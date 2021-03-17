Бавария - Лацио. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 17.03.21

Лига чемпионов, 1/8 финала (первый матч 4:1)

17 марта 2021. Мюнхен, “Альянц-Арена”

“Бавария” Мюнхен 22:00 “Лацио” Рим

Телетрансляция – Футбол 1, Воля TV, Megogo, OLL.TV

Результат первого матча оставляет “Лацио” мало шансов. Никто еще не выходил в следующий раунд плей-офф Лиги чемпионов после домашнего поражения 1:4 в первой игре. Частично признали выход в четвертьфинал “Баварии” и представители “Лацио”. “Нашей целью было впервые за двадцать лет выйти в плей-офф ЛЧ. Мы сделали это, но лишили себя шансов на четвертьфинал. Мы надеемся сыграть лучшим образом против чемпионов мира и Европы. Нужно насладиться каждой минуты завтрашнего матча”, – сказал Симоне Индзаги.

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“Бавария”

Команда Ханси Флика увеличила отрыв от “РБ Лейпциг” до четырех очков. “Бавария” выиграла восемь из десяти последних матчей Бундеслиги. Последние три поединка – с “Кельном” (5:1), Дортмундом (4:2) и “Вердером” (3:1) складывались по-разному, но итог их одинаковый: мощь и характер мюнхенского чемпиона позволяют ему выигрывать даже в тех играх, где он сам себе создает проблемы. Облаком над “Баварией” висит история с предстоящим уходом Йоахима Лева из сборной Германии после Евро. Ханси Флик считается главным претендентом на должность тренера Бундестима и вопрос его непростых взаимоотношений со спортивным директором Хасаном Салихамиджичем очень тщательного изучается местными СМИ. Команда же показывает результат, хотя в ее игре остаются некоторые проблемы.

“Лацио”

С шестого января по седьмого февраля “Лацио” выиграл шесть подряд матчей Серии А, возродив свои шансы на первую четверку, но затем команда Индзаги проиграла три раза в пяти турах. Неудачи в матчах с “Интером” и “Ювентусом” еще можно объяснить, но “орлы” также уступили и “Болоньи”, а в прошлом туре на выходных “Лацио” с большим трудом обыграл “Кротоне” (3:2). По словам Индзаги, его главная цель – это стабильность, но пока ее у его команды нет. “Лацио” занимает в Серии А седьмое место.

Статистика команд

Обладатель Золотой бутсы-2020 Чиро Иммобиле не забивает уже в шести матчах подряд. Четыре из этих матчей “Лацио” проиграл. Всего у Иммобиле 14 голов в Серии А, и 19 в сезоне в целом. Форвард "Баварии" Роберт Левандовский только в чемпионате уже забил вдвое больше (32), еще шесть мячей он забил в других турнирах. Эти цифры сопоставимы с общей результативностью команд в национальных первенствах. Разница мячей “Баварии” после 25 туров Бундеслиги – 74:35, “Лацио” после 26 туров Серии А: 42:37.

Личные встречи

Три недели назад “Бавария” и “Лацио” провели первый матч между собой в истории. Статистика позволяет “Баварии” смотреть на ответный матч с оптимизмом: мюнхенцы выиграть четыре последних домашних матчах против итальянских команд. “Лацио” встречался с “Боруссия” Дортмунд в группе. Матч на выезде закончился для римлян со счетом 1:1. Всего “Лацио” семь раз обыгрывал команды Бундеслиги в 17 встречах, но лишь раз побеждал в Германии (2:0 над “Штутгартом” в Лиге Европы 2012/13).

Ориентировочные составы

Редкий шанс сыграть в старте получит второй вратарь “Баварии” Нюбель – Нойер простудился. По-прежнему травмированы Коста и Толиссо. “Лацио” остался без вингбека Ладзари.

“Бавария”: Нюбель – Павар, Зюле, Алаба, Эрнандес – Киммих, Горетцка – Сане, Мюллер, Гнабри – Левандовский

“Лацио”: Рейна – Патрик, Ачерби, Раду – Марушич, Милинкович-Савич, Лейва, Луис Альберто, Лулич – Корреа, Иммобиле

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч “Бавария” – “Лацио” от UA-Football

В первом матче (4:1) “Бавария” воспользовалась ошибками “Лацио”. К 47-й минуте гости уже выигрывали 4:0, и затем позволили римлянам отыграть один мяч. Лидеры “Лацио” Луис Альберто и Милинкович-Савич не проявили себя, а у “Баварии” выстрелил 17-летний Мусиала. Команды не смогут играть второй матч, не помня о результате первой игры. Перед “Лацио” стоит вопрос престижа – показать, что результат 4:1 не отражает истинную разницу в уровне команд. Однако “Бавария” не способна играть спустя рукава – и в ответном матче будет играть только на победу. Прогноз – победа “Баварии” 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.