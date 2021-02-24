Боруссия М - Ман Сити. Анонс и прогноз матча

В последнее время жребий достаточно часто сводит между собой "Боруссию" и "Ман Сити". Клуб из Менхенгладбаха еще не побеждал соперника из Англии, но в последнем матче отстоял ничью 1:1. В 2016-м году, опять же в Лиге Чемпионов (групповой раунд), "горожане" на своем поле расправились с "черно-бело-зелеными" 4:0. Потом в Германии была та самая последняя ничья. Без сомнений, мировая могла бы устроить команду Марко Розе и в этот раз. Ведь все будет решаться на "Этихад".

Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

Стадион: Пушкаш Арена (Будапешт)

Главный судья: Артур Соареш Диаш (Португалия)

Боруссия М (Германия) 22:00 Манчестер Сити (Англия)

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"Боруссия" проиграла в своем последнем матче, а именно провалилась в игре с "Майнцем" в Бундеслиге, уступив на своем поле явному аутсайдеру 1:2. Ранее была ничья с "Вольфсбургом" 0:0, а также поражение от "Кельна". Снова 1:2 на своем поле. "Кельн" не в зоне вылета, как бывает часто с "козлами", но в нижней части турнирной таблицы.

Команда Марко Розе еще держится на восьмой позиции в чемпионате Германии, но последние матчи, серия из четырех игр без побед, существенно ударили по Менхенгладбаху. Последняя победа "Боруссии" датирована третьим февраля – в Кубке Германии над "Штутгартом" 2:1 (в гостях). А дома Гладбах праздновал победу последний раз 22 января в матче с дортмундсткой "Боруссией" 4:2.

Полная противоположность немецкой команде - "Ман Сити". Может победа над "Арсеналом" на минувших выходных в АПЛ не получилась яркой и убедительной – 1:0, но не это главное. Команда Гвардиолы побеждает в 18 матчах подряд. Буквально уничтожают "горожане" своих соперников, будто удав, зажимая в свои тески-мышцы. А уж мышцы у "Ман Сити" еще те. Набрали невероятную форму манкунианцы и на крейсерской скорости, не замечая никого, добывают викторию за викторией.

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В своей группе ЛЧ "Ман Сити" уверенно занял первое место, лишь одна ничья у "горожан" (с "Порту" 0:0) при пяти победах. В квартете с командой Гвардиолы находились также "Олимпиакос" и "Марсель".

"Боруссия" заняла второе место в группе с "Шахтером", "Реалом" и "Интером". Все мы помним, что с донецким клубом шла основная борьба Гладбаха за место в плей-офф. Равное количество очков набрали соперники, но за счет неожиданных, крупных побед над "горняками" - 4:0 и 6:0 – немецкая машина заняла позицию выше, чем украинская команда.

СТАТИСТИКА

Всего сыгранно четыре матча

0 побед Боруссии, 1 ничья, 3 победы Ман Сити

Общий счет – 4:11

ПРОГНОЗ

"Манчестер Сити" считается очевидным фаворитом встречи, букмекеры и специалисты (даже в Германии) не верят в успех "Боруссии". При этом можно ожидать осторожной игры команды Гвардиолы, вряд ли "горожане" с шашками наголо побегут вперед. Скорее всего, номинальные гости будут методично расшатывать оборону Гладбаха, искать возможности для атак, ударов по воротам, любые огрехи в обороне. Вряд ли счет будет крупным, но свои два мяча "Сити" забьет. Ответа не последует, оборона лидера АПЛ отличается показательной надежностью. Александр Зинченко провел матч на выходных, поэтому получит выходной на этот поединок. Прогноз: победа гостей 2:0.