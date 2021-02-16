Лига Чемпионов возвращается. Букмекеры назвали фаворитов турнира

Лига Чемпионов вернулась! Осталось 16 сильнейших команд Европы, но трофей достанется лишь одной из них. Кого же можно назвать фаворитом розыгрыша? Помогут разобраться коэффициенты Favbet

Главные фавориты:

Бавария – 3.6

Манчестер Сити – 4.3

Ливерпуль – 6.3

Как видим, главным фаворитом считается действующий победитель Лиги Чемпионов – "Бавария". Мюнхенцы уверенно прошли групповой этап и вновь лидируют в Бундеслиге. "Бавария" не дала ни единого повода считать, что она стала слабее, чем в прошлом сезоне. За последний год мюнхенцы проиграли лишь дважды, и ни разу не уступали в еврокубках. "Реалу" удавалось трижды подряд выигрывать Лигу Чемпионов. Почему бы мюнхенцам не повторить это достижение? Все предпосылки для этого имеются

"Манчестер Сити" в 2021 году также демонстрирует великолепный футбол. 15 побед подряд во всех турнирах – абсолютный рекорд для английских команд. Если смотреть чисто на текущую форму, то "Ман Сити" просто обязан как минимум быть в финале. Другое дело, что "горожане" последние несколько лет неизменно считаются фаворитами ЛЧ, но каждый раз вылетают в 1/4 или даже 1/8. "Монако", "Ливерпуль", "Тоттенхэм", "Лион" - все они останавливали "Ман Сити" задолго до решающей стадии турнира. Этому нет никакого рационального объяснения, но почему-то есть ощущение, что так будет и на сей раз

Ну а присутствие "Ливерпуля" в топ-3 фаворитов откровенно удивляет. Команда Клоппа проиграла 3 матча подряд в чемпионате и потеряла все шансы на титул. С такой игрой как сейчас "мерсисайдцы" могут вылететь даже от "РБ Лейпциг", этому никто не удивится. Если "Ливерпулю" удастся пройти немцев, и вернуть прежнюю форму к началу апреля, то можно рассмотреть их победу в ЛЧ, но сейчас на них ставить точно не стоит

Фавориты второго эшелона:

ПСЖ – 12

Ювентус – 12

Реал – 14

Челси – 14

Барселона – 16

Атлетико – 16

Боруссия Д – 19

Практически всё последнее десятилетие "Реал" и "Барселона" считались главными фаворитами Лиги Чемпионов. Но сейчас они не входят даже в топ-5 основных претендентов. "Реал" два год подряд вылетает еще в 1/8, а "Барселону" после унижения 2:8 от "Баварии" многим сложно воспринимать всерьез. Впрочем, недооценивать их точно не стоит. Как и мадридский "Атлетико", который в этом сезоне показывает почти идеальный футбол, и с точки зрения стабильности и надежности не уступает даже "Баварии" и "Ман Сити".

Коэффициент 12 на "Ювентус" тоже выглядит заманчиво. У туринцев, пожалуй, самый легкий соперник в 1/8 – "Порту". В то время как ПСЖ, "Барселоне", "Ливерпулю", "Атлетико" и "Челси" даже выход в четвертьфинал еще не гарантирован, "Ювентус" на 90% уже там. Плюс не забываем о магии Криштиану Роналду. Португальцу уже 36(!) лет, но он всё еще один из лучших

И что же всё-таки выбрать? У нас два варианта. Первый самый очевидный и банальный – просто поставить на "Баварию" с коэффициентом 3.6. Как минимум 30% на победу в турнире у команды Флика есть

Второй вариант поинтереснее – победа ЛЮБОЙ испанской команды. Среди 16 участников плей-офф 4 команды представляют Испанию. То есть даже чисто математически вероятность победы испанского клуба как минимум 25%. Ну а когда это "Барселона", Реал", "Атлетико" и "Севилья" (у которых суммарно 13 побед в еврокубках за последние 10 лет) и коэффициент на то что хоть кто-то из них выиграет ЛЧ составляет 4.8, то мимо такого предложения сложно пройти. А потому останавливаемся на двух прогнозах: