Сегодня Продэксим в Запорожье проведёт матч 1/16 финала Лиги чемпионов

Лига чемпионов по футзалу. 1/16 финала

16 января. Запорожье. Спорткомплекс "Юность". Начало в 14:00

"Продэксим" (Херсон, Украина) - "Шкупи" (Скопье, Северная Македония)

Видео-трансляция - UA-Футбол

Эта стадия ЛЧ состоит из одного матча?

Да. Все стадии текущей футзальной Лиги чемпионов состоят из одного матча. Победитель отправляется в 1/8 финала, а победители победителей (попытка каламбура) в "Финале восьми" разыграют титул лучшей команды нашей части света.

Что нужно знать о футзальной Лиге чемпионов и почему от Украины четвёртый год подряд играет только "Продэксим"?

Подробнее на эти вопросы мы отвечали накануне прошлого матча "мельников" в ЛЧ. Ответы можно получить здесь.

Почему матч проходит в Запорожье и можно ли прийти на игру?

В Херсоне нет нормальной арены для турниров международного уровня. Зала с классическими сидячими трибунами в городе фактически нет вообще. Если для игр украинской Экстра-лиги ещё хватает спортивной школы ХВУФК, то для евротурнира приходится искать альтернативу. Например, в предварительном раунде текущей ЛЧ "Продэксим" принимал североирландский "Росарио" в Одесской области. Сейчас же перебрался в Запорожье в спорткомплекс "Юность".

На игру болельщиков не пустят из-за локдауна. Вы ожидали другого ответа?

Насколько серьёзный соперник у херсонцев?

У "Шкупи" 26-й рейтинг турнира среди 55 участников ("Продэксим", например, одиннадцатый сеянный). Для северомакедонской команды это третье участие в чемпионской лиге в истории. В дебютном сезоне 2017/18 "Шкупи" вылетел уже после предварительного этапа, а в прошлом розыгрыше остановился на стадии основного раунда. На прошлом этапе текущей чемпионской лиги "бело-синие" одержали достаточно убедительную победу над ирландским коллективом "Блю Мэджик" 3:0.

Прогноз на матч "Продэксим" - "Шкупи"

Чемпион Украины должен закрывать игру своей уверенной победой, проходя в 1/8 финала. Здесь не будет повторения результата с "Росарио", когда соперник 28 раз вынимал мяч из сетки своих ворот. Северомакедонцы - достаточно непростой соперник, к воротам которого придётся ещё поискать ключи к воротам. Но фора в минус два-три гола у херсонцев должна зайти. Также ожидаю, что не покинут без гола запорожский паркет и гости.

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