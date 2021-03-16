Старая гвардия против новой силы. Реал - Аталанта. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов

16 марта. 22:00. Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Мадрид. "Эстадио Альфредо Ди Стефано"

"Реал" - "Аталанта"

Главный арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)

Результат первого матча - 1:0

"Барселона", "Ювентус", "Интер" и "Севилья" уже вылетели. "Лацио" почти наверняка вылетит от "Баварии", "Атлетико" забуксовал и в гостях у "Челси" с 0:1. Похоже, "Реал" и "Аталанта" - последние шансы Испании и Италии избежать провального сезона в Лиге Чемпионов. Мадридцы добыли 1:0 в Бергамо лишь с 11-ю полевыми игроками первой команды в заявке, с тех пор добавили в лиге, уже вернули Серхио Рамоса, Бензема, Вальверде, Марсело. Бергамцы также добавили в лиге и очень злы из-за удаления на 17-ой минуте, пропущенного в концовке первого матча. Ожидается жаркая борьба.

Хорошей игры от "Реала" мы, похоже, уже не дождёмся. Тибо Куртуа будет работать, забивать будет лишь один игрок. Зато грызёт землю, борется команда замечательно. Вместе с "Аталантой" добыла уже четыре результата подряд на последних минутах. Ничьи против "Сосьедад" и "Атлетико", победу над "Эльче". Последнюю дублем принес бесценный для нынешних "сливочных" Бензема. У него уже 20 голов в сезоне во всех турнирах, а у второго бомбардира Каземиро - шесть. В целом шесть побед и две ничьи в последних восьми матчах вернули команде настроение и шансы на два больших трофея.

"Аталанта" в лиге одержала пять побед в шести последних матчах. Также вышла в финал Кубка. Даже в матче против "Интера" (0:1) выглядела очень мощно, доминировала. Настолько, что ее наставник Джан Пьеро Гасперини заявил, что ещё сто раз вышел бы с той же тактикой. А после этого ей хватило удачного второго тайма для того, чтобы убрать "Специю". Первый тайм уже в который раз в её исполнении был не лучшим, но в команде и местной прессе всё резонно списали на мысли о "Реале". Гасперини также в целом отмечает прогресс в обороне, солидности. Его команда уже не авантюрна.

Взвешенно "Аталанта" собирается действовать и в Мадриде. Гасперини прямо заявил, что первые минуты будут крайне важными в плане определения соотношения сил в игре. Он говорит о сдерживании соперника, солидности, желает прежде всего оставаться в игре как можно дольше, желает быть осторожным. Хотя и заявляет, что собирается играть в свой футбол. Отмечает, что соперник крайне редко ошибается, играет быстро. Опорник команды Маттео Пессина считает, что прежде всего нужно сберечь оборону, а там уже искать голы. Попытки усыпить соперника? Реальная оценка ситуации.

Ну а "Реал" Зинедина Зидана осторожностью никого не удивит. Он начинает матчи медленно, атакует неярко. 27 из 46-ти голов в лиге нашел во втором тайме. Полагается на опыт и характер. Легенда клуба Фернандо Йерро считает его фаворитом именно благодаря этим качествам. Зидан отмечает игру на атаку соперника. Согласился с давним сравнением Хосепа Гвардиолы игры против него с походом к дантисту. Требует начать с нуля и забыть о 1:0 в Бергамо. Требует лучшую игру, заявляет, что 90-та процентов будет недостаточно. А уж его команда умеет выдать все сто в решающий момент.

Наставник "Реала" явно заметил, что "Аталанта" забила семь мячей во вторых таймах Лиги Чемпионов против трех в первых. Что в групповом турнире не побеждала дома вовсе, зато в гостях победила всех - "Мидтьюлланд", "Ливерпуль" и "Аякс" - с общим счетом 7:0. Без авантюр, но с помощью мощи, перекрытия всего поля, чёткого удушения соперника. Хотя и он надеется на умение своей команды собраться в критический момент. В групповом турнире таких было два, и она одержала двe победы - над "Интером" и менхенгладбахской "Боруссией". А сегодня ещё и лидеры команды вернулись.

