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Битва за Месси. Барселона - ПСЖ. Анонс и прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

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Битва за Месси. Барселона - ПСЖ. Анонс и прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

fcbarcelona.com

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською
Лига чемпионов. 1/8 финала
16 февраля. Барселона. "Камп Ноу"
"Барселона" 22:00 "ПСЖ"
Арбитр: Бйорн Куйперс (Нидерланды)
Трансляция: Футбол 1

Вот она, главная вывеска 1/8 финала Лиги чемпионов! У этого противостояния так много слоев, что все сразу вспомнить не так и легко.

Прошло почти четыре года после знаменитой "Ла Ремонтады". Проиграв в Париже 0:4, "Барселона" дома сотворила чудо, победив 6:1 с голом Серхи Роберто на последних секундах. Героем той встречи стал бразилец Неймар, который вскоре покинул "Камп Ноу" и присоединился к "ПСЖ" за рекордные 222 млн.

Что сделала "Барса" с этими деньгами лучше не вспоминать. Клуб загнал себя в долги в размере миллиарда евро, и теперь стоит у края пропасти. В сложившейся ситуации каталонцы рискуют потерять даже свой главный актив - Лионеля Месси. И снова "ПСЖ" в числе претендентов!

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Рональд Куман и Маурисио Почеттино уже несколько раз заочно возмущались друг другом из-за комментариев о Лео, но глобально решение будет принимать он сам. Кто знает, не будет ли оно зависеть от исхода этого противостояния?

Команды подошли к очному матчу в неидеальной форме. "Барселона", правда, уничтожила "Алавес" (5:1) на выходных, но до этого уступила в Кубке более сильной "Севилье" (0:2). Да и вообще коллектив Рональда Кумана в последних 6 матчах пропустил аж 10 голов. Клеман Ленгле и Самюэль Юмтити в центре не выдерживают никакой критики.

У "ПСЖ" ситуация примерно такая же. Париж побеждает в Лиге 1 натужно, как никогда ранее. На выходных он одолел "Ниццу" (2:1), но не имел превосходства по количеству и качеству голевых шансов. Все решило индивидуальное качество Мауро Икарди. До этого в Кубке против "Кана" (1:0) похожим образом выручил Неймар, но ценой травмы. Завтра он на поле не выйдет.

Помимо бразильца не сыграет на "Камп Ноу" Анхель Ди Мария, а Марко Верратти только вчера вернулся к тренировкам и вряд ли готов отбегать больше получаса. Конечно, это все проблемы. Но и у "Барсы" хватает плохих новостей. Самый надежный из молодых защитников Рональд Араухо не готовится к матчу, а Жерар Пике хоть и вернулся к тренировкам, но пропустил много недель и ему надо набрать форму. В противостоянии ослабленной атаки Парижа и обескровленной обороны "Барсы" рискнем поставить на Мбаппе - он недавно пронесся через "Велодром" на скорости 37 км/час.

Но еще интереснее то, что будет творится на половине поля "ПСЖ". Месси и Гризманн последнее время забивают много и ярко. Париж после прихода Почеттино изменил свою схему в средней зоне, и это пошло во вред защите. Смогут ли Маркиньос и Кимпембе повторить подвиг "Севильи" и остановить суперзвездное нападение "Кулес" - наверное, главный вопрос вечера.

Цифры и факты

  • "ПСЖ" проиграл один матч из 10 в 2021 году, "Барселона" - два из 13
  • В последних 6 домашних матчах "Барселоны" проходила ставка "Обе забьют"
  • Во всех 6 матчах "Барселоны" в текущей Лиге чемпионов арбитры назначали пенальти
  • "Барселона" в текущем сезоне проиграла дома два матча - "Реалу" в Примере (1:3) и "Ювентусу" в ЛЧ (0:3). Еще 9 поединков на "Камп Ноу" каталонцы выиграли, а 2 свели вничью
  • "ПСЖ" проиграл 2 матча из 6 в текущей Лиге чемпионов. Парижан побеждали "МЮ" (2:1) и "РБ Лейпциг" (2:1)
  • Последний матч между командами состоялся 8 марта 2017-го и завершился победой "Барселоны" со счетом 6:1
  • Всего "Барселона" трижды выбивала "ПСЖ" из Лиги чемпионов в прошлом десятилетии - в 2013, 2015 и 2017 годах. Париж каталонцев не проходил еще никогда

