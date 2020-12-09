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Интер - Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
(3 голосов)

От бейсбольных бит и 0:10 - к звёздам?

Интер - Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов
Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

"Восемь дней назад мы были мертвы, а теперь видим проблеск света". После поражения от "Реала" команду Антонио Конте смешали с грязью, уничтожили. Ультрас даже подготовили огромный баннер с угрозой прийти с бейсбольными битами. И команда ответила. Тремя победами и возвращением в борьбу за выход из группы Лиги Чемпионов. "Шахтеру" такие баннеры не рисовали, но и его унизительные поражения от гладбахской "Боруссии" сотрясли. И он ответил тремя победами, в том числе и над "Реалом". Сегодня воспрявшие команды сойдутся в бешеной битве. С бешеным взглядом на матч в Мадриде.

9 декабря. 22:00. Лига Чемпионов. Группа В. Шестой тур
Милан. "Джузеппе Меацца"
"Интер" - "Шахтёр"
Главный арбитр: Славко Винчич (Словения)
Телетрансляция - Футбол 2
Трансляцию матча на телеканалах Футбол 1 и Футбол 2 можно смотреть в онлайн-кинотеатре sweet.tv

"Интер" заставил забыть о серии из четырёх матчей во всех турнирах без побед подряд, затем о пирровом камбеке с 0:2 после ужасного часа игры против "Торино", о провале против мадридцев. Ныне его последний багаж состоит из выноса лучшей на тот момент атаки лиги "Сассуоло" в гостях со счётом 3:0, качественной солидной победы в Менхенгладбахе (не без слабых отрезков, но с большинством сильных), уверенной победы над "Болоньей". Причём во всех этих матчах забивались голы до 17-ой минуты (4). А это признак давящего "Интера". Того самого, который разгромил "Шахтер" в августе.

Конте заявил, что в Гладбахе могла победить лишь настоящая команда. "Интер" и вправду стал таковой, значительно уменьшил жуткий дисбаланс в центре поля и в обороне. Эти четыре гола в дебюте - в четыре раза больше, чем в сезоне 2020/21 до того в целом. Он, как говорит тренер, успешно чередует прессинг с ожиданием и затем агрессивным перехватом. Такой стиль немного отличается от бескомпромиссного прессинга в июле-августе, по уровню команда ещё не там, ещё не так грозна. В Германии теряла нити игры в концовках обоих таймов. Но уж точно ушла от апатии октября-ноября.

Заставил ли забыть последний багаж "Шахтера" 0:10 от "Боруссии"? Если судить по атмосфере в клубе и вокруг него - да. Как и "Интеру", ранее ему лишь однажды удалось связать две победы. Ныне также связаны три. Как следует, по восходящей. Минимально в концовке в Днепре, увереннее с добавкой в концовке - против "Реала", разгром "Миная". В то же время Луиш Каштру призывает забыть всё прошлое, заявляя, что никакого влияния на будущее оно не окажет. Так будет лучше. Лучше сосредоточить всё внимание на одном-единственном матче, начать его с нуля. Багаж здесь только помешает.

Что "Шахтер" будет ожидать на "Джузеппе Меацца"? "Интеру" нужна только победа, он явно пожелает вновь найти голы в дебюте. В концовках и в контратаках вообще дончане получат возможность сказать своё слово. В том числе и заменами, в которых у них даже больше вариантов, чем у соперника. Придётся выдерживать "ошеломляющую физическую силу", что отметил Додо, скорость фланговых игроков. Ловить тех же латералей на просторе, которого будет немало. Ловить соперников и в ослабленном из-за травм центре поля. И надеяться, что Лаутаро Мартинес встанет не с той ноги, а Лукаку попадёт не всё.

Вполне возможно, миланцы нашли свой баланс. И они явно желают доказать это, сделав всё для победы. Как говорит Данило Д"Амброзио, отдать 110 процентов, чтобы потом не сожалеть. Тем более, что две домашние победы в шестом туре, что и нужно "нерадзурри" для выхода - вполне логичный исход. Устроит и победа "Боруссии". Как раз у чемпиона Украины вариантов больше и именно потому расклад посложнее. Нужно набрать в последнем туре не меньше очков, чем "Реал" и "Интер". Звучит просто? Как раз в этом обилии комбинаций и проблема. Слишком опасно комбинировать по ходу матча.

Следует отметить, что обе команды в решающие моменты не тянут. В предыдущие два сезона Лиги Чемпионов выход из группы был в руках "Интера", но он не сумел переиграть дома ни явного аутсайдера группы ПСВ, ни второй состав "Барселоны". В сезоне 2016/17 даже не вышел из группы Лиги Европы. "Шахтер" выпустил из рук выход против "Аталанты", не переиграл "Лион". Также вспоминается сезон 2003/04, когда ничья украинской команды с "Интером" в последнем туре плотнейшего турнира (два очка от первого до четвёртого места) выбила из турнира и итальянцев, и "Динамо". Битва лузеров?

