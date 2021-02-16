Барселона - ПСЖ. Лига Чемпионов вернулась!

Лига Чемпионов возвращается, и уже в 1/8 жребий свел одних из главных фаворитов турнира – "Барселону" и ПСЖ.

"Барселона" спокойно прошла групповой этап и выиграла первые 5 матчей, но в последнем туре уступила 0:3 "Ювентусу" и заняла второе место. А вот ПСЖ достались куда более сложные соперники, и после половины группового этапа у парижан было всего 3 очка в активе. Но затем ПСЖ сумел обыграть "РБ Лейпциг" и "Манчестер Юнайтед" и даже вышел из группы с первого места

Коэффициенты Favbet: 2 – 4 – 3.9

Выход в четвертьфинал:

Барселона – 1.91

ПСЖ – 1.97

Сразу после жеребьевки в декабре ПСЖ считался фаворитом пары. Уж настолько слабо "Барселона" выглядела осенью в чемпионате и в безвольно проигранном матче "Ювентусу". Но сейчас ситуация выровнялась. Каталонцы набрали довольно неплохую форму в чемпионате и еще не теряют надежды догнать "Атлетико"

Но что самое главное – ПСЖ вновь потерял Неймара. Бразилец получил травму, и в 1/8 точно не сыграет. В третий раз за 4 года бразилец травмируется как раз перед плей-офф ЛЧ. Удивительное совпадение. Противостояние Неймара против "Барселоны" должно было стать одной из главных интриг первого раунда плей-офф. Ведь все помнят, что когда команды встречались в последний раз, Неймар играл еще в "Барселоне". И во многом благодаря его усилиям каталонцам удалось совершить фантастический камбек и выиграть 6:1.

Как видим из коэффициентов, на данный момент шансы команд на выход в 1/8 равны, а вот в домашнем матче "Барселона" считается фаворитом. Что выглядит несколько странно, ибо без зрителей перевес своего поля можно считать чисто номинальным. В такой ситуации просто напрашивается противоположная ставка.

Да, у ПСЖ не сыграют Неймар и Ди Мария, но Мбаппе, Икарди и Кин в строю, так что в атаке есть, кому играть. К тому же и у "Барселоны" хватает потерь – Фати, Коутинью, Роберто, Брейтуэйт. Это всё, конечно, не Неймар, но их отсутствие точно сужает Куману пространство для маневра – усиливать атаку со скамейки по сути некем

Рискнем предположить, что ПСЖ как минимум не проиграет "Барселоне" в первом матче. Ничья выглядит вполне реально. Более того, можно даже немного перестраховаться и поставить на ПСЖ с форой (+1), на тот случай, если парижане всё таки проиграют ровно в 1 гол. Максимально надежный вариант