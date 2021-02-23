  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Лига Чемпионов
  4. Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионов

Новина українською

На этой неделе будет сыграна вторая часть матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. Каких результатов следует ожидать от этих противостояний анализирует эксперт Parimatch Александр Шовковский.

Прогноз на матч "Атлетико" - "Челси": обе команды забьют. Коэффициент 2

Соперники встретятся в Бухаресте, но это не изменит расклады в противостоянии. Разве что "Атлетико" придется больше внимания уделять чемпионату, где мадридцы главные претенденты на титул.

В группе ЛЧ команда Диего Симеоне заняла второе место, пропустив вперед "Баварию". За 6 матчей группового этапа мадридцы одержали лишь 2 победы (3 ничьи, 1 поражение). "Атлетико" не проиграл в основное время в 7 из 10 последних поединков в ЛЧ (4 победы, 3 ничьи).

Перед матчем в ЛЧ мадридцы сенсационно проиграли на своем поле в Ла Лиге "Леванте" 0:2. "Атлетико" прервал 11-матчевую серию без поражений в Ла Лиге. Из последних 4 матчей команда Симеоне выиграла только один. "Атлетико" лидирует в чемпионате, однако отрыв от "Реала" сократился до 3 очков. Правда, в "Атлетико" есть матч в запасе.

Лондонцы (еще под руководством Фрэнка Лэмпарда) вышли из своей группы ЛЧ с 1-го места, не проиграв ни одного поединка (4 победы, 2 ничьи). На групповом этапе "Челси" пропустил только 2 гола (меньше только у "Манчестер Сити" - 1 мяч).

В последнем туре АПЛ "Челси" не смог обыграть "Саутгемптон" (1:1) и прервал победную серию из 4-х матчей. Команда Томаса Тухеля остается в топ-4, но отставание от 1-го места составляет более 10 очков. Кстати, "Челси" под руководством Тухеля не пропустил в 5 из 7 матчей во всех турнирах.

"Атлетико" - "Челси". Прогноз

Будет минимум зрелища и максимум контроля мяча и толкотни. Кризис "Атлетико" пересидит матч в защите. "Челси" будет иметь преимущество, но для победы команде не хватает креатива.

Прогноз на матч "Лацио" - "Бавария": обе забьют. Коэффициент - 1.5

"Лацио" в Серии А догнал "Рому", "Ювентус", "Наполи" - сейчас команда вновь претендует на место в Лиге чемпионов. Недавно была серия из шести побед подряд - ее прервал "Интер" (3:1). Но после поражения от команды Антонио Конте "Лацио" снова начал побеждать - за 8 туров у римлян лишь один проигрыш. На своем поле у "Лацио" 7 побед подряд, общий счет 13:3.

"Бавария" взяла одно очко за последние два матча чемпионата Германии - такого не было с конца 2019 года. Мюнхенцы сыграли 3:3 с "Арминией", а в субботу уступили на поле "Айнтрахту" - 1:2.

Впрочем, это лишь третье поражение "Баварии" в чемпионате - команда идет первой, опережает "РБ Лейпциг" на пять очков. До этих двух матчей у "Баварии" была серия из пяти побед подряд в Бундеслиге и две победы на клубном чемпионате мира, который команда выиграла.

В Лиге чемпионов "Бавария" не проигрывает с марта 2019-го (1:3 с "Ливерпулем"). После этого у команды 16 побед и одна ничья - 1:1 с "Атлетико" в Мадриде.

"Лацио" - "Бавария". Прогноз

Хорошая форма "Лацио" и проблемы "Баварии" с составом повышают шансы хозяев, но у гостей есть игроки очень высокого уровня, которые могут сделать разницу. Поэтому ставим на вариант "обе забьют" - он сыграл в трех из последних четырех матчах "Баварии" в чемпионате.

