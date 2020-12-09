Мидтьюлланн - Ливерпуль. Прогноз на матч Лиги Чемпионов

Уже ничто и ни при каких обстоятельствах не помешает "Ливерпулю" выйти в плей-офф Лиги Чемпионов, и также ничто не поможет "Мидтьюлланну" продолжить выступать в еврокубках весной. Английская команда закрепила первое место, датский клуб будет последним в квартете, даже если совершит чудо и одержит победу над мерсисайдцами. Однако нельзя переоценить возможную победу "Мидтьюлланна" над такой командой, как "Ливерпуль". Невероятный моральный толчок даст такой успех и веру в своих силах.

Лига Чемпионов. Пятый тур

Стадион: МСХ Арена (Хернинг)

Главный судья: Франсуа Летексье (Франция)

Мидтьюлланн 19:55 Ливерпуль

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Команда Юргена Клоппа в прошлом туре ЛЧ минимально обыграла "Аякс" - 1:0, что, собственно, и обеспечило "красным" первое место в группе. Затем мерсисайдцы перенаправили силы на АПЛ и на внутренней арене разгромили "Вулверхэмптон" 4:0. Может не на пике формы находится "Ливерпуль", при этом добивается необходимых результатов. Вопрос только в одном – способны ли гости пожертвовать матчем в Дании?

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В прошлом туре Лиги Чемпионов "Мидтьюлланн" смог отстоять ничью 1:1 в противостоянии с "Аталантой". Да, команда из Бергамо была далеко не в оптимальном состоянии, но и подопечные Брайана Приске сделали все возможное для приемлемого результата. Сейчас не помешает датской команде еще один успех, ведь в первых четырех турах ЛЧ были только поражения с общим счетом 2:11.

На выходных в чемпионате Дании "Мидтьюлланн" в гостях обыграл "Вайле" 2:0, чем поднял себе настроение. Однако, во встрече с английским грандом будет намного сложнее, даже если Юрген Клопп даст отдохнуть большинству своих игроков основы, условные дублеры создадут великое множество проблем для хозяев. Вряд ли "Мидтьюлланн" сможет набрать хотя бы очко в этом матче, хотя и "Ливерпуль" постарается сыграть в экономном режиме. Прогноз: победа гостей 2:1.