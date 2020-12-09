Прогноз на матч Интер - Шахтер

На этой неделе завершается групповой этап Лиги Чемпионов. И особое событие ждет украинских болельщиков 9 декабря - донецкий «Шахтер» в Милане встретится с «Интером». Особенность противостояния заключается в том, что в группе B каждый из коллективов имеет шанс на попадание в плей-офф и символично, что все решается именно в последнем туре. Максимально интересная и напряженная ситуация в группе В. Аналитики Parimatch прогнозируются, что игра в Милане будет очень результативной. 68% что мы увидим не менее трех голов, 67% что забивать команды будут в обоих таймах. Напомним, что горняки забили 4 мяча в Мадриде, поэтому и в Милане они не растеряются.

После второй победы над Реалом, дончане занимают второе место в группе с семью набранными очками и чтобы попасть в число 16 лучших команд Европы, им необходимо как минимум не проиграть в выездном поединке с «Интером». Также этот матч станет для «горняков» 100-м в основной сетке самого престижного клубного турнира Старого света.

«Шахтер» может даже выйти из группы с первого места, если одержит победу в своем поединке, а «Боруссия» потеряет очки на поле мадридского «Реала». Добавляет оптимизма еще тот факт, что «Интер» не очень удачно обороняется на своем поле легендарного стадиона «Сан-Сиро» - в 7 из 8 последних домашних поединках итальянцы непременно пропускают. Индивидуальный тотал Шахтера больше одного гола с коэффициентом 2.65 может стать неплохим вариантом для повышения заинтересованности в просмотре матча.

Удастся центральным защитникам горняков сдержать натиск Лукаку и компании и смогут ли они реализовать возможности в контратаках, которые безусловно будут у атакующих игроком украинского клуба? И вернется ли весной Лига Чемпионов на поле НСК «Олимпийский»? Ответы на эти вопросы мы узнаем уже в эту среду, начало игры в 22:00 по Киеву.