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Кадры

Новый баланс "Интера" был во многом достигнут благодаря возвращению к схеме 3-5-2 за счёт Кристиана Эриксена. Его выход на поле против "Болоньи" на 91-ой минуте в СМИ и на форумах назвали просто унижением. Сообщали, что датчанин даже не праздновал победу, а сразу же скрылся. И вот такая гримаса судьбы - из-за травм Видаля и Бареллы именно он сегодня должен присоединиться к несомненным Брозовичу и Гальярдини перед всегда не готовым Сенси и форвардами Перишичем и Санчесом. Конте надеется, что мотор и ум команды в одном лице Барелла всё же оправится. Большая потеря, если нет.

На флангах также присутствуют дилеммы. Правда, там - от хорошей жизни. Ашраф Хакими на критику от Конте ответил дублем против "Болоньи" в стиле дортмундских времён. Дармиан забил в Менхенгладбахе. Возможно, им обоим найдётся место. Либо Янг останется слева. Есть ещё и тот же Перишич. А вот в центре обороны наигрываются Шкриньяр, Де Фрай и Бастони. Вряд ли Д'Амброзио, присутствовавший вчера на пресс-конференции, сдвинет их. Не сдвинут и ЛуЛа. На счету Лукаку 12 голов, в том числе и два в Гладбахе. Он считает, что на пике карьеры. Лаутаро забивает маловато, но начал ассистировать.

У дончан вернулся Давит Хочолава. Хотя вряд ли нужно выводить из игры Витао, отлично отыгравшего против "Реала", и Бондаря. Жуниор Мораес не готов, но Дентиньо вернулся. С ним можно ожидать больше движения, больше помощи центру поля. А такая помощь против прессинга миланцев будет нужна. Связка Степаненко-Коваленко очень хорошо отработала в пятом туре, но остаются сомнения в качестве работы под прессингом. Нужен техничный опорник. Маркос Антонио, Алан Патрик. Хотя, похоже, Каштру оставит двух украинцев и Марлоса. На флангах же Соломон останется суперсабом позади Тайсона и Тете.

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Бастони, Хакими, Брозович, Гальярдини, Янг, Эриксен, Лукаку, Лаутаро Мартинес

"Шахтер": Трубин, Додо, Витао, Бондарь, Матвиенко, Степаненко, Коваленко, Марлос, Тете, Тайсон, Дентиньо

Прогноз: Интер - Шахтер 2:1

Что бы Каштру ни говорил, а 0:5 не забыть. И матч второго тура с доминированием итальянцев. "Шахтеру" нужно обратить внимание на дебют, прессинг, агрессию соперника, фланги, Лукаку. И на Мадрид. Разумеется, шансы немалы. Численное преимущество на флангах, проблемы хозяев в центре поля в пользу гостей. К тому же, "Интер" в гостях выглядит лучше, чем дома. Пропустил дома первым в пяти из семи матчей во всех турнирах. Как минимум дважды в шести из семи. На всех полях не пропустил лишь в трёх матчах из 15-ти. Потому шансы на гол гостей велики. Но и на голы Лукаку, Хакими.

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В статье: Антонио Конте Ромелу Лукаку Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Лига Чемпионов УЕФА Прогнозы Луиш Каштру sweettv
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Комментарии (7)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
09.12.2020 в 08:46
Ну що, Шахтар, чи здатний ти на подвиг?...
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0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
09.12.2020 в 09:37
Всьо что мог він уже совєршив, а на большеє ти нє расчітивай.
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0
0
Oлeкcин (Н.)
09.12.2020 в 07:49
Не верю в чудеса. 4 место. Увы...
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0
-3
can (Торонто, Львов)
09.12.2020 в 08:01
Две победы над Реалом - не чудо?
Ответить
+3
0
Olegyurchak (Хмельницький )
09.12.2020 в 08:47
Поки що ні. Почекаємо до вечора.
+1
-1
Одіссей (Донецьк)
09.12.2020 в 07:40
О великий Виктор Бокассо ....явись! Пора нам напомнить всем недоболельщикам недоклуба ...он же Шлюхтер ...он же стадо диких абезян от тетушки Ринаты Ахматовой из Бразилии ... он же залатая клетка талантливой молодежи ...наше место в этом мире! А оно будет второе в группе и сзади нас будет ...Вэликая Боруссия обыгравшая нас со счетом 10-0! Во будет хохма...не есть еще варик ..Боруссия первая ...Шахтер второй! Но чудо не произойдет наверно! Наверно)
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0
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
09.12.2020 в 09:32
Ти що, їпанувся на старості років?
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0
0


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