том, что никто на ничью играть не собирается, конечно же, звучали, но мы знаем характер команды Диего Симеоне...

Добавляет перчинки тот факт, что в субботу "Атлетико" сыграет в дерби Мадрида против "Реала". Вес этого матча трудно переоценить. "Матрасники" уже справились с "Барсой", потеряли в Ла Лиге лишь четыре очка и в случае победы над "сливочными" окончательно свыкнутся со статусом главного претендента на чемпионство. Важно не перегореть: и в субботу, и сегодня против "Зальцбурга".

Диего Коста еще вне игры. Как и Хименес и Санчес. Зато тренер может рассчитывать на Луиса Суареса. У "Зальцбурга" Бернет имеет проблемы со здоровьем, а Камара дисквалифицирован.

Ориентировочные составы:

"Зальцбург": Станкович - Ульмер, Вебер, Рамальо, Кристенсен - Собослаи, Ашимеру, Юнузович, Мвепу - Койта, Бериша "Атлетико": Облак - Триппьер, Савич, Фелипе, Эрмосо, Карраско - Льоренте, Коке, Сауль - Жоау Феликс, Луис Суарес

Прогноз: ничья 1:1.

"Зальцбург" дал "Атлетико" достойный бой в Мадриде. Эта команда уже доказала, что способна играть на топ-уровне. Но "Атлетико" сильнее. Однако это не означает, что есть смысл рисковать со ставкой на победу гостей. Мадридцы подсознательно будет думать о субботнем дерби и о том, что их в Австрии устраивает ничья. Если появится соблазн поберечь силы при удобном счете – не поддаться ему будет трудно. Ставка на ничью. Как вариант, - команды не "пробьют" тотал 2,5.