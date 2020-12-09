Интер - Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов

"Восемь дней назад мы были мертвы, а теперь видим проблеск света". После поражения от "Реала" команду Антонио Конте смешали с грязью, уничтожили. Ультрас даже подготовили огромный баннер с угрозой прийти с бейсбольными битами. И команда ответила. Тремя победами и возвращением в борьбу за выход из группы Лиги Чемпионов. "Шахтеру" такие баннеры не рисовали, но и его унизительные поражения от гладбахской "Боруссии" сотрясли. И он ответил тремя победами, в том числе и над "Реалом". Сегодня воспрявшие команды сойдутся в бешеной битве. С бешеным взглядом на матч в Мадриде.

9 декабря. 22:00. Лига Чемпионов. Группа В. Шестой тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Шахтёр"

Главный арбитр: Славко Винчич (Словения)

Телетрансляция - Футбол 2

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"Интер" заставил забыть о серии из четырёх матчей во всех турнирах без побед подряд, затем о пирровом камбеке с 0:2 после ужасного часа игры против "Торино", о провале против мадридцев. Ныне его последний багаж состоит из выноса лучшей на тот момент атаки лиги "Сассуоло" в гостях со счётом 3:0, качественной солидной победы в Менхенгладбахе (не без слабых отрезков, но с большинством сильных), уверенной победы над "Болоньей". Причём во всех этих матчах забивались голы до 17-ой минуты (4). А это признак давящего "Интера". Того самого, который разгромил "Шахтер" в августе.

Конте заявил, что в Гладбахе могла победить лишь настоящая команда. "Интер" и вправду стал таковой, значительно уменьшил жуткий дисбаланс в центре поля и в обороне. Эти четыре гола в дебюте - в четыре раза больше, чем в сезоне 2020/21 до того в целом. Он, как говорит тренер, успешно чередует прессинг с ожиданием и затем агрессивным перехватом. Такой стиль немного отличается от бескомпромиссного прессинга в июле-августе, по уровню команда ещё не там, ещё не так грозна. В Германии теряла нити игры в концовках обоих таймов. Но уж точно ушла от апатии октября-ноября.

Заставил ли забыть последний багаж "Шахтера" 0:10 от "Боруссии"? Если судить по атмосфере в клубе и вокруг него - да. Как и "Интеру", ранее ему лишь однажды удалось связать две победы. Ныне также связаны три. Как следует, по восходящей. Минимально в концовке в Днепре, увереннее с добавкой в концовке - против "Реала", разгром "Миная". В то же время Луиш Каштру призывает забыть всё прошлое, заявляя, что никакого влияния на будущее оно не окажет. Так будет лучше. Лучше сосредоточить всё внимание на одном-единственном матче, начать его с нуля. Багаж здесь только помешает.

Что "Шахтер" будет ожидать на "Джузеппе Меацца"? "Интеру" нужна только победа, он явно пожелает вновь найти голы в дебюте. В концовках и в контратаках вообще дончане получат возможность сказать своё слово. В том числе и заменами, в которых у них даже больше вариантов, чем у соперника. Придётся выдерживать "ошеломляющую физическую силу", что отметил Додо, скорость фланговых игроков. Ловить тех же латералей на просторе, которого будет немало. Ловить соперников и в ослабленном из-за травм центре поля. И надеяться, что Лаутаро Мартинес встанет не с той ноги, а Лукаку попадёт не всё.

Вполне возможно, миланцы нашли свой баланс. И они явно желают доказать это, сделав всё для победы. Как говорит Данило Д"Амброзио, отдать 110 процентов, чтобы потом не сожалеть. Тем более, что две домашние победы в шестом туре, что и нужно "нерадзурри" для выхода - вполне логичный исход. Устроит и победа "Боруссии". Как раз у чемпиона Украины вариантов больше и именно потому расклад посложнее. Нужно набрать в последнем туре не меньше очков, чем "Реал" и "Интер". Звучит просто? Как раз в этом обилии комбинаций и проблема. Слишком опасно комбинировать по ходу матча.