Прогноз на матч "Боруссия" М - "Манчестер Сити": команды забьют больше 2.5 голов. Коэффициент 1.5

Из-за карантина в Германии матч сыграют в Будапеште. "Боруссия" уже выполнила свою задачу в ЛЧ, поэтому команде нечего терять. А вот у "Манчестер Сити" нет права на ошибку. В Манчестере от Хосепа Гвардиолы до сих пор ждут главный евротрофей.

Клуб с Менхенгладбаха только трижды играл в групповом раунде ЛЧ, при этом в весеннюю часть турнира пробился впервые. Команда заняла второе место в группе, уступив лидерство мадридскому "Реалу" и опередив наш "Шахтер" лишь по дополнительным показателям. "Боруссия" в 9 последних матчах ЛЧ выиграла всего дважды (4 ничьи, 3 поражения). Оба раза команда разгромила "Шахтер" (6:0 и 4:0).

В чемпионате Германии "Боруссия" не может выиграть уже 4 матча. В последнем туре Бундеслиги команда проиграла на своем поле "Майнцу" (1:2) и упала на 8 место. Отставание от зоны ЛЧ составляет 9 очков.

Команда Гвардиолы уверенно выиграла группу, одержав 5 побед (1 ничья). Кроме этого, "Горожане" пропустили за весь групповой этап лишь 1 гол (лучший показатель в этом сезоне ЛЧ). В 16 последних матчах в ЛЧ "Ман Сити" проиграл лишь один раз (12 побед, 3 ничьи).

В АПЛ "Манчестер Сити" обыграл "Арсенал" (1:0) и довел свою победную серию до 13 матчей. Команда Гвардиолы уверенно лидирует, опережая ближайших конкурентов на 10 очков.

"Боруссия" М - "Манчестер Сити". Прогноз

Гвардиола победит при любых обстоятельствах. Мало того, "Манчестер Сити" может закрыть это противостояние уже в Будапеште. Но вряд ли Гвардиола решится на ультраатакующую модель игры.

Прогноз на матч "Аталанта" - "Реал": обе забьют. Коэффициент - 1.6

"Аталанта" в воскресенье поиздевалась над защитой "Наполи" - 4:2. Бергамаски догнали в турнирной таблице "Лацио", отстают всего на одно очко от "Ромы" - "Аталанта" снова борется за место в четверке.

У "Аталанты" три победы подряд, не проигрывает команда пять матчей подряд, а поражение от "Лацио" - 1:3 дома - единственная с 28 ноября, когда "Аталанта" уступила "Вероне". С тех пор у бергамасков +12=7-1 во всех турнирах, разница голов впечатляющая - 46:20. Последние три месяца "Аталанта" забивает в среднем 2.3 гола за матч. Дома у "Аталанты" 8 побед в последних 12 матчах, в девяти матчах из 12 команда забила минимум трижды.

В чемпионате Испании "Реал" идет вторым. Имеет 3 очка меньше "Атлетико" и на 5 больше, чем у "Барселоны". Но "Реал" сыграл 24 матча, а конкуренты - по 23.

С результатами в последнее время проблем в Ла Лиге нет. За последние 14 туров у "Реала" одно поражение - от "Леванте" (1:2) 30 января - и две ничьи: с "Эльче" (1:1) и "Осасуной" (0:0). После проигрыша "Леванте" "Реал" выиграл четыре матча - с "Уэска", "Хетафе", "Валенсией" и "Вальядолид" - забив семь мячей, а пропустив один.

С одной стороны, "Реал" победил и "Барселону", и "Атлетико". С другой, есть потери в матчах с середняками и аутсайдерами. Мадридцы не производят впечатления мощной машины, которая уничтожает все, что видит, как было прежде.

"Аталанта" - "Реал". Прогноз

У "Аталанты" в этой Лиге чемпионов были и 0:5 от "Ливерпуля", и победа 2:0 на "Анфилде". Команда очень сильная и вряд ли испугается громкого имени соперника. Мощная атака хозяев должна продемонстрировать свои сильные стороны, но агрессивный стиль игры "Аталанты" обеспечит шансы и "Реалу". Забить должны обе команды.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига чемпионов Прогнозы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...