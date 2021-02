Битва за Месси. Барселона - ПСЖ. Анонс и прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Лига чемпионов. 1/8 финала

16 февраля. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" 22:00 "ПСЖ"

Арбитр: Бйорн Куйперс (Нидерланды)

Трансляция: Футбол 1

Вот она, главная вывеска 1/8 финала Лиги чемпионов! У этого противостояния так много слоев, что все сразу вспомнить не так и легко.

Прошло почти четыре года после знаменитой "Ла Ремонтады". Проиграв в Париже 0:4, "Барселона" дома сотворила чудо, победив 6:1 с голом Серхи Роберто на последних секундах. Героем той встречи стал бразилец Неймар, который вскоре покинул "Камп Ноу" и присоединился к "ПСЖ" за рекордные 222 млн.

Что сделала "Барса" с этими деньгами лучше не вспоминать. Клуб загнал себя в долги в размере миллиарда евро, и теперь стоит у края пропасти. В сложившейся ситуации каталонцы рискуют потерять даже свой главный актив - Лионеля Месси. И снова "ПСЖ" в числе претендентов!

Рональд Куман и Маурисио Почеттино уже несколько раз заочно возмущались друг другом из-за комментариев о Лео, но глобально решение будет принимать он сам. Кто знает, не будет ли оно зависеть от исхода этого противостояния?

Команды подошли к очному матчу в неидеальной форме. "Барселона", правда, уничтожила "Алавес" (5:1) на выходных, но до этого уступила в Кубке более сильной "Севилье" (0:2). Да и вообще коллектив Рональда Кумана в последних 6 матчах пропустил аж 10 голов. Клеман Ленгле и Самюэль Юмтити в центре не выдерживают никакой критики.

У "ПСЖ" ситуация примерно такая же. Париж побеждает в Лиге 1 натужно, как никогда ранее. На выходных он одолел "Ниццу" (2:1), но не имел превосходства по количеству и качеству голевых шансов. Все решило индивидуальное качество Мауро Икарди. До этого в Кубке против "Кана" (1:0) похожим образом выручил Неймар, но ценой травмы. Завтра он на поле не выйдет.

Помимо бразильца не сыграет на "Камп Ноу" Анхель Ди Мария, а Марко Верратти только вчера вернулся к тренировкам и вряд ли готов отбегать больше получаса. Конечно, это все проблемы. Но и у "Барсы" хватает плохих новостей. Самый надежный из молодых защитников Рональд Араухо не готовится к матчу, а Жерар Пике хоть и вернулся к тренировкам, но пропустил много недель и ему надо набрать форму. В противостоянии ослабленной атаки Парижа и обескровленной обороны "Барсы" рискнем поставить на Мбаппе - он недавно пронесся через "Велодром" на скорости 37 км/час.

53.9% - Neymar has only played 103 of Paris' 191 games in all competitions since his first encounter with the club on 13 August 2017 at Guingamp, only 53.9%. Tough. pic.twitter.com/YLc1tuqgTx