Реал - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 6.04.2021

Лига чемпионов. 1/4 финала, первый матч

6 апреля. Мадрид. "Альфредо Ди Стефано"

"Реал" 22:00 "Ливерпуль"

Арбитр: Феликс Брых (Германия)

Трансляция: Футбол 1, MEGOGO

Повторение киевского финала Лиги чемпионов-2018, когда Рамос борцовским приемом выбил плечо Салаху, нокаутировав не только Момо, но и весь "Ливерпуль". На сей раз египтянину повезло - Серхио залечивает травму и на поле не выйдет.

Обе команды слабо провели осень, много оступались с командами низшего уровня и не впечатляли в ЛЧ, но сумели набрать форму за последние недели. У "Ливерпуля" серия из трех побед подряд, у "Сливочных" - из четырех. Если месяц назад это противостояние подавалось с вывеской: "Кто хуже?", то сейчас есть вероятность увидеть по-настоящему качественный футбол.

"Реал"

"Сливочные" не проиграли ни единого матча с начала февраля, выиграв 9 из 11 поединков во всех турнирах. Свою выдающуюся форму команда Зинедина Зидана подтвердила на выходных с "Эйбаром" (2:0), не оставив андердогу малейших шансов. Опять забил Бензема - у него аж 7 голов в 5 последних поединках. Также против "Эйбара" впечатлили Асенсио и Марсело.

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В Лиге чемпионов "Реал" слабо выступал в группе, проиграв два матча "Шахтеру", но уже в 1/8 финала против "Аталанты" явил себя прежнего. Монотонно, со знанием дела дерзкие итальянцы были расшатаны и съедены что дома, что на выезде. Это напомнило тот "Реал", который трижды кряду брал ЛЧ.

В конце недели у "Сливочных" Эль Класико, которое может решить судьбу чемпионства в Примере, но вряд ли завтра их мысли будут заняты "Барсой". ЛЧ всегда была в приоритете Королевского клуба с тех пор, как тренером стал Зидан. Текущий состав Мадрида - это в доску "его" люди; уже немолодые, но крепкие победители до мозга костей. "Не стоит недооценивать Мадрид", - сказал перед игрой Зизу, и он абсолютно прав. Даже сейчас Модрич, Каземиро, Бензема и компания способны на многое.

"Ливерпуль"

Если "Реал" еще сохраняет шансы на чемпионство, то "Ливерпуль" свои давно потерял. Теперь цель клуба в АПЛ - место в ТОП-4, и красные приблизились к ней, выиграв два последних поединка подряд. Выезд на "Эмирейтс" на минувших выходных - вообще одна из лучших игр команды Клоппа в сезоне. Благодаря идеальной игре Диогу Жоты красные не оставили "Канонирам" малейших шансов.

Что интересно: хотя в АПЛ команда чуть не посыпалась, в ЛЧ у нее весь сезон полный порядок. "Лейпциг" соврать не даст: в 1/8 финала Салах и Мане растоптали немцев так, словно на дворе весна 2019-го. Это называется опыт - после трех лет, проведенных на сверхвысоком уровне, команда Клоппа растеряла в прыти, но добавила в классе.

Хватит ли этого класса на "Реал"? Очевидно, нет. Мадрид не Лейпциг, против него нужно больше аргументов. Между тем, статистика на стороне "Сливочных": они выиграли 8 из 13 двухматчевых противостояний в плей-офф ЛЧ с английскими клубами, тогда как "Ливерпуль" победил лишь в 2 из 12 матчей против команд с Пиренеев. Клоппу предстоит много работы, чтобы его команда не повторила ошибок 2018-го.

"Реал" - "Ливерпуль": статистика личных встреч

Первая встреча команд состоялась еще в финале КЕЧ-1981, и тогда "Ливерпуль" минимально победил 1:0. Также англичане были лучше в ЛЧ-2008/09, когда они разгромили "Реал" на "Энфилде" со счетом 4:0.

А вот дальше побеждали уже испанцы. Сперва в ЛЧ-2014/15 (3:0, 1:0), а затем и в киевском финале ЛЧ-2018, который для "Ливерпуля" проиграл Лорис Кариус - 3:1.

"Реал" - "Ливерпуль": последние матчи команд

Последние матчи "Реала"

Последние матчи "Ливерпуля"

Ориентировочные составы

У "Реала" вне игры остаются Рамос, Азар и Карвахаль, зато вернулся в заявку Федерико Вальверде. Впрочем, играть со старта он вряд ли готов - максимум, выйдет на замену.

Касательно "Ливерпуля", то его лазарет переполненный на протяжении всего сезона. Прямо сейчас там обитают Ван Дейк, Хендерсон, Матип, Ориги и Джо Гомес. Также любопытно, поставит ли в старт Клопп героя матча против "Арсенала" Жоту, ведь ради этого придется разбивать сыгранное трио Салах - Фирмино - Мане.

"Реал": Куртуа - Варан, Эдер Милитао, Начо - Васкес, Модрич, Каземиро, Кроос, Менди - Винисиус, Бензема

"Ливерпуль": Алиссон - Александр-Арнольд, Филлипс, Кабак, Робертсон - Алькантара, Фабиньо, Вейналдум - Салах, Фирмино, Мане

"Реал" - "Ливерпуль": ставки и коэффициенты

"Реал" - "Ливерпуль": прогноз UA-Football

В 4 из 5 последних матчей "Реал" обязательно пропускал по одному голу - отсутствие травмированного Рамоса точно не пошло на пользу его защите. В то же время "Ливерпуль" весь сезон мучится из-за травмы Ван Дейка и тоже регулярно привозит.

Ставка "обе забьют" выглядит вполне рабочей. Букмекеры предлагают такой вариант с коэффициентами около 1,65-1,75.