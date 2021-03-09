Ливерпуль - РБ Лейпциг. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов

Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч

10 марта. Будапешт, “Пушкаш Арена”

“Ливерпуль” 22:00 “РБ Лейпциг”

Телетрансляция – Футбол 1, Воля TV, Megogo, OLL.TV

В воскресенье “Ливерпуль” обновил свой антирекорд, проиграв в шестом подряд домашнем матче АПЛ на “Энфилде”. На своем легендарном стадионе “Ливерпуль” не может выиграть уже в восьми матчах подряд (две ничьи, шесть поражений). Восемь матчей – и только два гола. Ответный матч Лиги чемпионов только формально будет домашним для команды Юргена Клоппа. “Ливерпуль” и “РБ Лейпциг” вновь встретятся в Будапеште.

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Ситуация парадоксальна тем, что в столице Венгрии уровень заболеваемости выше, чем в Лейпциге или Ливерпуле. Абсурдно в такой ситуации и правило выездного гола. Однако команды поставлены в равные условия. Разница только в том, что “РБ Лейпциг” пришлось заплатить “Ливерпулю” компенсацию за проведения второго матча в Будапеште.

Серьезный спад в игре и результатах “Ливерпуля” вероятно приведет к тому, что команда Юргена Клоппа не сможет занять место в первой четверке Премьер-лиге. После проигранного матча с “Фулхэмом” (0:1) Клопп сказал, что уже не думает о первой четверке, ему важно, чтобы команда просто начала побеждать.

О кадровых проблемах “Ливерпуля” сказано многое. “Красные” из-за долгосрочных повреждений потеряли трех основных центральных защитников, вне игры находится капитан команды Хендерсон, долгое из-за травм отсутствовали Тьяго, Фабиньо и Жота. Одна проблема повлекла за собой другую. После потери основных игроков защиты, “Ливерпуль” стал испытывать и проблемы в атаке. В явном спаде находится троица Салах - Фирмино - Мане, сдал Александер-Арнольд. “Ливерпуль” играет медленно и предсказуемо, поэтому не стоит удивляться его поражениям “Бернли”, “Брайтону” и “Фулхэму”.

Однако в Лиге чемпионов у команды Юргена Клоппа шансы неплохие. “Лейпциг” сам себе привез два гола в первом матче и крайне трусливо выглядел в атаке. Однако во внутренних соревнованиях “Лейпциг” – совсем другая команда. РБ вышел в полуфинал Кубка Германии и выиграл шесть последних матчей в Бундеслиги. Благодаря “Лейпциге” в чемпионате Германии сохраняется интрига в борьбе за “серебряную салатницу” – расстояние от “Баварии” составляет всего два очка.

“Лейпциг” не просто побеждает в своих матчах, но и делает это, показывая очень качественный футбол. В четвертьфинале Кубка “Лейпциг” уверенно разделался с “Вольфсбургом”, который не пропускал несколько сот минут подряд, а в последнем туре чемпионата команда Нагельсманна разгромила очень неудобный для грандов “Фрайбург” (3:0). Если смотреть только на результаты команд, то “Лейпциг” должен быть однозначным фаворитом. Однако не все так просто.

“Мы не должны думать о том, что у “Ливерпуля” спад, – рассказывает Юлиан Нагельсманн. То, что они проигрывают в своем чемпионате, не влияет на нашу игру в Лиге чемпионов”. Об этом говорит и Юрген Клопп. “Лейпциг выиграл последних четыре матча, но предыдущие результаты не имеют влияния”.

У “Ливерпуля” точно пропустят предстоящий матч Хендерсон, Матип, Гомес, ван Дейк, под вопросом Кабак, Фирмино и Фабиньо. Главная потеря “Лейпцига” – это Анхелиньо. В день матча тренерский штаб РБ решит, выпускать ли на поле лидера защиты Орбана. По-прежнему восстанавливаются от долгосрочных травм Лаймер и Собослаи.

Цифры и факты

“Ливерпуль” не проигрывает немецким клубам с 2002 года (восемь побед, три ничьи). В двухматчевых противостояниях результат – 15 побед, два поражения. Последней неудачей был вылет от “Байера” в четвертьфинале ЛЧ 2001/02 (1:0, 2:4).

“Ливерпуль” проходил дальше 33 раза в соревнованиях УЕФА после того, как побеждал на выезде в первом матче. Четыре раза “красные” проигрывали в ответном матче, но выигрывали по сумме двух поединков.

“Лейпциг” выиграл три из пяти матчей против немецких команд. Команда Нагельсманна дважды обыграла "Тоттенхэм" в плей-офф ЛЧ прошлого сезона, а в группе нынешней кампании обменялась победами с “Манчестер Юнайтед” (0:5, 3:2).

Начиная с февраля “Ливерпуль” проиграл в АПЛ больше матчей, чем за два предыдущих сезона вместе взятых.

Ориентировочные составы

“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Фабиньо, Филлипс, Робертсон – Джонс, Вейналдум, Тиаго – Жота, Салах, Мане

“РБ Лейпциг”: Гулачи – Адамс, Мукиэле, Упамекано, Клостерманн – Забитцер, Кампль – Айдара, Ольмо, Нкунку – Поульсен

Прогноз на матч Ливерпуль – РБ Лейпциг

В каком бы кризисе сейчас не был бы “Ливерпуль”, и как бы хорошо не играл “Лейпциг”, немецкой команде будет крайне просто отыграть “домашние” 0:2. На проход “Ливерпуля" в четвертьфинал коэффициент 1.09, “Лейпцига” – 7.3. РБ может и не выиграть противостояние, но в одном матче способен создать неприятности “Ливерпулю”. Все игроки группы атаки “Лейпцига” находятся хорошем игровом ритм, чего не скажешь о “Ливерпуле”. Прогноз – победа “РБ Лейпциг” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.