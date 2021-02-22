Лига Чемпионов, 1/8 финала

23 февраля. Национальная Арена Бухарест (Румыния)

Главный арбитр – Феликс Брых

"Атлетико" 22:00 "Челси"

Телетрансляция – Megogo

Противостояние "Атлетико" и "Челси" является одним из самых интригующих в первом раунде плей-офф. Из-за коронавирусных ограничений свой домашний матч "Атлетико" будет вынужден провести в Бухаресте – власти Испании не пустили "синих" в страну из-за распространившегося в Великобритании нового штампа COVID-19, поэтому игру перенесли на нейтральное поле. Даже в отсутствии болельщиков на трибунах это может стать существенным фактором в пользу англичан.

До недавнего времени "Атлетико" просто образцовым образом выступал в Ла Лиге, нарастив солидный отрыв от кризисных "Реала" и "Барселоны". Главными причинами успеха стали переход команды на схему 3-5-2 и летнее подписание Луиса Суареса (16 голов в 20 матчах Ла Лиги). Диего Симеоне внезапно стал куда более атакующим тренером, чем мы привыкли. Правда, в последних турах у команды случился небольшой спад – из 4 последних матчей был выигран лишь один. В субботу "матрасники" уступили "Леванте" (0:2), хотя были на голову лучше, – подвела реализация. Несмотря на небольшой упадок формы, "Атлетико" остаётся главным фаворитом на победу в чемпионате Испании.

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У "Челси" противоположная ситуация – проваленный старт сезона и солидная форма в последний отрезок. Светлая полоса началась с приходом Томаса Тухеля на тренерский мостик. Немец выиграл 5 из 7 первых матчей в новом клубе и в целом игра "синих" внезапно стала вызывать оптимизм. Тухель тоже перевёл команду на схему в 3 защитника, вернул в старт опытных Аспиликуэту и Жоржиньо, а также нашёл подход к Тимо Вернеру, который наконец прервал голевую засуху. "Челси" вновь много владеет мячом и лучше выглядит в обороне, но вот с созданием моментов есть некоторые проблемы.

Оба коллектива столкнулись с одинаковой проблемой, лишившись лидеров своих оборон перед игрой. У "Атлетико" не сыграет Хосе Хименес, а у "Челси" – Тиаго Силва. Без бразильца защита "синих" сразу становится гораздо уязвимей, ведь они потеряли не только командира на поле, но и возможно своего единственного топового ЦЗ. Зато вернулись Кристиан Пулишич и Кай Хавертц, хотя обоих не назвать основными у Тухеля. У мадридцев кадровые потери всё же существенней – помимо Хименеса, травмированы также Янник Ферейра-Карраско и Шиме Врсалько. Киран Триппьер не сыграет из-за дисквалификации, а Эктор Эррера подхватил всемирный вирус.

Ориентировочные составы:

"Атлетико": Облак – Савич, Фелипе, Эрмосо – Льоренте, Коке, Кондогбиа, Сауль, Лоди – Феликс, Суарес

"Челси": Менди – Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер – Хадсон-Одои, Канте, Ковачич, Алонсо – Маунт, Жиру, Вернер