Битва за Месси. Барселона - ПСЖ. Анонс и прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов - изображение 1

Ориентировочные составы

Если у Жерара Пике есть малейшие шансы выйти на поле в основе, он это сделает. Самюэль Юмтити играет так, что вряд ли бы усилил и середняка УПЛ. То же самое касается и Марко Верратти - в отсутствие Неймара и Ди Марии Парижу жизненно важен его креатив.

Точно не сыграют у "Барсы" Фелипе Коутиньо, Рональд Араухо, Серхи Роберто, Ансу Фати и Мартин Брейтуэйт. У "ПСЖ" помимо Неймара и Ди Марии нету в заявке правого бека Колена Дагба.

"Барселона": тер Штеген - Мингеса, Пике, Ленгле, Альба - Де Йонг, Бускетс, Педри - Дембеле, Месси, Гризманн

"ПСЖ": Навас - Флоренци, Маркиньос, Кимпембе, Курзава - Паредес, Гуйе - Кин, Верратти, Мбаппе - Икарди

Прогноз на матч "Барселона" - "ПСЖ"

Проще всего спрогнозировать, что обе забьют - каталонцы играют в целом бесшабашно, а защита "ПСЖ" не кажется достаточно монолитной, чтобы сдержать давление Месси. Букмекеры предлагают этот вариант с коэффициентами в диапазоне 1,5-1,55.

Для более значительного коэффициента можно попробовать вариант ТБ3 - он идет с кэфами 1,85-1,95.

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В статье: Барселона Пари Сен-Жермен (Париж) Прогнозы
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Комментарии (8)
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MES QUE UN CLUB
16.02.2021 в 01:20
Шансов 50 на 50, а заголовок у Ромы просто капец, кто надоумил?
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0
0
Игорь84 (Киев)
15.02.2021 в 22:26
Если абстрагироваться от эмоций и говорить по игре, то обе команды сейчас выглядят проблемными. Но, учитывая фактор своего поля (пусть и без зрителей), отсутствия характера чемпиона у парижан и отсутствие Неймара, отдам предпочтение именно каталонцам, но с пропущенным голом. А так, будем смотреть красивый футбол и болеть за мяч
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+1
0
metall5291 (Kharkiv)
15.02.2021 в 21:30
Я бы не спешил хоронить Барселону и отдавать победу ПСЖ. Здесь всё непредсказуемо. Что касается Месси, то это уже не главный актив Барселоны, а скорее проблемный актив. В предстоящем противостоянии он 50/50 может как решить итог противостояния, так и провалить его. Ожидаю с огромным интересом.
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+4
-6
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hardcorepwnz (Украина)
16.02.2021 в 02:21
Жаль только УЕФА никак не поймет, что матчи плейофф нужно разводить по времени. И Ливерпуль - Лейпциг хочется посмотреть, и Барселона - ПСЖ, придется разрываться или смотреть в два экрана.
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0
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
15.02.2021 в 21:23
2:4 - впевнена перемога ПСЖ.
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+8
-3
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Kolibri (Киевоград)
15.02.2021 в 21:06
ПСЖ и в два мяча выиграш устроит! Растоптать слабую Барсу!!!
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+6
-5
Algrab (Костопiль)
15.02.2021 в 21:03
Перемога ПСЖ 4-1.
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+9
-3
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Alex7Chapman (Кропивницький)
15.02.2021 в 21:21
Algrab (Костопiль) розгромна перемога ПСЖ над каталонським недограндом
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+8
-3


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