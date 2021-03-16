"Челси - "Атлетико"

17 марта. 22:00. Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный арбитр: Даниэле Орсато (Италия)

Результат первого матча - 1:0

Телетрансляция – Megogo

Противостояние "Челси" и "Атлетико" – одно из самых равных и напряженных на этой стадии турнира. Первая игра в Мадриде была насыщена морем тактических деталей, но вот в плане голевых моментов все было весьма скудно. Симеоне хотел сыграть на отбой и отправиться в Лондон с "нулями" на табло, но шедевральный гол Жиру ножницами разрушил план аргентинского коуча. Теперь "матрасники" будут вынуждены идти вперёд, что обещает нам немного более открытую игру.

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Челси

После первого матча 1/8 ЛЧ "Челси" успел провести 4 поединка чемпионата Англии. "Синие" выиграли важнейшие матчи у конкурентов за топ-4, взяв по три очка в играх с "Ливерпулем" (0:1) и "Эвертоном" (2:0). Между этим вместилась ничья с МЮ (0:0), а в последнем туре и с "Лидсом" (0:0). "Челси" продолжает быть невероятно надёжным в обороне, но проблемы с созданием моментов всё ещё дают о себе знать.

В последних турах Тухель экспериментировал с Хавертцем в роли "ложной девятки", а также много ротировал состав, ища новые варианты и давая передышку ключевым игрокам перед ЛЧ. Некоторые ответы Симеоне может дать игра с "Лидсом", в котором его учитель Марсело Бьелса сумел нейтрализовать "Челси" за счёт высокого прессинга и персональной опеки.

Атлетико

В то время как "Челси" ведёт борьбу за топ-4, "Атлетико" и вовсе имеет редкий шанс добыть чемпионство в этом году. У "матрасников" также был очень непростой отрезок в последние недели: в напряженных поединках были обыграны "Вильярреал" (0:2) и "Атлетик" (2:1). Между этими победами вместилась ничья с "Реалом" (1:1) в мадридском дерби. В последнем туре "Атлетико" вновь потерял очки, не сумев пробить "Хетафе" (0:0). Радикальный прессинг соперников поставил в тупик команду Симеоне, и во многом эта игра стала близнецом поединка "Челси" и "Лидса".

"Атлетико" не обладает такой глубиной состава, как "Челси", и они будут вынуждены провести уже четвертую игру за 11 дней практически одной 11-ткой. Разумеется, на "Стэмфорд Бридж" выйдет сильнейший состав из возможных, но в каком-то смысле "Атлетико" было бы лучше вылететь из ЛЧ, чтобы сосредоточиться на завоевании чемпионства Ла Лиги.

Статистика

"Челси" пропустил всего 2 гола в 12 матчах под руководством Томаса Тухеля

"Челси" сыграл на ноль в 5 из 7 последних играх ЛЧ

В 5 последних матчах "Атлетико" в ЛЧ было забито меньше 3 голов

Луис Суарес ещё не отличался голами за "Атлетико" в ЛЧ (5 матчей)

Личные встречи

"Челси" и "Атлетико" провели между собой 8 матчей. Пока что у "синих" положительный баланс с мадридцами – 3 победы, 3 ничьи и 2 поражения. "Челси" набрал по 4 очка в матчах с "Атлетико" в групповых этапах ЛЧ в 2009-м и 2017-м. Зато "Атлетико" побеждал в более ответственных встречах – в матче за Суперкубок Европы в 2012-м, а также в полуфинале ЛЧ в 2014-м году.

Кадры

Из-за перебора карточек "Челси" лишился Жоржиньо и Мейсона Маунта на ответный матч. Оба игрока очень важны для команды не только в атаке, но и в обороне – Жоржиньо при Тухеле выдаёт невиданный ранее объём в защите, в то время как работоспособность Маунта всегда была его отличительной чертой. Также из-за травм не сыграют Тиаго Силва и Абрахам. Бразильского ветерана в последние недели достойно заменяет Кристенсен, выдав вероятно свой лучший отрезок в карьере в клубе. А Тэмми при Тухеле стал играть ещё меньше, чем при Лэмпарде.

А вот у "Атлетико" лазарет внезапно опустел. Вернулся и лучший защитник команды Хосе Мария Хименес, и вингер Янник Феррейра Карраско. Также свою дисквалификацию отбыл Киран Триппьер, что не только добавит остроты на правом флаге "матрасников", но и позволит использовать Маркоса Льоренте в более высокой позиции.

"Челси": Менди – Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта – Алонсо, Ковачич, Канте, Джеймс – Вернер, Зиеш – Жиру

"Атлетико": Облак – Лоди, Хименес, Савич, Триппьер – Карраско, Коке, Сауль, Льоренте – Феликс, Суарес

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч "Челси" – "Атлетико" от UA-Football

Прогноз: Ничья – 0:0. Обе команды невероятно надежны в обороне и даже при большом желании не способны создать большое количество моментов за игру. "Атлетико" не будет с первых минут лететь вперёд в надежде отыграться, на что намекнул и сам Симеоне на предматчевой пресс-конференции: "Выйти вперед можно и на 84-й минуте, и на 10-й - такое развитие событий вполне реально". Скорее всего "матрасники" будут постепенно увеличивать атакующие обороты, но далеко не факт, что им таки удастся пробить Менди.