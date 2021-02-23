Лацио - Бавария. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов

Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч

23 февраля. Рим, “Стадио Олимпико”

“Лацио” Рим 22:00 “Бавария”

Телетрансляция – Футбол 2, Megogo, Воля TV, OLL.TV

“Лацио” не играл в плей-офф Лиги чемпионов более двадцати лет. По словам Симоне Индзаги, предстоящий матч с “Баварией” – это кульминация его пятилетней работы с командой. “Эта игра – вознаграждение за всю работу, которую мы проделали. Мы хотим сыграть как можно лучше, и работаем над своими сильными сторонами, а не слабостями “Баварии”. Мы не будет отходить от нашего стиля”, – сказал Индзаги.

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44-летний тренер “Лацио” ожидает, что матч с “Баварией” будет “очень непростым” и назвал своего соперника в 1/8 “атакующей командой, играющей в быстрый, тотальный футбол”. Лучший бомбардир “Лацио” Чиро Иммобиле также высказывается почтительно о немецком чемпионе: “Это единственная команда, которую мы не хотели получить на жеребьевке. Они чемпионы Европы и мира, нам будет очень сложно”.

“Лацио” и “Бавария” – несопоставимые величины в европейском футболе, но раунд плей-офф состоит всего из двух матчей, и не всегда побеждает более статусная команда. Существенное влияние имеют такие факторы как текущая форма команды и кадровое состояние.

“Бавария” подходит к матчам с “Лацио” в не самый лучший момент. После возвращения из клубного чемпионата мира в Катаре “Бавария” не смогла выиграть в двух матчах Бундеслиги. Поединки с “Арминией” и “Айнтрахтом” происходили по одинаковому сценарию. “Бавария” проваливала первый тайм и отправлялась на перерыв, проигрывая 0:2. Во втором тайме команда преображалась, и прижимала соперника к его воротам. В матче с новичком лиги “Баварии” удалось отыграться и свести матч вничью 3:3. Однако “Айнтрахту” команда Ханси Флика уступила 1:2.

Тренер “Баварии” знает об этой проблеме и говорил о ней перед матчем с “Лацио”. “Я хочу, чтобы моя команда просыпалась со стартом матчей, у них не раз это получалось в сезоне. Уверен, что так будет и в игре с “Лацио”. Мы можем хотеть играть так, как хотим, со старта матча”.

Помешать в этом начинании могут кадровые проблемы. Из-за разных причин Флик не сможет рассчитывать в игре против “Лацио” на Мюллера, Гнабри, Павара, Толиссо и Дугласа Косту. Под вопросом участие в матче Зюле. Без Мюллера “Бавария” хуже прессингует, кроме того своими подсказками и подбадриваниями он выполняет роль тренера команды на поле. Крайне проблемный правый фланг защиты. Трансфер Сарра не оправдал себя, Павара нет, Зюле провалился на этой позиции в матче против “Айнтрахта”. Флик может вернуть в защиту Киммиха, но тогда пострадает средняя линия.

У “Лацио” потерь меньше. Пропустят игру центрбеки Раду и Луис Фелипе, но лидер защиты Ачерби – в полном порядке. Также травмирован основной вратарь Стракоша, но его хорошо подменяет опытный Пепе Рейна.

Отличную форму и набрали и лидеры команды в центре поля. Во многом из-за сильной игры Сергея Милинкович-Савича и Луис Альберто “Лацио” выиграл семь из восьми последних матчей Серии А. Когда у тебя все получается, и “Бавария” не так страшна.

Ориентировочные составы

“Лацио”: Рейна – Патрик, Ачерби, Мусаккио – Ладзари, Милинкович-Савич, Лейва, Луис Альберто, Марушич – Иммобиле, Корреа

“Бавария”: Нойер – Зюле, Боатенг, Алаба, Дэвис – Киммих, Горетцка – Сане, Мусиала, Коман – Левандовский

Прогноз на матч Лацио – Бавария

Не нужно недооценивать шансы “Лацио”. “Бавария” на протяжении всего сезона очень много пропускает, а находиться на первом месте в чемпионате и выйти в плей-офф ЛЧ ей помогла великолепная игра Нойера и головокружительная атака (Левандовский забил 26 голов в 22 турах Бундеслиги). Центрполя “Лацио” совмещает в себе опыт (Лейва), динамизм (Милинкович-Савич) и креатив (Луис Альберто), пара нападающих Корреа – Иммобиле хорошо сыграна, и готова создать проблемы любой обороне, особенно такой неидеальной, как у “Баварии”. Осторожная ставка – “обе забьют да” в 1.53. Но этот случай, когда можно и рискнуть. Прогноз – победа “Лацио” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.