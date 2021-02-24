Аталанта - Реал. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов

24 февраля. 22:00. Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Реал"

Главный арбитр: Тобиас Штилер (Германия)

Телетрансляция - Футбол 2

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол >>

Испания начала плей-офф Лиги Чемпионов ужасно. "Севилья", "Барселона" и "Атлетико" уступили, причём дома. "Реалу" придётся отдуваться за всех. Лишь с 11-ю "взрослыми" полевыми игроками, в гостях у одной из самых ярких и неприятных команд Европы. Против которой, как заявляет игрок сборной Испании Луис Альберто, нужно сражаться на максимуме, "иначе ты мёртв". "Она вынуждает тебя играть на пределе возможностей". В своём сотом матче плей-офф Лиги Чемпионов (рекорд) мадридцы надеются на опыт и уникальное умение собираться в критические моменты. Но хватит ли их сегодня?

В январе "Реал" казался "мёртвым" даже без встречи с "Аталантой". Он добыл лишь две победы в семи матчах во всех турнирах. Вылетел из Суперкубка. И из Кубка от "Алькояно" из Третьего дивизиона. Борьба в лиге также казалась законченной. Впрочем, в феврале всё изменилось. На его счету четыре победы подряд в лиге, что позволило существенно приблизиться к "Атлетико". Ничего похожего на яркую и даже мощную игру нет. В Вальядолиде он даже не попадал в створ ворот 19-ой команды лиги в первом тайме, да и во втором попал всего дважды. Зато в трёх последних матчах команда не пропускала.

"Аталанта" также выдала серию из двух побед в семи матчах во всех турнирах. Она начала отставать от борьбы за Топ-4 Серии А, часто играла уныло. Много пропускала. Её наставник Джан Пьеро Гасперини говорил о высокомерии и плохо выдерживаемом давлении на игроков. Но и она сейчас считает уже три победы подряд. Бергамцы как раз вышли в финал Кубка, четвёртое место в лиге ныне на расстоянии лишь одного очка, третье - лишь двух. А в Топ-матчах они всегда добиваются большего. В последних восьми матчах против "Наполи", "Лацио", "Милана", "Ромы", "Ювентуса" добыли пять побед и две ничьи.

Следует напомнить, что групповой турнир сложился для обеих очень непросто. "Реал" начал его с одного очка в двух матчах. "Аталанта" - с вымученной ничьей против "Аякса" и 0:5 против "Ливерпуля". Тем не менее, обе пробились дальше. Мадридцам обязательно нужно было дважды побеждать "Интер" - и они это сделали. Именно настрой против вице-чемпиона Италии и отмечал Гасперини, говоря о характере соперника. В последнем туре они на заказ победили гладбахскую "Боруссию". "Аталанте" же были нужны как минимум четыре очка в Ливерпуле и Амстердаме. Она взяла шесть, не пропустив ни одного мяча.

Какой матч нас ожидает? Бывший игрок "Аталанты", "Ювентуса" и "Вильярреала" Алессио Таккинарди называет "Аталанту" наиболее европейской из итальянских команд, играющей в быстрый вертикальный футбол. "Реалу" очень тяжело против такого, поэтому это худший возможный оппонент для него". Ещё один бывший игрок команд Серии А и Ла Лиги Бернардо Корради ("Лацио", "Валенсия") полностью согласен, заявляя, что "Реал" не привык играть быстро и против таких быстрых команд и показал это даже в последних успешных матчах. Выходцу из ныне медленной Примеры и вправду будет непросто в плане темпа.

С другой стороны, в последнее время "Аталанта" несколько изменила игру. Она начинает матчи медленно, в целом не так агрессивно прессингует. В стартовом составе артиста Алехандро Гомеса заменил опорник Пессина. Ну а "Реал" Зинедина Зидана всегда осторожен. Также оба тренера говорят о том, что этот матч - лишь первый из двух, первый тайм. Гасперини прежде всего хочет приехать в Мадрид с результатом, оставляющим шанс на выход. Также он говорит о том, что для мадридцев плей-офф Лиги Чемпионов - обычное дело, а для его команды всё ещё в новинку. Так что и он не будет рисковать.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

Кадры

Васкес, Варан, Начо, Менди, Каземиро, Кроос, Модрич, Иско, Асенсио, Мариано Диас, Винисиус. Легче перечислить игроков первой команды "Реала", приехавших в Бергамо. Лучший бомбардир здесь - опорник Каземиро с шестью голами. Винисиус не забивал с октября, Диас - с ноября. Нет автора 17-ти голов команды, в том числе и четырёх в Лиге Чемпионов, Бензема. Зидану ещё повезло, что он может выставить стартовый состав с игроками, привычными к своим позициям. И что центральная ось сохранилась. Именно на опыт, сыгранность и характер Каземиро, Модрича и Крооса его главная надежда.

Единственная кадровая проблема "Аталанты" - правый фланг. Ханс Хатебур травмирован, Йоаким Меле будет играть через боль. Как и левый латераль Гозенс. Команде, для которой фланги жизненно важны, это может осложнить жизнь. Зато другие в порядке. Пессина поможет опорникам против тройки соперников. Запасной форвард Луис Муриэль даже забивает больше, чем главный. При лишь 15-ти выходах в "старте" - 17 мячей. В том числе и решающий "Аяксу". На скамье запасных также будут ожидать Малиновский, Пашалич и Миранчук. Так что в концовке матча преимущество бергамцев должно быть велико.

Вопросы вызывает состояние Йосипа Иличича. Год назад на этой стадии он лично разорвал "Валенсию". Затем исчез из-за травм и нефутбольных проблем. Вернулся триумфально, голом в Ливерпуле, голами в матчах против "Ромы" и "Милана". А затем вновь исчез. С какой ноги он встанет сегодня?

"Аталанта": Голлини, Толой, Ромеро, Джимсити, Меле, Де Роон, Фройлер, Гозенс, Пессина, Д. Сапата, Иличич

"Реал": Куртуа, А. Васкес, Варан, Начо, Менди, Каземиро, Кроос, Модрич, Асенсио, Мариано Диас, Винисиус

Прогноз: Аталанта - Реал 2:1

Кроос уверен в себе, говорит о желании владеть мячом, строить игру через центр поля, атаковать. Зидан также ищет победу. С другой стороны, оба говорят и о сложном матче и внимании к обороне. "Реал" уже вылетал в 1/8 финала дважды подряд, а ныне вылет от сильного самобытного соперника даже не удивит. Тем более - с такой игрой, таким составом. С другой стороны, в "Аталанте" слишком восхищены встречей с "Реалом", говорят об особом событии. Могут и перегореть. Да и в первом матче из двух явного риска не будет. Ставим на результат, открывающий все пути в ответном матче.