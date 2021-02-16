Севилья - Боруссия Д. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов

Лига чемпионов. 1/8-я финала. Первый матч. Испания. Севилья. "Хуан Санчес Писхуан". 17.02.2021. 22:00. Арбитр в поле - Дани Маккели (Нидерланды); трансляция в Украине - Футбол 1, MEGOGO

"Атлетико" в чемпионате Испании сейчас недостижим. Несмотря на проблемы с кадрами, команда Диего Симеоне выглядит на голову сильнее других претендентов на награды. А вот место сразу за спиной "матрасников" вакантно. "Реал" и "Барса" не показывают доминантной игры, поэтому "Севилья" может рассчитывать даже на вторую позицию.

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Хотя формулировка, вероятно, не совсем правильна. "Севилья" сейчас – самодостаточная команда, поэтому про её достижения и перспективы нужно говорить вне контекста провалов конкурентов. Другое дело, нужно ли нервионцам второе (или третье) место Ла Лиги? Представляется, что главной задачей на чемпионат является попасть в зону Лиги чемпионов. А это – любое место в топ-4. А вот бороться за трофеи есть смысл в кубковых турнирах.

В Кубке Короля уже сделан весомый шаг к финалу. "Севилья" прошла по сетке турнира без единого пропущенного, в первом полуфинале со счетом 2:0 одолела "Барсу" (что еще раз доказывает уровень команды Лопетеги), но сегодня придется распылять внимание еще и на Лигу чемпионов. И спустя рукава нервионцы играть здесь не будут. Ведь есть прекрасная возможность как минимум повторить лучшее достижение в своей истории в контексте выступлений в самом престижном европейском турнире – выйти в четвертьфинал.

До сих пор лишь раз удалось преодолеть стадию 1/8-й, когда в сезоне 2017/18 "Севилья" смогла пройти МЮ. И вот сейчас "Боруссия" (Дортмунд). Соперник, который осенью выиграл свою группу, но сейчас выглядит уязвимым.

В шести осенних матчах группового этапа команда тогда еще Люсьена Фавра добыла четыре победы и ничью. Вышла в плей-офф с позиции сеяной команды, однако вряд ли можно считать компанию "Лацио", "Брюгге" и "Зенита" высококонкурентной средой. То, что тот успех дался "Боруссии" не благодаря, а вопреки, показали последующие матчи Бундеслиги. "Шмели" проиграли "Штутгарту" 1:5 и Люсьен Фавр был отправлен в отставку. Однако Эдин Терзич, возглавивший Дортмунд в экстренном порядке, не стал для "Боруссии" тем, кем для "Баварии" стал Ханси Флик.

В последних шести матчах чемпионата Германии "Боруссия" Д добыла лишь одну победу. Футбол, который демонстрирует команда с "Сигнал Идуна Парк", лишен азарта и вдохновения. Но появятся ли они после объявленного руководством решения о Марко Розе (нынешний тренер "Боруссии" Менхенгладбах возглавит "Боруссию" дортмундскую летом)? Есть сомнения. Чтобы не получилось так, что остаток сезона "Шмели" проведут по инерции.

"Боруссия" не избежала кадровых проблем. В отчетном матче немецкой команде не помогут Акцель Витцель, Лукас Пищек, Марсель Шмельцель, Роман Бюрки, Дан Загаду и Тома Менье. Есть большие сомнения относительно готовности Торгана Азара.

"Севилья" уже приспособилась к потере Акуньи и неутомимого Хесуса Наваса. А вот с отсутствием Лукаса Окампоса все еще трудно смириться Хулену Лопетеги. Вероятно, в основе вновь появится Алехандро Гомес. Иных сюрпризов не ждем. Эскудеро закроет левый фланг обороны, а Алейш Видаль – правый; в центре поля Ракитич сыграет в компании с Хорданом и Фернандо. Гомес будет помогать Сусо и Эн-Несири, хотя и Мунир с де Йонгом готовы к борьбе.

Ориентировочные составы:

"Севилья": Буну - Видаль, Кунде, Карлос, Эскудеро - Ракитич, Фернандо, Хордан - Сусо, Эн-Несири, Гомес "Боруссия" Д: Хитц - Морей, Аканджи, Хуммельс, Геррейро - Джан, Дилэйни, Санчо, Ройс, Рейна - Голанд

Прогноз: победа "Севильи" 2:0.

Можно не сомневаться, "Севилья" в этом матче забьет. Вероятно, даже не один мяч. Вопрос в том, чем сможет ответить Дортмунд? В чемпионате Германии "Боруссия" Д имеет третью лучшую атаку после "Баварии" и "Айнтрахта". Но "Севилья" не пропускает вот уже семь поединков подряд. Столько же длится победная серия нервионцев. Более того, подопечные Лопетеги только раз проиграли за последние девятнадцать поединков. Это будет третий матч между этими командами на уровне еврокубков и его "Севилья", как и предыдущие два, не проиграет. Вероятно, даже выиграет. С сухим счетом.