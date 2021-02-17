Порту - Ювентус. Прогноз на матч Лиги чемпионов

Лига Чемпионов 2020/2021. Первый матч 1/8 17 февраля, 22:00 Португалия. Порту. Стадион: "Драгау" Порту 22:00 Ювентус

Арбитр: Карлос дель Серро (Испания) Карлос дель Серро (Испания)

В рамках первого матча стадии 1/8 Лиги чемпионов действующий чемпион Португалии сыграет против лучшей команды Италии прошлого сезона - "Порту" примет "Ювентус". Встреча пройдет на домашней арене "драконов" - "Драгау".

"Порту"

Подопечные Сержиу Консейсау начинали свой путь в текущем сезоне главного еврокубка в квартете C с "Манчестер Сити", "Олимпиакосом" и "Марселем". По итогам группового этапа "драконы" одержали 4 победы, однажды сыграли вничью и еще один раз потерпели поражение - "Порту" набрал 13 очков и вышел в следующую стадию со второго места.

В национальном чемпионате дела у "Порту" идут неоднозначно и команда скорее всего уже потеряла шансы на чемпионство: после 19-ти туров команда имеет в своем активе 41 очко, занимает вторую позицию в турнирной таблице и отстает от первого "Спортинга" на 10 баллов. Стоит отметить, что "драконы" показывают лучшую результативность в лиге - 43 забитых мяча.

В феврале команду Консейсау очень штормит: в 5-ти матчах во всех турнирах "Порту" одержал только одну победу и 4 раза расписал ничью. В последней игре, 13-го февраля "Порту" дома сыграл в результативную ничью с "Боавишта" 2:2.

В лазарете "Порту" находятся Мбайе, Нану, Маркано и Отавио.

"Ювентус"

Туринцы же выступали в группе G с каталонской "Барселоной", киевским "Динамо" и "Ференцварошем". "Зебры" набрали 15 очков, обошли "блауграну" по дополнительным показателям и вышли в 1/8 с первого места.

В Серии А действующий чемпион Италии на данный момент замыкает четверку лучших команд, имея в своем активе 42 очка и матч в запасе. Несмотря на довольно нестабильные результаты подопечные Андреа Пирло так же держат марку и показывают лучшую оборону на Апеннинском полуострове - 19 пропущенных мячей. В последнем своем матче туринцы минимально в Неаполе проиграли подопечным Дженнаро Гаттузо - "Наполи".

"Юве" испытывает серьезные кадровые проблемы: точно не сыграют хавбеки Артур Мело и Хуан Куадрадо, под вопросом участие лидера обороны Леонардо Бонуччи, форварда Пауло Дибалы и полузащитника Аарона Рэмзи. Главная звезда туринцев - Криштиану Роналду, полностью готов к поединку против "драконов".

Ориентировочные составы

"Порту": Марчесин, Сарр, Пепе, Диогу Лейте, Манафа, Жоау Мариу, Сержиу Оливейра, Фабиу Виейра, Корона, Тареми, Марега.

"Ювентус": Щесны, Данило, Де Лихт, Кьеллини, Сандро, Бентанкур, Рабио, Кьеза, Бернардески, Мората, Криштиану Роналду .

Предыдущие матчи команд

Довольно удивительно, но "Порту" и "Юве" провели между собою за всю историю всего лишь 5 поединков: 4 в Лиге чемпионов и одна игра в рамках Кубка Кубков в далеком 1984-м году.

Последний раз команды встречались в начале 2017-го года, также на стадии 1/8 - тогда туринцы без проблем разобрались с "драконами": 1:0 в Португалии и 2:0 в Италии.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2500 ₴ Ставка без риска Получить бонус

Прогноз на матч "Порту" - "Ювентус"

Букмекеры отдают явное предпочтение подопечным Андреа Пирло, даже несмотря на статус гостевой команды - коэффициент на победу "зебр" 2.136. Тем не менее туринцы не пребывают в непобедимой игровой форме и довольно тускло играют на выезде - последний гостевой поединок против "Наполи" тому доказательство. Поэтому отлично выглядит ставка на ничейний результат - 3.3.

Прогноз UA-Football - 1:1.