Манчестер Сити - Боруссия Дортмунд. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 06.04.21

Лига чемпионов, первый четвертьфинал

06 апреля 2021. Манчестер Сити, “Этихад”

“Манчестер Сити” 22:00 “Боруссия” Дортмунд

Телетрансляция – Футбол 2, Воля TV, MEGOGO, Київстар ТБ, Vodafone TV и OLL.TV

“Манчестер Сити” выпал не самый сложный жребий в четвертьфинале Лиги чемпионов. “Боруссия” Дортмунд проводит проблемный сезон, и вероятнее всего не сможет пробиться в ЛЧ по итогам сезона. “Манчестер Сити” выиграл 26 из 27 матчей, в скором времени может оформить чемпионский титул АПЛ, и является главным фаворитом на победу в Лиге чемпионов.

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Манчестер Сити

В субботу “Манчестер Сити” легко переиграл “Лестер”. Команда Брендана Роджерса решила сыграть в ультраоборонительном стиле, но “Сити” дождался своих моментов, и в итоге забил два гола после перерыва. Забивали Менди и Жезус. Поскольку в составе “Сити” нет ни одного травмированного или дисквалифицированного футболиста Гвардиола провел в этом матче широкую ротацию. В запасе остались Стоунз, Канселу, Гюндоган, Фоден, Бернарду Силва и Стерлинг. Это не помешало “Сити” добыть уверенную победу.

Гвардиола не раз встречался против “Боруссии” в качестве главного тренера “Баварии”, и по его словам он относится с большим уважением к дортмундскому клубу. “У них нет в составе ни одного некачественного футболиста. В этом сезоне Бундеслиги у них не получается стабильно побеждать, но в одной-двух играх они могут сделать все, что угодно. Такая хорошая команда как “Севилья” уже познала это на своем опыте. Мы постараемся быть агрессивными. Нам нужно это будет, чтобы выиграть”, – сказал тренер “Манчестер Сити”.

Боруссия Дортмунд

BVB уступил в важнейшем матче Бундеслиги франкфуртскому “Айнтрахту” (1:2). “Боруссия” отстает от четвертого места уже на семь очков. Спортдиректор клуба Михаэль Цорк признал, что “Боруссия” имеет минимальные шансы на попадание в Лигу чемпионов, а гендиректор Ханс-Йоахим Ватцке сказал, что он не может защищать команду после матча с “Айнтрахтом”, хотя всегда делал это раньше. Настроение в команде крайне паскудное. Не особо мотивирует и путешествие агента Мино Райолы с отцом Эрлинга Холанда в поисках нового клуба для норвежца. В последних матчах “Боруссия” не производит впечатление цельной команды. Дортмунд не умеет держать контроль над игрой, хронической проблемой стала нестабильность молодых футболистов. В матче против “Сити” Дортмунд не сможет сыграть в оптимальном составе. Воспитанник “горожан” Джейдон Санчо не успел восстановиться к первому матче, надолго вылетели Витцель, Шмельцер, Загаду и Мукоко.

Статистика команд, цифры и факты

“Манчестер Сити” выиграл 26 из 27 матчей, к тому же команда Гвардиолы не пропускала в последних четырех матчах. Давно “Сити” пропускал и в Лиге чемпионов: на ноль для “горожан” закончились семь последних поединков. Однако у “Боруссии” есть свой козырь – Эрлинг Холанд с десятью голами лидирует в списке бомбардиров Лиги чемпионов. Он забил четыре из пяти голов Дортмунда в противостоянии с “Севильей” в 1/8 Лиги чемпионов.

“Боруссия” не проигрывает в семи последних матчах Лиги чемпионов (пять побед, две ничьи), но в Бундеслиге Дортмунд уступил почти в 40% матчах (десять раз в 27 турах).

Личные встречи

“Боруссия” Дортмунд и “Манчестер Сити” встречались друг с другом в групповом раунде Лиги чемпионов 2012/2013. На “Этихаде” команды сыграли вничью 1:1 (голы забивали Ройс и Балотелли), в Дортмунде выиграла “Боруссия” (1:0). Команда Юргена Клоппа в итоге вышла из группы и дошла до финала турнира, где уступила “Баварии”. “Манчестер Сити” Роберто Манчини занял четвертое место, пропустив вперед “Аякс” и “Реал” Мадрид. Помимо Ройса, в составе “Боруссии” противостояние с “Сити” помнят Хуммельс, Пищек и Шмельцер. В “Сити” с тех времен остался только Агуэро. За обе команды поиграл Гюндоган – именно он забил единственный гол Дортмунда в финале на “Уэмбли”.

Есть между клубами и менее очевидные связи. В 2000-х за “Манчестер Сити” выступали Клаудио Рейна и Альф-Инге Холанд, отцы игроков “Боруссии” Джованни Рейны и Эрлинга Холанда.

Ориентировочные составы (по версии УЕФА)

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Диаш, Канселу – Родри, Гюндоган – Стерлинг, Силва, Фоден – Де Брюйне

“Боруссия”: Хитц – Джан, Аканджи, Хуммельс, Геррейру – Дилэйни, Беллингем, Дауд – Азар, Ройс – Холанд

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Манчестер Сити – Боруссия Дортмунд от UA-Football

Чтобы не говорил Гвардиола, разница в классе между “Манчестер Сити” и “Боруссией” Дортмунд очень велика. Как и в самом Гвардиоле и его сопернике-дебютанте Эдине Терзиче. “Сити” выиграл 21 из своих 27 последних матчей с разницей в два и больше голов, и при этом “горожане” очень мало позволяют сопернику. В 31 матчах АПЛ “Манчестер Сити” пропустил всего 21 гол, в то время как Дортмунд пропустил 39 голов в 27 поединках Бундеслиги. Победить “Сити” помешает только какая-то случайность. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 3:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.