Следует отметить, что обе команды в решающие моменты не тянут. В предыдущие два сезона Лиги Чемпионов выход из группы был в руках "Интера", но он не сумел переиграть дома ни явного аутсайдера группы ПСВ, ни второй состав "Барселоны". В сезоне 2016/17 даже не вышел из группы Лиги Европы. "Шахтер" выпустил из рук выход против "Аталанты", не переиграл "Лион". Также вспоминается сезон 2003/04, когда ничья украинской команды с "Интером" в последнем туре плотнейшего турнира (два очка от первого до четвёртого места) выбила из турнира и итальянцев, и "Динамо". Битва лузеров?

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Кадры

Новый баланс "Интера" был во многом достигнут благодаря возвращению к схеме 3-5-2 за счёт Кристиана Эриксена. Его выход на поле против "Болоньи" на 91-ой минуте в СМИ и на форумах назвали просто унижением. Сообщали, что датчанин даже не праздновал победу, а сразу же скрылся. И вот такая гримаса судьбы - из-за травм Видаля и Бареллы именно он сегодня должен присоединиться к несомненным Брозовичу и Гальярдини перед всегда не готовым Сенси и форвардами Перишичем и Санчесом. Конте надеется, что мотор и ум команды в одном лице Барелла всё же оправится. Большая потеря, если нет.

На флангах также присутствуют дилеммы. Правда, там - от хорошей жизни. Ашраф Хакими на критику от Конте ответил дублем против "Болоньи" в стиле дортмундских времён. Дармиан забил в Менхенгладбахе. Возможно, им обоим найдётся место. Либо Янг останется слева. Есть ещё и тот же Перишич. А вот в центре обороны наигрываются Шкриньяр, Де Фрай и Бастони. Вряд ли Д'Амброзио, присутствовавший вчера на пресс-конференции, сдвинет их. Не сдвинут и ЛуЛа. На счету Лукаку 12 голов, в том числе и два в Гладбахе. Он считает, что на пике карьеры. Лаутаро забивает маловато, но начал ассистировать.

У дончан вернулся Давит Хочолава. Хотя вряд ли нужно выводить из игры Витао, отлично отыгравшего против "Реала", и Бондаря. Жуниор Мораес не готов, но Дентиньо вернулся. С ним можно ожидать больше движения, больше помощи центру поля. А такая помощь против прессинга миланцев будет нужна. Связка Степаненко-Коваленко очень хорошо отработала в пятом туре, но остаются сомнения в качестве работы под прессингом. Нужен техничный опорник. Маркос Антонио, Алан Патрик. Хотя, похоже, Каштру оставит двух украинцев и Марлоса. На флангах же Соломон останется суперсабом позади Тайсона и Тете.

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Бастони, Хакими, Брозович, Гальярдини, Янг, Эриксен, Лукаку, Лаутаро Мартинес

"Шахтер": Трубин, Додо, Витао, Бондарь, Матвиенко, Степаненко, Коваленко, Марлос, Тете, Тайсон, Дентиньо

Прогноз: Интер - Шахтер 2:1

Что бы Каштру ни говорил, а 0:5 не забыть. И матч второго тура с доминированием итальянцев. "Шахтеру" нужно обратить внимание на дебют, прессинг, агрессию соперника, фланги, Лукаку. И на Мадрид. Разумеется, шансы немалы. Численное преимущество на флангах, проблемы хозяев в центре поля в пользу гостей. К тому же, "Интер" в гостях выглядит лучше, чем дома. Пропустил дома первым в пяти из семи матчей во всех турнирах. Как минимум дважды в шести из семи. На всех полях не пропустил лишь в трёх матчах из 15-ти. Потому шансы на гол гостей велики. Но и на голы Лукаку, Хакими.