Именно возвращение лидеров может стать решающим фактором. Серхио Рамос вернулся после 58-ми дней отсутствия. С ним на поле "Реал" не вылетал из Лиги Чемпионов с 2015-го года (не играл в ответных матчах против "Аякса" и "Манчестер Сити"). Заголовок Marca с его фото, фокусом на капитанской повязке и надписью "Щит Мадрида" не нужно объяснять. Как и заголовок AS "Со Старой Гвардией" с фото капитана, Бензема, Модрича и Крооса.

Главный арбитр

Учитывая скандальное удаление на 17-ой минуте первого матча (Пессина ехидно "надеется", что на этот раз его команде "позволят" играть в полном составе), особое внимание вызывает персона главного арбитра. Данни Маккели никогда не судил ни "Реал", ни "Аталанту", в матчах же других итальянских команд под его управлением они побеждали трижды, четырежды уступили и однажды сыграли вничью. В частности, после финала Лиги Европы-2020 у "Интера" накопилось немало претензий к судейству. Испанские команды при нём победили семь раз и по четыре раза сыграли вничью и проиграли.

Следует отметить, что в матчах команд из обеих стран он очень скуп на карточки. 51 жёлтая и две красные в 23-ёх. То есть чуть более двух жёлтых за матч.

Кадры

По сравнению с первым матчем, кадровая ситуация в "Реале" отличная. В принципе, из важных игроков отсутствуют лишь Карвахаль и Каземиро. Хотя последний, по словам Фабио Капелло, критически важен. Но хотя бы Вальверде вернулся, Кроос, Модрич и Бензема в форме. Рамос также всегда готов забить в решающий момент. И защищаться. Против "Эльче" Кроос, Модрич и Асенсио частично отдохнули, Родриго вышел на замену и ассистировал. Винисиус и Иско также здесь. Как и автор гола в Бергамо Менди. Даже его конкурент в борьбе за место на левом фланге обороны Марсело вернулся.

Зидан даже может сыграть с тремя центральними защитниками - Начо, Рамосом и Вараном. Такое было против "Эльче", такое тренер не исключил и сегодня. Хотя в субботу "Реал" заиграл лишь после возвращения к 4-3-3.

Эден Азар вновь травмировался.

У "Аталанты" также отсутствует очень важный опорник - Ремо Фройлер был несправедливо удален в первом матче. Пессина отойдёт назад, Пашалич должен занять его место. Оба очень опасны при подключениях в штрафную без мяча. С таких последний сделал дубль в пятницу, первый также забивал уже не раз. В атаке ожидается тандем форвардов Сапата-Муриэль. Луис забил классным ударом в пятницу и уже с десятью голами во всех турнирах в 2021-ом году. Йосип Иличич с его техникой и наглостью - отличное усиление со скамьи запасных, Малиновский и Миранчук также способны помочь.

В обороне иерархия также ясна. Вратарь Спортьелло выбил Голлини, игравшего и в первом матче, и вообще львиную долю сезона. Джимсити несколько дней тренировался отдельно, но готов. Лидер центра Ромеро в замечательной форме, остановил Ромелу Лукаку, способен справиться и с Бензема. А Меле и Гозенсу после травмы Хатебура замены нет. Последний, левый латераль, уже забил деcять мячей в сезоне, в том числе и "Ливерпулю" в гостях. Он отлично подключается в штрафную.

"Реал": Куртуа, Васкес, Варан, Рамос, Менди, Вальверде, Модрич, Кроос, Асенсио, Бензема, Родриго

"Аталанта": Спортьелло, Толой, Ромеро, Джимсити, Меле, Де Роон, Пессина, Гозенс, Пашалич, Д. Сапата, Муриэль

Прогноз: Реал - Аталанта 1:1

"Аталанта" уже выигрывала решающие матчи Лиги Чемпионов в гостях у "Валенсии", "Аякса", "Ливерпуля", "Шахтера". Там она сильнее, чем дома. Верит, что заслужила победить и в Мадриде. Как заявляет Пессина, это увенчает великолепный пятилетний путь скромной команды. Она несомненно способна, Зидан не случайно говорит о матче как о финале. Капелло не случайно заявляет, что "Реал" боится "Аталанту", указывая на ротацию против "Эльче". Вот только кажется, что свой поезд она пропустила. Если не победила израненный "Реал" в первом матче... Опыт мадридцев сыграет.