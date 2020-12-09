Аякс – Аталанта. Анонс и прогноз на матч Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов, групповой этап

Квартет D, 6-й тур

"Аякс" 19:55 "Аталанта"

Трансляция – "Футбол 1"

Трансляцию матча на телеканалах Футбол 1 и Футбол 2 можно посмотреть в онлайн-кинотеатре sweet.tv

Противостояние "Аякса" и "Аталанты" обещает стать одним из самых захватывающих и интригующих в финальном туре группового этапа Лиги Чемпионов. Команды Эрика тен Хага и Джанпьеро Гасперини разыгрывают между собой вторую путёвку в следующий раунд турнира из группы D. Сюжетная завязка действительно многообещающая, однако ценней всего здесь не турнирная коллизия, а игровое содержание – оба коллектива просто не умеют играть "на отбой", для них это сродни самоубийству. Так что зрелище нам гарантировано!

"Игра определенно не закончится со счётом 0:0, потому что это не соответствует менталитету команд. Мы гораздо лучше, когда владеем инициативой и атакуем, а не когда защищаем результат. Если мы сядем в глухую оборону, то вряд ли пройдем дальше", – сказал перед игрой наставник "бергамасков". Вторит ему и коллега из "Аякса": "Аталанта" демонстрирует привлекательный футбол, весьма прямолинейный. То же можно сказать о нас, мы не умеем играть иначе. И в первом круге вы видели, к чему это может привести. Расцениваю предстоящую встречу как финал".

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Тен Хаг вспомнил встречу команд в первом круге, которая закончилась весёлой ничьей 2:2. В той игре команды обменялись ударными таймами: "Аякс" уверенно провёл первую половину и повёл в два мяча, а в заключительной 45-минутке "Аталанта" перехватила инициативу и не менее уверенно сравняла счёт. Оба коллектива одержимы идеей диктовать сопернику свои условия, и именно так и никак иначе они и добывают свой успех. Так что с большой долей вероятности в среду путёвку дальше получит та из команд, что окажется предприимчивее и активнее на поле. В пользу "Аталанты" говорит лишь то, что их устроит и ничья.

Что касается кадровой ситуации, то на радость Гасперини и болельщиков "бергамасков" в строй вернулся основной вингбек команды Робин Госенс. Повторный тест немца на коронавирус показал, что он полностью здоров, а предыдущий анализ оказался ложноположительным. В то же время Марио Пашалич и Алексей Миранчук команде помочь не смогут. Украинский полузащитник Руслан Малиновский восстановился после COVID-19 и готов играть, однако его появление стоит ждать к концу встречи. У "Аякса" же под вопросом участие вингера Давида Нереса и вундеркинда Лассины Траоре, который был великолепен с "Аталантой" в первом круге. На данный момент не ясно, удастся ли врачам амстердамцев поставить этот дуэт на ноги. Даже если и получится, далеко не факт, что их кондиции будут оптимальными.

На выходных "Аталанта" должна была сыграть с "Удинезе" в Серии А, но матч перенесли из-за ливня. Будет нелегко втиснуть эту игру в и без того загруженный календарь в будущем, зато "бергамаски" получили столь необходимый отдых перед важнейшей игрой в Лиге Чемпионов. "Аякс" же в субботу провёл сложнейший поединок с "Твенте" (1:2), потерпев второе поражение в нынешнем сезоне чемпионата Голландии. Это ещё один фактор, говорящий в пользу гостей.

Ориентировочные составы:

"Аякс": Онана – Мазрауи, Схюрс, Блинд, Тальяфико – Гравенберх, Лабиад, Классен – Промес, Тадич, Антони "Аталанта": Голлини – Толой, Ромеро, Джимшити – Хатебур, де Роон, Фройлер, Госенс – Гомес, Иличич, Сапата

Не сыграет: Кудус (колено) – Кальдара (колено), Миранчук (болезнь), Пашалич (таз)

Под вопросом: Нерес (голеностоп), Траоре (бедро)