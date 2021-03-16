Манчестер Сити - Боруссия М. Анонс и прогноз на матч ЛЧ на 16.03.2021

Одну из главных задач на сезон команда Гвардиолы уже почти решила – вряд ли кто-то в АПЛ догонит "горожан". Но не менее важно для "Ман Сити" выиграть Лигу Чемпионов. Судя по всему, манчестерская команда находится в великолепной форме, показывает довольно уверенный, зрелищный футбол, почему бы не замахнуться на триумфы в двух главных турнирах, в которых участвует. Тем более, что в первом матче с "Боруссией" "горожане" добыли победу 2:0, сделав хорошую заявку на выход в четвертьфинал.

Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Стадион: Пушкаш Арена (Будапешт)

Главный судья: Сергей Карасев

Манчестер Сити 22:00 Боруссия Менхенгладбах

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В своем последнем матче "Ман Сити" одержал победу над "Фулхэмом" 3:0. Ранее была крупная виктория над "Саутгемптоном" 5:2. Мало кто может сейчас оказать сопротивление "горожанам" в АПЛ, хотя "Манчестер Юнайтед" обыграл "Сити" 7 марта 2:0. Что стало настоящей сенсацией. Ведь в 24 последних матчах всего одно поражение у "Сити" при 23 победах.

У "Боруссии" из Менхенгладбаха абсолютно противоположные результаты в последних играх. В серии из восьми матчей у подопечных Розе всего одна ничья и семь поражений. В прошлом туре Бундеслиги "Аугсбург" на своем поле без особых проблем одолел Гладбах 3:1.

Очевидные проблемы у соперника "Ман Сити", последний раз удалось одержать победу еще в начале февраля в Кубке Германии. Тогда "Штутгарт" уступил "Боруссии" 1:2. Совсем другое дело лидер чемпионата Англии, немецкая команда явный андердог этой стадии Лиги Чемпионов.

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Судьба довольно часто сводит "Ман Сити" и "Боруссию" в Лиге Чемпионов. В 2016-м году команды выступали в одной группе, тогда в Манчестере хозяева добыли разгромную победу 4:0, а в Менхенгладбахе игра завершилась вничью 1:1. А также в 2015-м в одной группе ЛЧ оказались команды. Оба раза сильнее были "горожане" - 4:2 и 2:1.

СТАТИСТИКА

Всего сыграно пять матчей

Четыре победы "Ман Сити", при одной ничье

Общий счет – 13:4

ПРОГНОЗ

За счет чего гости могут не проиграть? Наверное, только если улыбнется удача. О победе "Боруссии" даже не может быть и речи, вряд ли "горожане" допустят недооценку соперника или недонастроятся. Необходимо поддерживать форму подопечным Гвардиолы, впереди много важных, ключевых игр. Можно ожидать самый боевой состав у хозяев, Александр Зинченко чаще играет в Премьер-лиге, но может украинец получит свое время в Лиге Чемпионов и поможет команде добиться очередного успеха. Прогноз: победа "Манчестер Сити" 2:1.