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Реал - Ливерпуль. Ждем реванш за киевский финал?
Как только состоялась жеребьевка 1/4 Лиги Чемпионов и стало известно, что "Реал" сыграет с "Ливерпулем", то сразу вспомнился киевский финал 2018 года. Травма Салаха, феноменальный гол Бейла, грубейшие ошибки Кариуса, и как итог – 3:1 в пользу мадридцев. Удастся ли "мерсисайдцам" взять реванш за то поражение? Все предпосылки для этого есть
Коэффициенты Favbet: 2.8 – 3.5 – 2.6
Выход в полуфинал:
- Реал – 2.45
- Ливерпуль – 1.6
Победа в Лиге Чемпионов:
- Реал – 10
- Ливерпуль – 6.5
В 1/8 у обеих команд неожиданно не было проблем с преодолением этой стадии. Находящийся в кризисе с начала 2021 года "Ливерпуль" дважды легко обыграли прошлогоднего полуфиналиста "РБ Лейпциг". "Реалу" же отчасти повезло, что в самом начале матча с "Аталантой" арбитр удалил игрока бергамцев. Но в ответной игре уже и без подарков от судей "сливочные" уверенно обыграли "Аталанту". В отличии от 2018 года ни "Реал", ни "Ливерпуль" не входят даже в тройку главных претендентов на победу в Лиге Чемпионов. Тем не менее, сетка им досталась относительно легкая и высока вероятность, что одну из этих команд мы таки увидим в финале
Эксперты Favbet считают, что шансы "Ливерпуля" на проход выше, примерно 60% на 40%. Во многом это связано с тем, что получил травму лидер и капитан мадридцев Серхио Рамос, а всем прекрасно известно, что с ним и без него это практически два разных "Реала". Плюс "Ливерпуль", похоже, наконец-то начинает набирать форму. По крайней мере, если судить по матчу с "Арсеналом", в котором "красные" выиграли 3:0
Тем удивительнее, что в первом матче букмекеры считают шансы команд практически равными. Всё таки без зрителей домашний перевес "Реала" является чисто формальным. Плюс не забываем просто любопытный факт: в пост-пандемийную эпоху в матчах без болельщиков "Ливерпуль" в гостях играет даже лучше, чем дома. А потому есть ощущение, что команда Клоппа как минимум не проиграет. В 2018 году Серхио Рамос в самом начале матча сломал Мохамеда Салаха и этот эпизод повлиял на всю игру. Сейчас Рамоса не будет, и никто не помешает "мерсисайдцам" показать их лучшую игру. Рискнуть и поставить на чистую победу "Ливерпуля" или же немного перестраховаться и взять фору (0)? Выбор, как всегда за вами
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