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Интер - Шахтер. Момент истины для горняков

Лига Чемпионов
(2 голосов)
Интер - Шахтер. Момент истины для горняков
Новина українською

Группа "B" - украшение нынешней Лиги Чемпионов. Перед последним туром на выход в плей-офф претендуют все 4 команды! А "Шахтер" может занять как первое место в группе, так и последнее. Ясно лишь одно – проигрывать "Интеру" "горнякам" нельзя

Коэффициенты Favbet: 1.3 – 5.9 – 10

Выход из группы:

  • Реал – 1.2
  • Интер – 1.6
  • Боруссия – 1.9
  • Шахтер – 7.5

После 0:6 и 0:4 от "Боруссии" в успех "Шахтера" уже мало кто верил. Но "горнякам" удалось почти невозможное – обыграть "Реал" во второй раз. Причем всухую – 2:0. В последний раз "горняки" побеждали всухую в Лиге Чемпионов еще в 2015 году.

Этой победой "Шахтер" мог гарантировать себе как минимум 3-е место в группе, но "Интер" обыграл "Боруссию" в гостях и также вернулся в борьбу за плей-офф Лиги Чемпионов. Ситуация в группе, конечно, удивительная. В случае победы над "Интером" "Шахтер" может даже выиграть группу, а если проиграет, то почти наверняка станет последним. Ничья точно позволит "Шахтеру" обойти миланцев и даже выведет команду Каштру на второе место, если "Реал" не сумеет обыграть "Боруссию". Так что болельщикам "Шахтера" в параллельном матче однозначно надо болеть за немцев. Короче, вариантов море. Ясно лишь одно – проигрывать "Шахтеру" нельзя.

В матче второго тура он сумел удержаться под натиском "Интера" – 0:0. Удастся ли сейчас? Прогнозировать матчи "Шахтера" – задача не из простых. Он способен на что угодно. Может проиграть 0:10 менхенгладбахской "Боруссии", зато дважды обыграть "Реал", может проиграть "Интеру" 0:5 в полуфинале Лиги Европы, а спустя два месяца сыграть с ним же на ноль

Очевидно, что с "Интером" "Шахтер" будет играть строго от обороны. Это противоречит философии клуба, но уже несколько дало результат, и вряд ли Луиш Каштру отойдет от успешной тактики. Так что много голов не ждём и есть смысл поставить на тотал меньше (3.5)

Ну а если болеете за "Шахтер", то можно рискнуть и поставить на его выход. Потенциально "горнякам" для выхода в плей-офф Лиги Чемпионов может хватить даже ничьи, а коэффициент на проход уж очень соблазнительный – 7.5

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В статье: Лига чемпионов Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Прогнозы
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Комментарии (4)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
09.12.2020 в 13:14
Реал – 1.2Интер – 1.6Боруссия – 1.9Шахтер – 7.5-------------------Так воно і є...
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ArturBet
09.12.2020 в 11:41
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Русланбай (Рівне)
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Фак ю
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Русланбай (Рівне)
09.12.2020 в 12:07
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