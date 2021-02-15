Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионов

Наконец Лига чемпионов возвращается. Почти три месяца зимней паузы (хотя зима еще не закончилась), а нас ожидают первые матчи. Чего ожидать от плей-офф самого престижного клубного турнира Европы анализирует эксперт Parimatch Александр Шовковский.

Прогноз на матч "Барселона" - "Пари Сен-Жермен": команды забьют больше 2.5 голов. Коэффициент 1.5

Команда Рональда Кумана в группе ЛЧ после 5 матчей имела 5 побед и уступила первое место лишь в последнем туре, проиграв на своем поле "Ювентусу" (0:3). В целом "Барселона" не проиграла в ЛЧ 24 из 27 предыдущих встреч (18 побед, 6 ничьих).

На своем поле в ЛЧ перед поражением от "Ювентуса" каталонцы имели 38-матчевую беспроигрышную серию (34 победы и 4 ничьи). Также "Барселона" стала одной из самых результативных команд группового этапа с 16 забитыми мячами (больше голов только у "Баварии" - 18).

В чемпионате Испании после 23-х туров команда Кумана идет в топ-3, отставание от первого места - 8 очков. В последнем туре "Барса" обыграла дома "Алавес" 5:1 и довела свою победную серию до 7 матчей.

В этом сезоне ПСЖ выиграл свою группу в ЛЧ, хотя после первого круга шел лишь на 3-й позиции. Парижане не проиграли в ЛЧ 19 из 24 последних поединков (16 побед, 3 ничьи).

На выезде ПСЖ не смог победить в 7 из 13 последних встреч в ЛЧ (2 ничьи, 5 поражений). Отметим, что "Барселоне" клуб из Парижа проиграл в 4 из 5 последних очных поединков в ЛЧ.

Уже 4 тура, как ПСЖ потерял лидерство в чемпионате Франции. В последнем туре ПСЖ обыграл дома "Ниццу" (2:1) и сравнялся по набранным очкам с лидером Лиги 1 - "Лиллем".

"Барселона" - ПСЖ. Прогноз

Каталонцы будут доминировать на протяжении всего матча и одержат победу. Решающими станут актуальная форма и класс лидеров "Барсы". Задача ПСЖ - много не пропустить.

Прогноз на матч "РБ Лейпциг" - "Ливерпуль": команды забьют меньше 3.5 голов. Коэффициент 1.5

Из-за карантина в Германии матч сыграют в Будапеште. Для "Ливерпуля" ЛЧ становится единственным турниром, где команда еще может побороться за трофей. А вот "РБ Лейпциг" вынужден разрываться на два фронта.

Немецкий клуб только в третий раз играет в ЛЧ. В прошлом сезоне команда также вышла из группы и в итоге дошла до полуфинала, где уступила ПСЖ. В групповом раунде этого сезона команда Юлиана Нагельсманна заняла второе место в группе, уступив лидерство тому же ПСЖ только по показателям в личных встречах. В 14 последних матчах ЛЧ немцы проиграли лишь трижды (9 побед, 2 ничьи).

В Бундеслиге "РБ Лейпциг" выиграл три последних встречи и уверенно занимает второе место. Отставание от лидера чемпионата "Баварии" - 4 очка. В последнем туре команда Нагельсманна обыграла на своем поле "Аугсбург" (2:1).

С Юргеном Клоппом "Ливерпуль" 4 раза подряд выходил в весеннюю часть ЛЧ. В сезоне 2017/18 "Ливерпуль" дошел до финала, а в следующем году выиграл ЛЧ. В прошлом сезоне команда остановилась на стадии 1/8 финала, уступив мадридскому "Атлетико".

В 1/8 финала команда вышла с первого места в группе (4 победы, 1 ничья, 1 поражение). Домашнее поражение от "Аталанты" (0:2) на групповом этапе остается единственной для "Ливерпуля" в 7 последних матчах в ЛЧ в основное время (5 побед и 1 ничья).

В последнем туре АПЛ "Красные" проиграли "Лестеру" (1:3). "Ливерпуль" проиграл три матча подряд и рискует вылететь из топ-4. Команда Клоппа отстает от лидера чемпионата "Манчестер Сити" на 10 очков, сыграв на два матча больше.

"РБ Лейпциг" - "Ливерпуль". Прогноз

Команда Клоппа должна остановить серию поражений, но вряд ли победит в Будапеште. Мало того, можем увидеть, как "Ливерпуль" будет защищаться и играть на 0:0.

Прогноз на матч "Севилья" - "Боруссия Д": первыми забьют хозяева. Коэффициент - 1.8

Уже 9 поединков подряд "Севилья" побеждает. В 7 - не пропускает. Если бы изменить название "Севильи" на условный "Реал" или даже "Атлетико" - в конце концов, мадридские команды лучше в этом смысле отличаются своей игрой в обороне, тогда все становится на свои места. Но "Севилья" и такие положительные серии — это действительно довольно необычно.

Но не следует забывать, что за исключением двух поединков в Кубке короля, где команда Лопетеги попала сначала на "Валенсию", а затем - на "Барселону", соперников среди команд, которые борются в этом сезоне за попадание в еврокубки не было. Фактически, единственное поражение за последние 10 матчей была как раз против сильной команды - "Атлетико" дома забил и не пропустил.

Дортмундцы не лучшим образом играют в Бундеслиге, о чем свидетельствуют результаты команды. Если принять во внимание последние 6 матчей, которые команда сыграла в чемпионате Германии, то в трех из них она потерпела поражение, а в последнем туре был ничейный матч с "Хоффенхаймом" - 2:2. Интересно также и то, что проигрывали дортмундцы всем соперникам по борьбе за место в Лиге чемпионов - "Байеру", менхенгладбахской "Боруссии", свои 3 очка получил и "Фрайбург". В последних встречах "Шмели" обязательно пропускают. Негативная тенденция перед матчами Лиги чемпионов, об этом можно говорить точно.

"Севилья" - "Боруссия Д". Прогноз

Можно сомневаться по поводу того, какая из команд отправится в следующий раунд. Но в первом матче у "Севильи" будет точно больше шансов на успех.