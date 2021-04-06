Порту - Челси. Анонс и прогноз матча на 7 апреля 2021

После жеребьевки финальных стадий Лиги Чемпионов, часть болельщиков успела отправить "Челси" в полуфинал, думая, что у "Порту" нет шансов на проход дальше. Но торопиться не стоит. Во-первых, туринский "Ювентус" не так давно также жил с мыслью о легком проходе в четвертьфинал, но по итогу Роналду не прыгнул в стенке, позволив забить Сержиу Оливейре. И вот "драконы" уже в 1/4.

Однако "Челси" - фаворит, и с этим фактом спорить глупо. Команда Тухеля, даже несмотря на недавнее поражение в АПЛ, находится в прекрасной форме и уже обыгрывала оборонительную команду в ЛЧ - "Атлетико". Теперь они планируют повторить тот же трюк, но уже против португальской версии коллектива Симеоне.

"Порту" 22:00 "Челси"

Лига Чемпионов, 1/4 финала

7 апреля, Севилья, стадион "Рамон Санчес-Писхуан"

Арбитр: С.Винчич

Трансляция: канал "Футбол 1"

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Последние новости и составы

"Порту":

Команда Сержиу Консейсау сотворила главную сенсацию, пройдя "Ювентус" в 1/8 финала ЛЧ. Тот подвиг смог их вдохновить и после игры в Турине они не проигрывали, добыв за это время три победы в трех матчах. "Драконы" вряд ли станут чемпионами в португальском первенстве, уступив золотые медали "Спортингу", а значит, что сейчас все мысли команды будут направлены на еврокубок. В полуфинале "Порту" не играл с сезона 2003/04. Символично, что в тот год они стали победителями турнира.

У команды две серьезные потери - матч из-за дисквалификации пропустят Оливейра и Тареми. Первый забил в нынешнем сезоне 12 голов, второй - девять. У Консейсау не самый большой арсенал игроков, а потому, с большой долей вероятности, вместо двух грубиянов на поле в среду выйдут Груич и Мартинес. В остальном - состав достаточно прогнозируемый.

Ориентировочный состав: Марчесин - Манафа, Мбемба, Пепе, Сануси - Корона, Груич, Урибе, Отавио - Мартинес, Марега

"Челси":

Томас Тухель классно стартовал в "Челси", не проигрывая на протяжении 14 матчей. За это время набежало десять побед и четыре ничьи. Но все хорошее имеет свойство заканчиваться, вопрос был лишь в том, кто первый огорчит немецкого наставника. На эту роль был выбран "Вест Бромвич", который воспользовался удалением Силвы и забил сразу пять голов в ворота Менди. Теперь "Челси" пора показать, как он умеет держать удар.

В 1/8 финала ЛЧ "пенсионеры" прошли "Атлетико", уверенно обыграв команду Симеоне по сумме двух встреч. "Порту" очень похож на мадридский коллектив, ведь играет по схеме 4-4-2, а главный тренер уверен, что хорошая оборона куда важнее большого количества голов.

Состав "Челси" предсказать будет непросто, ведь Тухель - большой поклонник ротации. Точно известно, что не сыграет Нголо Канте, а выход Абрахама и Пулишича - под большим вопросом. Мы же прогнозируем, что с первых минут, несмотря на недавнее удаление, выйдет Силва, а позицию нападающего закроет Оливье Жиру.

Ориентировочный состав: Менди - Аспиликуэта, Силва, Рюдигер - Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Чилвелл - Маунт, Хавертц - Жиру

Место встречи

Переносы игр в эпоху коронавируса - вещь привычная. Оба матча между "Порту" и "Челси" пройдут на нейтральной территории. Примет действо домашний стадион "Рамон Санчес-Писхуан". Интересно, что на прошлой стадии один из матчей лондонского клуба также проходил на нейтральной земле.

Последние очные встречи

Лига Чемпионов, групповой этап, 09.12.2015

"Челси" - "Порту" 2:0

Голы: Маркано 15 (аг), Виллиан 52

Лига Чемпионов, групповой этап, 29.09.2015

"Порту" - "Челси" 1:2

Голы: Андре 39, Майкон 52 - Виллиан 45+2

Лига Чемпионов, групповой этап, 25.11.2009

"Порту" - "Челси" 0:1

Гол: Анелька 69

Лига Чемпионов, групповой этап, 15.09.2009

"Челси" - "Порту" 1:0

Гол: Анелька 48

"Порту" - "Челси": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Порту" - "Челси" от UA-Football

Победа "Челси" 0:1. У Томаса Тухеля хватает игроков, чтобы внести правильные изменения после поражения в АПЛ, в то время как Консейсау будет очень сложно заменить двух лучших бомбардиров своей команды. К тому же, у гостей будет достаточно мотивации, чтобы оправдаться перед своими болельщиками из-за последнего фиаско. "Порту" будет стараться не дать сопернику ничего создать у своих ворот, но у оппонента хватает качественных игроков, умеющих решать эпизод в одиночку.